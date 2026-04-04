15 человек, которые променяли душную стабильность на мечту
Многие из нас хотя бы раз фантазировали о том, чтобы написать заявление на увольнение, собрать вещи и уехать навстречу мечте. Но между «хочу» и «делаю» обычно стоит страх потерять стабильную зарплату и привычный уклад. Герои нашей подборки доказали, что никогда не стоит бояться перемен, ведь только после выхода из зоны комфорта можно осознать, на что мы способны на самом деле.
Мне 41, и я сменила профессию. Раньше я была инженером в энергетике, а теперь — QA-инженер в IT. Было непросто: учеба, сомнения, первая работа. Но я не жалею ни на секунду. Сейчас я в профессии и продолжаю учиться. Хочу напомнить, что в 41 не поздно начинать с нуля. Поздно — не пробовать вообще.
Ушла из работы с организацией и рекламой в культурных институциях в учителя английского языка. Через опыт поняла, что мне нравится отдавать, объяснять. А чтобы одинаковые темы не были скучными все время придумываю всякое, с разных сторон и подходов.
Работала в офисе, пока весна не стукнула в голову: уволилась, начала шить на заказ и вот-вот открываю свое ателье. Вышла на улицу помыть витрины, а мимо идет бывшая коллега. Хмыкает: «Сколько уборщицам платят?» Я только рот открыла, как вдруг рядом тормозит машина, открывается дверь и выглядывает женщина и кричит: «Это вы хозяйка? Мне вас рекомендовали уже четверо. Спасайте — нужно срочно платье на свадьбу!»
Эта история от тех и для тех кто не знаком с шитьем на заказ. Там все далеко не радужно и очень тяжело. Фраза мне вас уже четверо порекомендовали, прямо
цитата из плохой пьесы.
Убери директора не сразу заметят ,а убери уборщицу на второй день в помещениях бардак!!!
Раньше я бы до колик смеялась над мыслью, что буду вышивать на набережной Владивостока. 23 года я отдала таможенному оформлению: прошла путь от декларанта до владелицы собственного ООО. Однако рынок изменился, и после десяти лет успешного бизнеса мне пришлось закрыть компанию и уйти в найм. К февралю этого года я окончательно выгорела от работы 24/7 и уволилась в никуда. Чтобы обеспечить себе «подушку», я даже продала машину. В этот сложный период я вспомнила о детском хобби — вышивке. Участие в марафоне и призовое обучение портретной и коллажной технике открыли во мне талант, о котором я и не подозревала. Сейчас я уже начинаю зарабатывать творчеством. А 30 июля, в рамках фестиваля к 150-летию В.К. Арсеньева, я выйду на набережную, чтобы вместе с другими мастерами вышивать в реальном времени. Жизнь совершила невероятный поворот!
Это когда домой приходишь только по поспать и в выходные ты на телефоне. И ноутбук носишь с собой домой, чтобы доделать то что не получилось в 12 часовой рабочий день. Такая работа возможно если ты получаешь от нее удовольствие и хороший доход. Иначе выгорание наступает быстро.
Два года работала СММ специалистом и устала от выгорания и неадекватных клиентов. Сменила профессию, стала парикмахером-колористом, работаю по 9 часов в день, весь день на ногах, зарабатываю в 2-3 раза меньше чем раньше и вроде бы все звучит плохо, но я самый счастливый человек сейчас. Моя усталость она от удовольствия, я занимаюсь любимым делом и устаю одновременно наполняясь, давно такого не чувствовала.
Ладно бы CMM менеджер. На управленческой позиции поверю в очень приличную зарплату. Но каким колоритом надо быть, что бы за девять часов зарабатывать меньше специалиста?
Сейчас даже в самой неприметной парикмахерской окрашивание стоит как крыло самолёта.
Работала я в банке на солидной должности. Стоило кому-то услышать, где я тружусь, как в глазах сразу читалось уважение. Но дико любила цветы и мечтала уйти во флористику. Парень мой только пальцем у виска крутил: «Бросить банк ради цветочного ларька?» В итоге мы разошлись. Прошло пару лет, я пахала как проклятая. И вот заходит он как-то со своей новой пассией к нам. Видимо, думал увидеть меня замученной в фартуке за прилавком «ларька». А там стою я — хозяйка заведения, в подчинении несколько человек, заказы на крутые композиции с конфетами разлетаются один за другим. Он как увидел меня, аж побледнел.
Я оставила маркетинг и теперь занимаюсь уборкой, присмотром за детьми и садоводством. Я так счастлива. Чувствую, что действительно помогаю людям, пусть даже совсем немного, тогда как раньше я была лишь винтиком в машине.
Ушел с поста гендиректора корпорации, чтобы заниматься живописью и скульптурой. Продал большой дом, переехал в жилье попроще и стал проводить время с семьей. Открыл некоммерческий проект, связанный с арт-терапией. Это лучшее решение в моей жизни, и я очень советую сделать так же, пока не поздно. Корпоративный мир лишь тешит эго, но лишает того, что по-настоящему важно.
Ага. Только корпоративный мир даёт возможность собрать денег на безбедное существование, а так да, всё там плохо конечно.
Сменила профессию в 30 лет. Ушла в дизайн интерфейсов из мира кино и монтажа. Страшно, но интересно.
С начальницей были натянутые отношения. Буквально заваливала меня работой, зная, что я никуда не денусь, так как одна ращу двоих детей. Пару лет так выжимала из меня все соки. Но все это время я готовила план ухода. Однажды она залетает ко мне в кабинет и начинает разносить в пух и прах за какую-то мелочь. А я ей говорю, что прямо сейчас увольняюсь. Она впала в ступор. А я спокойно встаю, забираю сумку и на прощание протягиваю ей коробочку: «Нате, съешьте, успокойтесь. Это мои авторские конфеты». Все эти годы я дома делала шоколад. Сначала одноклассники детей оценили, потом родители начали заказывать, а в итоге одна локальная фирма предложила мне сотрудничество. Теперь я сама себе хозяйка, и жизнь стала куда лучше, чем в том офисе.
Работаю в офисе. Бывает, что совсем нечем заняться, но рабочий вид никто не отменял. Одно время распечатывала на черновиках А4 книги и читала с умным видом. Теперь придумываю книги сама — печатаю на компьютере. Со стороны — примерный сотрудник! Получаю огромное удовольствие, все удивляются, почему я всегда в хорошем настроении! А я люблю свою работу!
Работал на одном заводе в КБ. К одной сотрудницы на столе стоял мешок семечек и книга в мягкой обложке. ЗП была соответствующая, но ее все устраивало.
В 37 лет ушла из банковской сферы в цифровую, училась с зуммерами в IT школе на одном из курсов , было сложно выключить «вечного начальника», потому что уходила с должности управляющего. А потом собрала зуммеров в команду, им как раз нужен нормальный человек для организации процессов. Да, все заново, много нового, но багаж прошлого использую — опыт общения с клиентами, управления процессами, то есть, это не слом, прошлое — база.
Ушла из маркетинга в НКО в свободное плавание — теперь шью кастомную одежду. Жизнь стала спокойнее, брак крепче, а работа — в удовольствие. Больше никаких нервных срывов перед крупными мероприятиями. Денег пока меньше, чем раньше, но бизнес растет, и я сама распоряжаюсь своим временем. Сейчас вовсю готовлюсь к новому модному показу. Лучшее решение!
Работаю на своего отца. Бизнес сезонный, поэтому девять месяцев в году перебиваюсь с копейки на копейку. Есть диплом по неплохой специальности, но отец не отпускает: семья, бизнес... Как только говорю, что уйду — становлюсь врагом семьи. А девушка считает, что мне давно пора работать по специальности. Постоянно ругаюсь — то с родителями, то с ней. Плюнул на все, подписал контракт, лечу на другой конец страны.
А зачем нужна такая семья, которой безразлично, что сын большую часть года не имеет дохода? Девушка права, разумеется. За что и на нее тоже плюнули - не очень понятно.
Хотел учиться в художке, но родители не поддержали. Мол, тогда я никогда от них не съеду, и они будут меня содержать. Поэтому я отучился на бакалавра в области биологии. Работал, как волк, в полях, за мизерную зарплату. Через пять лет не выдержал — решил сменить сферу. И вернулся к идее заниматься чем-то творческим. В итоге сейчас занимаюсь графическим дизайном. Получаю в два раза больше, чем когда был биологом. И у меня еще и время есть, чтобы рисовать для души.
А как можно обучиться на бакалавра? Может подскажете где на профессора обучиться можно?
