Как я ушла из начальников в уборщицы и навела порядок не только вокруг, но и внутри себя
Пришла забирать дочку с танцев, а она как давай знакомить меня со своей подружкой. Девочка — просто прелесть! В светлом костюмчике, с дулькой на голове. Тут и за ней пришла мама. Я пригляделась и поняла, что это моя бывшая одноклассница — Лиза! Все такая же очаровательная блондинка с приятным голосом. Она улыбнулась — тоже меня узнала. Мы лет 20 не виделись! Спросила, как у нее дела, семья, работа: «Наверняка уже до директора дослужилась». Ее мама так и пророчила, хвасталась, в какую крутую фирму устроилась ее дочь. Лиза забавно приподняла бровь (я и забыла, какая у нее живая мимика), ответила, что давно бросила финансы и теперь занимается клинингом. Я сначала даже не поверила. Мы обменялись контактами и встретились на кофе на следующий день. Далее с ее слов.
Мне исполнилось 40 и, я наконец осознала, что занимаюсь не своим делом. Профессию финансиста за меня выбрала мама. «Это перспективно и статусно», — аргументировала она. А я, тихая домашняя девочка, не посмела ей перечить. Окончила вуз с красным дипломом, потому что синдром отличницы не давал мне делать что-то спустя рукава. Потом устроилась «по знакомству» младшим аудитором в одну из крупнейших компаний в нашем городе. За 10 лет стала начальником отдела, шла на повышение. Зарплата, коллектив, ДМС — казалось бы, все есть, но сама работа не приносила мне никакого удовольствия. Рутина, вечные рамки: дом, работа, выходные у мамы на даче. Не было времени даже что-то сделать для себя. Но уйти я не решалась.
Но все изменилось в один день: я листала группу нашего города, где люди предлагали или искали какие-то услуги, и мне попалось объявление, что пожилая женщина ищет уборщицу для своего загородного дома.
А я была просто фанатом уборки. Гости даже стеснялись присесть на диван, настолько все в моей трехкомнатной квартире блистало, даже несмотря на двоих детей и кота. Мама привила мне привычку содержать дом в чистоте. Мне и самой нравилось подбирать правильные средства, губки, тряпочки, недавно даже обзавелась пароочистителем. В общем, поддавшись минутному импульсу, я позвонила по объявлению и договорилась на субботу.
Втайне от мужа я загрузила в машину весь свой моющий арсенал и поехала к заказчикам, соврав, что мне нужно поработать в выходные. Такое случалось нередко, поэтому супруг ничего не заподозрил. Почему я не хотела ему говорить? Знаю, что он бы не одобрил. Он искренне верит, что все должны работать по образованию. Было ли мне страшно? Да, конечно! Но в то же время я чувствовала некий подъем, ведь я делаю что-то сама, по собственной инициативе, так еще и получу оплату.
Дом оказался одноэтажным и не очень большим, так что объем работы меня не испугал. Пожилая хозяйка с племянницей угостили меня чаем и сказали, что не будут стоять у меня над душой (как потом оказалось, многие работодатели так себя и ведут). На уборку всего дома у меня ушло около 8 часов. Я привела все в такой идеальный порядок, что Мойдодыр бы одобрил не сомневаясь. Очень устала, но была довольна проделанной работой, как и хозяева, которые заплатили мне больше, чем мы договаривались. В общей сложности сумма была равна моему заработку примерно за три дня. Так начался мой путь в клининге.
Вернувшись домой, я снова зашла в ту группу и разместила уже свое объявление с предложением уборки. Тогда этот рынок, по крайней мере в моем городе, только начал развиваться и конкурентов у меня почти не было.
Второй заказ был довольно странным. Звонит новый клиент: «Плачу по двойному тарифу, приезжайте сегодня». Приехала, а в квартире идеальная чистота. Полы аж блестят. Я спрашиваю, что нужно убрать, а этот тип заглядывает в глаза, а потом как отчебучит: «Я не убирать вас вызвал, а для экспертной оценки. Скажите честно, где я облажался, а то жена скоро из командировки приедет». Я сначала очень удивилась, а потом решила помочь. Мы обошли весь дом, я указала на недостатки, показала, как нужно правильно использовать то или иное средство. Даже расписала все этапы уборки, чтобы работать эффективнее, не затрачивая при этом больше энергии, чем нужно. Клиент все записал, зарекся купить правильную химию, заплатил, как за полноценную уборку и отправил меня домой. Уж не знаю, как отреагировала его жена, но больше он не звонил.
А вот третий выезд был просто ужасным. Съемная квартира, в которой, судя по скопившейся грязи, не убирались толком лет пять. Я потратила весь день, а хозяева не заплатили, ссылаясь на то, что когда заедет жилец, они со мной рассчитаются: «Если вы где-то схалтурили, то лучше исправьте. В ваших же интересах, чтобы квартирант заселился как можно скорее». С некоторыми людьми невозможно разговаривать. Оплату из них пришлось вытаскивать щипцами, все равно должны остались. А что поделаешь? Обратная сторона работы фрилансером. В тот вечер я пришла домой и просто упала на кровать. Через какое-то время ко мне присоединился наш кот. Так и лежали с ним, пока нас домашние не растормошили на ужин.
Казалось бы, такая неприятная история должна была заставить меня отказаться от этой идеи и продолжить трудиться теперь уже главным аудитором, как и раньше. Но я верила, что это всего лишь издержки профессии, а они есть всегда и везде, — поэтому решилась на разговор с мужем. Как я и думала, муж не был в восторге от услышанного, и даже покрутил пальцем у виска. Уговаривал найти что-нибудь другое: «У тебя же такой опыт, подай резюме — сразу возьмут!»
Зато какой концерт случился, когда об этом случайно узнала моя мама! Она примчалась и с порога начала тираду о том, что ее дочь теперь моет чужие унитазы и вообще стала прислугой. Но я была непреклонна, и, наверное, впервые в жизни решила не идти у матери на поводу.
Муж в итоге свыкся с моим решением. Не одобрял, видно, что стыдился, друзьям не рассказывал, при семье помалкивал, но принял. Даже пытался маму мою потихоньку уговорить, хотя я надежды особой не испытывала. Просто брала заказы в свободное время, изучала рынок, набиралась опыта.
Как-то мне повзонили с очередным запросом — убрать дом, причем срочно. Клиентка заказала клининг к приходу свекрови, мол, не успевает. Убралась, ключи оставила консьержу. Вечером прилетает смс: «Вы что натворили?» Звоню спросить, мол, что случилось. А на том конце тишина. И тут вдруг на заднем фоне отчетливо слышен голос ее свекрови: «Мариночка, скажи ей, чтобы пришла ко мне в субботу. Приглашу Светку, вот она удивится. Все хвалится, что никто лучше нее не прибирается». Оказалось, что они остались в восторге от чистоты. Свекровь не поверила, что это невестка так хорошо убралась, поэтому добилась от нее ответа, попросила мне позвонить. Так у меня появились первые постоянные клиенты.
Так продолжалось несколько месяцев — в будни я работала аудитором, а в выходные, вооружившись тряпками и моющими средствами, отправлялась бороться с чужим беспорядком. Такой график знатно меня утомил, но я боялась выбрать что-то одно. Пока муж как-то вечером не поставил меня перед фактом: «Лиза, тебе пора в отпуск. Поезжай куда-нибудь и там на свежую голову реши, что ты хочешь, потому что дальше так продолжаться не может. Мы с детьми не хотим видеть, как ты себя изнуряешь». На самом деле я была очень тронута. Мне было важно почуствовать поддержку от любимых. Дочка даже как-то сказала, что я как фея из сказки, по мановению палочки которой все становится кристально чистым. Эх, было бы все так просто.
Вернувшись из отпуска, я подала заявление на увольнение по собственному желанию.
Выбрала клининг. Брала заказы в удобное для себя время, распланировала свои дни так, как хочу я, а не как требуют обязательные часы работы в офисе. Сама себе хозяйка!
За пять лет я «обросла» постоянными клиентами и решила, что пора расширяться. Открыла свое клининговое агентство, благо опыта в бизнесе и финансах полно, пригласила несколько помощников. Мне было очень важно, чтобы уборка была на уровне, потому что у меня уже появилась репутация, которую нельзя было терять. Новые специалисты прижились. Скоро думаем о том, чтобы взять еще пару человек и предоставлять услуги клининга не только дома, но и в офисах.
Муж подшучивает, что не зря меня тогда поддержал. Теперь его жена — бизнесмен. Конечно, свое дело — это большой труд и ответственность. С чем я только не столкнулась за эти годы. Недобросовестные работники, капризные клиенты, аттестации, закупленная техника, оказавшаяся с браком — и это только начало списка. Но в общем и целом все шло хорошо. Я наконец то была счастлива на работе. Главный вывод, который я вынесла из этой ситуации: иногда нужно рисковать и идти на поводу у своего сердца. Пробовать и ошибаться, но не сдаваться.
Сейчас мне 45. Мое клининговое агентство — крупнейшее в городе и мы очень дорожим своей репутацией. Сама я уборками не занимаюсь, делегировала все коллегам. Спокойно занимаюсь организацией, бегаю по своим делам, стараюсь не стоять на месте. Даже мама в итоге меня поддержала и даже подала хорошую идею. Теперь мы регулярно помогаем одиноким пенсионерам, бесплатно убираем у них дома, возим продукты и общаемся за чашечкой чая. Не думала, что тот спонтанный порыв позвонить по объявление выльется в такую историю. Не зря говорят, что жизнь — интересная штука.
