20+ человек решили преобразить мебель, и теперь от нее домашним уютом так и веет

Кто-то пройдет равнодушно мимо сокровищ с барахолки или из родного бабушкиного дома. Но только не человек с метким глазом и золотыми руками! У этих мастеров руки так и тянутся сотворить уют и красоту из невзрачного облупившегося стола или кресла с истертым сиденьем. А нам, глядя на результаты их трудов, так и хочется тоже что-нибудь да перекрасить!

Этот проект потребовал у автора серьезных вложений сил и средств. Но, глядя на финальный результат, понимаешь: каждая потраченная копейка и минута работы того стоили!

Родственники уже готовы были отправить это кресло на помойку, но в дело вмешалась мастерица. Для обивки в ход пошла старая скатерть, и теперь от этой красоты просто глаз не оторвать.

Отличный пример того, как можно освежить старую мебель: за основу были взяты тумбочки Broyhill прямиком из 1994 года.

Девушка решила модернизировать дизайн и безжалостно избавилась от старомодных декоративных желудей. Вышло очень стильно!

Этот антикварный туалетный столик — семейная ценность, доставшаяся от бабушки. Он пережил целых два перерождения, прежде чем обрел свой нынешний благородный вид.

Что может быть душевнее, чем подарок, сделанный своими руками? Внук полностью восстановил старую кованую скамейку, чтобы порадовать любимую бабушку.

Новым владельцам достался потрясающий винтажный письменный стол Brasilia. Они до сих пор не могут поверить своему счастью, и мы их прекрасно понимаем.

Этому классному основанию для скамьи сказочно повезло: его подобрали прямо на улице.

Дерево было сильно изношено, поэтому каркас пришлось хорошенько укреплять, а из-за повреждений автор выбрал краску вместо привычной морилки. Вдобавок он сделал новую поролоновую подушку и добавил плетеную отделку — она здесь не только для красоты, но и хитро прячет скобы с шурупами.

Кто-то сдал этот шикарный кедровый комод в благотворительный магазин из-за облупившейся краски

Девушке, взявшейся за реставрацию, пришлось изрядно повозиться с химией и шлифмашинкой, чтобы снять все старые слои. Зато под ними скрывалась настоящая красота, которую оставалось лишь подчеркнуть прозрачным лаком.

Только представьте: это самая первая реставрация в жизни, а автору работы всего 17 лет! Тот самый случай, когда у человека определенно золотые руки.

И снова дебют! Для первого опыта полной реставрации результат выглядит просто фантастически — дивану вернули былую стать и элегантность.

Отваги этому мастеру не занимать: это первая перетяжка мебели вообще без какого-либо опыта и знаний. И вот оно — первое готовое кресло. Получилось очень достойно!

Очередной пример того, как грамотный подход творит чудеса. Старинное антикварное кресло получило шанс на вторую жизнь и обзавелось стильной обивкой.

Настоящая жемчужина, чудом найденная на старом чердаке

Мастерице пришлось снять целую гору слоев краски с прикроватного столика, прежде чем он обрел свой первозданный вид. Теперь эта прелесть украшает комнату ее дочери.

Автор проекта купила стол, полностью сняла старое покрытие, заново отшлифовала дерево и даже немного укоротила столешницу. На все преображение ушла ровно неделя.

Секрет этих стильных вертикальных реек на ящиках до гениального прост — это обычные деревянные палочки для размешивания краски!

Сама реставрация проходила по всем правилам: бережная шлифовка, шпатлевка повреждений, грунтовка и аккуратная покраска с промежуточным зашкуриванием каждого слоя.

Муж с женой отреставрировали этот предмет мебели своими силами

Из-за разницы в породах дерева цвета морилки легли не совсем идеально ровно, но это лишь добавило вещи шарма, уникальности и истории.

Эти гнутоклееные стулья достались мастеру за копейки, но в очень печальном состоянии

Прошлые владельцы щедро измазали их золотой и серебряной краской, а вместо сидушек приклеили тряпки на клей ПВА. Пришлось проводить полную реанимацию: счищать все до чистого дерева, заново склеивать расшатанный каркас и покрывать морилкой «палисандр». Слои хорошего лака и новая обивка из рогожки сотворили настоящее чудо.

Этому креслу с набивкой из конского волоса повезло попасть в очень дотошные руки

Чтобы укрепить древесину и подготовить ее к новой обивке, мастеру пришлось обломать 1200 березовых зубочисток, обмакнуть каждую в клей и забить в старые отверстия от гвоздей! Утраченные дубовые листочки вытачивали заново. А чтобы добиться благородного эффекта старины, дерево покрыли сначала цветным маслом, аккуратно затерли, а затем нанесли прозрачное.

Изящное решение: этот элегантный навесной шкаф сделали из верхней части старого буфета

Чтобы сохранить винтажный дух, аккуратно заделали отверстия от старых замков и изготовили новый ключик. Фасад подклеили, а заднюю стенку специально выкрасили в цвет стены на кухне — благодаря этому трюку кажется, будто шкафчик действительно «парит» в воздухе.

Трудно поверить, но этот стильный комод в духе mid-century достался своему владельцу абсолютно бесплатно. Немного магии реставрации — и теперь он выглядит как дорогая дизайнерская вещь.

Нашла на Авито старое кресло на деревянных ножках. Решила сама перетянуть. Муж смеялся, мол, рухлядь только в дом тащишь. Начала снимать обивку, добралась до поролона, а там сверток! Разворачиваю, а там пачка старых купюр и записка: «Зинка, если читаешь это, значит, я все-таки неудачно спрятал заначку!» Муж ржал до слез, а кресло мы обшили изумрудным велюром — теперь это главный арт-объект в гостиной. ADME

Настоящий привет из эпохи джаза! Эти каминные кресла 1920-х годов из красного дерева целый год пылились в ожидании реставрации.

Мастеру пришлось провозиться с ними почти два месяца и даже воссоздавать утраченные детали с нуля. Зато теперь они выглядят так, словно только что из магазина.