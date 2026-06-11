20+ теплых историй и фото о маленьких городах, куда приезжаешь на выходные, а хочется остаться навсегда

Обычно мегаполисы притягивают к себе туристов как магнит. И неудивительно: добраться сюда просто, да и отдых спланировать легко — ходи себе по музеям, театрам и прочим достопримечательностям. Но и в маленьких городках есть своя тихая, тёплая прелесть. Они могут подарить гостям массу ярких впечатлений и маленьких радостей. Например, в Козельске находится сказочный городок, в Коломне стоит попробовать пастилу, а в Ельце деньги лежат прямо под ногами.

«Поехали по работе в Тулу, но неожиданно выпал один день для прогулки. Побывали в Кремле, погуляли на набережной, попробовали пряники. Запомню ее как город каштанов, высоких деревьев, фотогеничных трамваев, уютных домиков»

«Отдыхали в Калининградской области и заехали в Черняховск. Такая красота! Чем-то этот город нам Париж напомнил»

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«Спонтанно поехали в Оптину пустынь. Путь лежал через Козельск. Частный сектор, проселочная дорога — и тут такое! Фантастика!»

© AXVX / Pikabu Larisa только что Замок Бабы Яги.

Это подворье "Вихляндия, частный дом и одновременно арт-объект, который можно посмотреть. Правда в сам дом только по особому приглашению хозяев.

Но там и на участке есть что посмотреть. Ответить

Во время отпуска в глубинке можно совместить приятное с полезным

Мой брат живёт в другом городе, и вот недавно мы с ним скоординировали планы и нагрянули к маме и бабушке в гости с машиной линолеума. Все выходные перестилали полы, ремонтировали всякие мелочи. Помогали друзья брата — такая большая компания молодёжи. Мама варила борщи кастрюлями, пекла блины и пироги. Ездили купаться в термальном природном бассейне все вместе. И это прямо в самое сердечко — когда ты у мамы и бабушки дома, а утром пахнет пирогами и кофе. Не надо никуда спешить, вечером можно играть в настолки с друзьями, пить чай с бабушкой, кормить уличного кота, который приходит в гости через форточку. © nsa55 / Pikabu Патрикеевна только что Я надеюсь, что мама была не против варить борщи и пироги в промышленных масштабах...И в этом ей гости тоже помогали.. Ответить

«Приехал в Ржев ранним утром — город пустой, всё закрыто. Решил заглянуть в местный парк»

«Начал путешествовать по своему региону, и оказалось, что кататься по маленьким городам и посёлкам — это очень круто. Без спешки и суеты можно осмотреть все достопримечательности. Это Введеньё»

«Были в Коломне на забавной дегустации. Для нас разыграли целое представление, чтобы рассказать о коломенской пастиле»

Кто-то настолько влюбляется в город, что мечтает туда переехать

Живу в Тульской области. До Тулы — 130 км, до Калуги — 160. Впервые побывали в Калуге 7 лет назад. Конечно, поехали ради музея космонавтики. Но как нам понравилась сама Калуга! Такой милый, уютный, чистый, красивый город! Мы от него в восторге. Въезжаем в Калугу с юга по мосту через Оку — такой потрясающий вид открывается! Большинство достопримечательностей за столько лет мы уже осмотрели, поэтому ездим туда просто так, для релакса. Когда у меня спрашивают: «В каком городе я хотела бы жить?» — только в Калуге. Люблю её. © йАзалия / YouTube

«Сортавала. Прогулка в дождливый день»

«Путешествовали по Карелии и заглянули в Петрозаводск. Красивый город, и достопримечательности интересные. Например, местные комары»

© xumuk032 / Pikabu Caleb Vivas только что Этот вид комаров хоть не жужжит под ухом ночью и не допивает последние капли крови, которые остались после начальства Ответить

«Стараемся каждый год ездить в Ейск. Это для нас как глоток свежего воздуха. Город находится практически рядом с нами, а по ощущению — другой мир. Наше любимое место — набережная пляжа Каменка»

Иногда прелесть города открывается не сразу

Живу в Уфе, родилась и выросла в Москве. Мы много лет ездили летом в Москву и проезжали Самару. И всегда в этом городе было очень жарко! Я думала: как тут люди живут? Короче, кроме вокзала ничего не видели. И тут я решила съездить в Самару на концерт. Боже, я просто влюбилась! Мы осмотрели очень много достопримечательностей, но по набережной не прогулялись, разве что зашли в отличный ресторан «Белуга». Очень хочу съездить туда летом и в полной мере ощутить прелесть Самары! Замечательный город! © natay7396 / YouTube

«Нигде я не видел такой набережной, как в Плёсе. Удивительно здесь сочетаются величие полноводной Волги и уют маленького городка. Вся протяжённая набережная ощущается одной большой верандой деревянного города-дома»

«Я ехал-ехал и до Мурома сегодня снова доехал. Уже в третий раз здесь, и снова открываю для себя что-то новое»

«Я всегда думала, что Арзамас — это город, состоящий из „панелек“, между которыми бродят толпами физики. Но, как оказалось, совсем нет. В дождливых сумерках, при тёплом свете, льющемся из окон, он выглядел очаровательно»

© Pikabu Caleb Vivas только что Некоторые города во время дождя выглядят даже лучше чем на солнце Ответить

«Магадан — сильно недооценённый город в плане туризма. Есть места, которые отличаются по колориту от того, к чему мы привыкли. Обязательно стоит прогуляться по набережной бухты Нагаева. Там есть всё — море, порт, красивости, новостройки, старые бараки и прочее»

«Одним из пунктов моей поездки по Ярославщине был Рыбинск. И этот город меня приятно удивил. Центр является арт-проектом „Музея живой старинной вывески“: вся наружная реклама оформлена в стиле начала прошлого века»

Не обязательно искать новые места для отдыха, если какой-то город полюбился

Раз пять была в Угличе у сестры. Очень нравится этот город — тихий, яркий, очень зелёный, спокойный, колоритный; можно бесконечно перечислять его достоинства. Каждый раз непременно хожу от Золоторучья до пристани по берегу Волги. Там поднимаюсь наверх и выхожу в город. Гуляю по улочкам, захожу в кафе, а затем обязательно заглядываю в Кремль. © ОльгаТрубина-э4т / YouTube

«Были в Гвардейске, погуляли по площади, посмотрели на ратушу с часами и даже на настоящий тевтонский замок полюбовались»

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«Всегда говорю, что фантазия и выдумка важнее денег. Елец и здесь сумел удивить! Деньги тут лежат прямо на главной пешеходной улице города»

«В Зеленоградске царит настоящий культ котов, которые стали пушистыми символами города. Живых котов тут полным-полно, как звёзд на ясном небе. Для них даже построили целый кошачий городок, куда они приходят отдыхать от людей»

В маленьких городах можно превратиться в местную легенду

Приехали с подружками в Выборг на выходные. Вечером собрались гулять по городу, а уже прохладно. Перерыли сумки — ничего тёплого нет. Хорошо, хозяйка разрешила нам взять пледы из номера. Побродили, в кафе посидели. С утра спускаемся к завтраку, а хозяйка смеётся. Выяснилось, что ей соседка только что позвонила и рассказала, что вчера по Выборгу какие-то ряженые ходили. То ли средневековые дамы, то ли вообще что-то потустороннее — загадочные фигуры, завернутые в плащи. Так мы и стали на пару дней местными знаменитостями. ADME

«Ездили на рассвете в окрестности Серпухова. С погодой повезло, хотя в Москве был дождь»

«Провёл один день в Рязани, и в этом городе моменты прошлого и настоящего смешались»

Иногда город запоминается не только своими достопримечательностями

Позвали друзей-французов на праздники в Ростов Великий. Устроили пикник на озере Неро, погуляли по центру города и заселились в гостиницу. Комнаты простые и милые. Вдруг в наш номер стучится приятель-француз. Говорит: «У нас кроватей нет!» Что за чудеса? Заглядываю в их комнату и начинаю смеяться. Там действительно кроватей не было, а стояло два раскладывающихся кресла. Показала, как ими пользоваться, и французы ещё долго потом вспоминали эти спальные места. ADME Caleb Vivas только что Они ещё на надувных матрасах не спали. Ответить