25 питомцев, которые уже готовят иск в суд на своих хозяев за эти позорные фотографии
Животные
4 часа назад
Давайте будем честными: мы обожаем наших питомцев и готовы на все ради них. Но не меньше мы обожаем фотографировать их в самые нелепые и компрометирующие моменты — когда они спят в абсурдной позе, неудачно чихнули или застряли в коробке. Перед вами 25 животных, которые, если бы могли, точно наняли бы адвоката и подали в суд на своих хозяев за эти «позорные» снимки.
«Кошка сестры обожает спать на теплой плите»
«Моя девочка в дневном приюте для собак. Она прекрасна и грациозна»
«Ну просто рожденная для камеры»
«Когда обнимашки затянулись»
- И кот такой — ну мааам, ты меня позоришь перед пацанами. © Awesomedude177 / Reddit
«Я Майло, и больше всего на свете я люблю улыбаться!»
О! Уха нет! У нас тоже был черный безуший, все отморозил. Ветеринары спрашивали, что за порода такая интересная
-
-
Ответить
«Сказала мужу в шутку: „Если он залезет в корзину — снимай!“ Не думала, что это будет лучшая фотография нашего которебенка»
«Пес в гармонии с природой»
«Всегда подозревала, что мой черныш живет тайной жизнью, пока меня нет дома. Наконец-то поймала ее с поличным!»
- Ахахах, судя по морде, ей ни капельки не стыдно!
«Ветеринар попросил простое фото шрама после операции. А получил настоящее произведение искусства»
- Ха-ха, я просто ржал! Судя по мордочке, она полностью осознавала, какой шедевр творит.
«Гламурный снимок Ральфа»
«Тот самый момент, когда съел всю банку клубничного варенья»
«Не могу перестать смеяться! Я только что закончила собирать Лего-кота, и мой кот решил подыграть, открыв рот в самый идеальный момент!»
- Ну если это не идеальный кадр, то я даже не знаю, что тогда считать идеальным! © Abject_Sprinkles / Reddit
«Моя глупышка-кругляшка Клео»
«Этот Мистер уведет любую девушку. Его имя — Эйс»
«Работаю грумером, и вот такой шедевр мне удалось поймать. Смеюсь каждый раз, когда смотрю!»
«В дневном центре для собак сделали этот гениальный кадр»
«Это Ума, 2 года, сомалийская кошка, и она — весь мой мир. Настоящая харизма, главная героиня и дива в одном лице»
Вот так и выглядят стабильные отношения
«Свернулся с любимой плюшевой игрушкой»
«Хомяк моего кузена после того, как сожрал кучу попкорна»
«Побывал в гостях у друзей. Кажется, я только что встретил самую избалованную кошку в мире. И я от нее в полном восторге!»
«Моя пушистая малышкa уснула на коленях вот так. Похожа на старого дедушку с пушистой бородой»
«Вот что происходит, когда кошка крадет кровать у собаки»
Мне кажется, кошка на этом кадре смеётся злодейским смехом: "муаха-хаа!!!"
-
-
Ответить
«Люди пашут с 9 до 5, а я могу просто тусить с уткой»
Такой странный заголовок.. кот тусит с уткой, хозяйка чилит с котом. И ведь не встанет же, пока сам не слезет)).
-
-
Ответить
«Когда кот решил, что если он притворится мертвым, то визит к ветеринару отменится»
И это далеко не все! У нас есть еще много статей про наших любимых хвостиков:
Фото на превью AntiSnoringDevice / Reddit
Комментарии
Уведомления
Похожее
20 человек рассказали, какие сюрпризы их ждали после выхода на пенсию
Истории
2 месяца назад
20+ ситуаций, в которых что-то пошло совсем не так, как задумывалось
20 загадочных историй, которые читаются на одном дыхании
Народное творчество
1 месяц назад
17 случаев, когда добрый поступок был делом сердца, а не показухи
Добро
1 месяц назад
15+ рассказов о парах, чьи отношения могли бы стать сценарием для ситкома
Истории
1 неделя назад
15 человек, чьей выдержке позавидует даже тибетский монах
Народное творчество
1 неделя назад
18 человек, которые просто хотели отдохнуть в отеле и не ожидали таких сюрпризов
Интересное
6 дней назад
16 родителей попросили помочь с ребенком и нахватались впечатлений, что мама не горюй
20 историй, от которых на душе станет тепло, как от кружки с какао
14 ситуаций, когда наглость оказалась на таких высотах, что и альпинисты бы сдались
20 мастеров по ремонту, о которых еще долго будут говорить — кто-то со смехом, а кто-то с благодарностью
17 наглядных примеров «до и после», где разница говорит сама за себя
Фотоподборки
1 месяц назад