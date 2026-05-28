Как я ушла из начальников в уборщицы и навела порядок не только вокруг, но и внутри себя

Дом оказался одноэтажным и не очень большим, так что объем работы меня не испугал. Пожилая хозяйка с племянницей угостили меня чаем и сказали, что не будут стоять у меня над душой (как потом оказалось, многие работодатели так себя и ведут). На уборку всего дома у меня ушло около 8 часов. Я привела все в такой идеальный порядок, что Мойдодыр бы одобрил не сомневаясь. Очень устала, но была довольна проделанной работой, как и хозяева, которые заплатили мне больше, чем мы договаривались. В общей сложности сумма была равна моему заработку примерно за три дня. Так начался мой путь в клининге.

Вернувшись домой, я снова зашла в ту группу и разместила уже свое объявление с предложением уборки. Тогда этот рынок, по крайней мере в моем городе, только начал развиваться и конкурентов у меня почти не было.