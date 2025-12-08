Малыши и их хвостатые няньки: 20 кадров, при взгляде на которые сердце сжимается от нежности
Животные
4 часа назад
Иногда для ребенка нет никого важнее, чем пушистый друг рядом. Пока мы ищем сложные подходы к воспитанию, эти хвостатые няньки действуют инстинктами — и никогда не ошибаются. Глядя на эти фото, понимаешь: связь между малышами и их четвероногими друзьями — удивительно чистая и настоящая.
«Вот как выглядит абсолютное счастье! Сказал дочери, что на ее день рождения мы берем котенка из приюта. Ее реакция — бесценна»
- Вот она — чистая, искренняя радость! © Conpm17 / Reddit
«Спасли с дочкой этого кроху под проливным дождем»
- Их лица говорят сами за себя! © thriftstorecats / Reddit
«Глядя на мою дочь и кота, я понимаю: эти двое явно что-то замышляют»
- Я бы точно проверил, что они натворили... Уж больно подозрительные лица! © TawnyaTrujillo / Reddit
«Кот первым почувствовал, что моя жена беременна. А сейчас он стал для нашей дочери самым лучшим другом»
«Жена со своим щенком 30 лет назад, и дочь со своим щенком»
«Обычно наш кот — та еще злюка и никого к себе не подпускает. Но рядом с нашей незрячей дочерью он сама нежность и забота»
- Это просто бальзам на душу — они нашли друг друга! © lazzzz4/ Reddit
«Дочь умоляла взять еще одну собаку из приюта и даже потратила все свои накопления на помощь с расходами. Теперь они неразлучны!»
- Вы вырастили настоящего человека с большой буквы! © colin8651 / Reddit
«Дочь 5 лет подряд просила собаку на каждые Рождество и день рождения. Наконец мы взяли для нее нового лучшего друга»
«4-летняя дочь была в восторге, когда нашла это платье. Холли немного растерялась, но она любит девочку, поэтому смирилась»
«Мы приютили 11-летнего кота из приюта в Чикаго. Он и моя 13-летняя дочь влюбились друг в друга. Это они после того, как она вернулась домой после недели в лагере»
«Дочка и один из наших 9-летних сенбернаров»
«Сын и его щенок — они просто не могут насладиться компанией друг друга!»
«Cын с котенком смотрят телевизор»
«Тот же кот, но уже с другим малышом спустя десять лет»
«На прошлой неделе мы приютили Родни после потери нашей предыдущей девочки. Он очень быстро привязался к нам. Он играет с нашей 4-летней дочерью в догонялки и валяются вместе на диване»
«Защищает мою малышку с первых дней»
«Съездили в супермаркет. И вдруг этот малыш начал мяукать. Он подбежал к моему 4-летнему сынишке, начал мурлыкать и тереться о него. Теперь у нас есть кот!»
«Моя дочь и кот, которого мы „не хотели“. Он оказался настоящим подарком»
Когда понял, что от судьбы не уйти
«Любовь с первого дня»
И это далеко не все! У нас есть еще много статей про наших любимых питомцев:
Фото на превью J0siie / Reddit
Комментарии
Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!
Похожее
16 людей, которые подняли телефонную трубку, и их день перестал быть томным
16 историй о том, как встреча с человеком из прошлого изменила многое
14 историй, про которые иначе как «Свекровь мочит» и не скажешь
Когда свекровь действительно стала второй мамой: 15 женских историй
15 человек, которые даже не планировали заводить мурлыку. Но судьба решила их осчастливить
Животные
2 месяца назад
20+ детей, с которыми скучать не приходится
Истории
2 месяца назад
18 историй о том, как сложилась судьба богатеньких детей, которых судьба решила проверить на прочность
Истории
2 дня назад
15+ историй о свадьбах, которые пошли не по плану, но зато запомнились надолго
Истории
3 дня назад
16 случаев, когда люди ляпнули что-то не то — и будто стали героями анекдота
Истории
5 дней назад
14 человек, которые не ожидали от других такого подвоха... а зря!
«А что, так можно было?» 20+ историй о ну очень смекалистых людях
Сделай сам
4 недели назад