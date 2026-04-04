15 человек, которые променяли душную стабильность на мечту

С начальницей были натянутые отношения. Буквально заваливала меня работой, зная, что я никуда не денусь, так как одна ращу двоих детей. Пару лет так выжимала из меня все соки. Но все это время я готовила план ухода. Однажды она залетает ко мне в кабинет и начинает разносить в пух и прах за какую-то мелочь. А я ей говорю, что прямо сейчас увольняюсь. Она впала в ступор. А я спокойно встаю, забираю сумку и на прощание протягиваю ей коробочку: «Нате, съешьте, успокойтесь. Это мои авторские конфеты». Все эти годы я дома делала шоколад. Сначала одноклассники детей оценили, потом родители начали заказывать, а в итоге одна локальная фирма предложила мне сотрудничество. Теперь я сама себе хозяйка, и жизнь стала куда лучше, чем в том офисе.