25 питомцев, которые уже готовят иск в суд на своих хозяев за эти позорные фотографии

Давайте будем честными: мы обожаем наших питомцев и готовы на все ради них. Но не меньше мы обожаем фотографировать их в самые нелепые и компрометирующие моменты — когда они спят в абсурдной позе, неудачно чихнули или застряли в коробке. Перед вами 25 животных, которые, если бы могли, точно наняли бы адвоката и подали в суд на своих хозяев за эти «позорные» снимки.

«Кошка сестры обожает спать на теплой плите»

«Моя девочка в дневном приюте для собак. Она прекрасна и грациозна»

«Ну просто рожденная для камеры»

«Когда обнимашки затянулись»

«Я Майло, и больше всего на свете я люблю улыбаться!»

Zica
1 день назад

О! Уха нет! У нас тоже был черный безуший, все отморозил. Ветеринары спрашивали, что за порода такая интересная

«Сказала мужу в шутку: „Если он залезет в корзину — снимай!“ Не думала, что это будет лучшая фотография нашего которебенка»

«Пес в гармонии с природой»

«Всегда подозревала, что мой черныш живет тайной жизнью, пока меня нет дома. Наконец-то поймала ее с поличным!»

  • Ахахах, судя по морде, ей ни капельки не стыдно!

«Ветеринар попросил простое фото шрама после операции. А получил настоящее произведение искусства»

  • Ха-ха, я просто ржал! Судя по мордочке, она полностью осознавала, какой шедевр творит.

«Гламурный снимок Ральфа»

«Тот самый момент, когда съел всю банку клубничного варенья»

«Не могу перестать смеяться! Я только что закончила собирать Лего-кота, и мой кот решил подыграть, открыв рот в самый идеальный момент!»

  • Ну если это не идеальный кадр, то я даже не знаю, что тогда считать идеальным! © Abject_Sprinkles / Reddit

«Моя глупышка-кругляшка Клео»

«Этот Мистер уведет любую девушку. Его имя — Эйс»

«Работаю грумером, и вот такой шедевр мне удалось поймать. Смеюсь каждый раз, когда смотрю!»

«В дневном центре для собак сделали этот гениальный кадр»

«Это Ума, 2 года, сомалийская кошка, и она — весь мой мир. Настоящая харизма, главная героиня и дива в одном лице»

Вот так и выглядят стабильные отношения

«Свернулся с любимой плюшевой игрушкой»

«Хомяк моего кузена после того, как сожрал кучу попкорна»

Natallia
1 день назад

Выглядит так, как будто хомяк съел ещё одного хомяка. Смешной такой

«Побывал в гостях у друзей. Кажется, я только что встретил самую избалованную кошку в мире. И я от нее в полном восторге!»

«Моя пушистая малышкa уснула на коленях вот так. Похожа на старого дедушку с пушистой бородой»

«Вот что происходит, когда кошка крадет кровать у собаки»

«Люди пашут с 9 до 5, а я могу просто тусить с уткой»

irina a
1 час назад

Такой странный заголовок.. кот тусит с уткой, хозяйка чилит с котом. И ведь не встанет же, пока сам не слезет)).

«Когда кот решил, что если он притворится мертвым, то визит к ветеринару отменится»

Dedee
2 часа назад

не светите мордой, никто вас и не узнает))) - Шатзи)))

Комментарий с изображением на AdMe.Media
