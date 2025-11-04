15 фото спасенышей, чье преображение вышибет слезу даже у бездушного камня
Как же здорово, что нуждающиеся в помощи животные находят встречают человека, готового подарить им лучшую жизнь. Эта подборка как раз о питомцах и людях, чьи пути однажды пересеклись и изменили их жизни. Вы увидите, как из испуганных комочков, эти крошки выросли в самых преданных и благодарных друзей.
«Нашли этого малыша брошенным, с больной лапкой. Выхаживали как могли, окружили любовью и заботой. Спустя 7 месяцев он стал самым счастливым и энергичным котом, которого мы когда-либо видели»
«Школьная подруга позвонила и сказала, что нашла под машиной котенка, которого никак не могла достать. В итоге я решила его забрать, хотя раньше даже представить не могла, что решусь завести кошку»
«Я учусь на ветеринара. Это малышку нужно было усыпить, но я решила дать ей шанс побороться. Сейчас она живет чудесной жизнью и я ужасно люблю мою девочку»
«Спасли нашу малышку около 7 месяцев назад и сейчас у нее все замечательно»
«Мы спасли бельчонка и назвали его Стиви. Сейчас он отлично себя чувствует и обожает вкусняшки»
«Познакомьтесь с нашим приемышем Газом»
Чару подобрала в2023,кто то обстриг колтуны на боках и вынес на улицу,теперь эта красота любимая ласковая девочка,
-
-
Ответить
«Мы нашли ее ночью на улице год назад. Не раздумывая забрали домой. Она была очень худой и выдергивала пух из-за стресса. Теперь она большая и пушистая булочка.»
«Мы нашли этого крошечного малыша в лесу. Он был болен, едва дышал и нуждался в круглосуточном уходе. Мы очень за него боялись. Теперь он шебутной подросток, который украл мое сердечко»
«Посещение приюта для того, чтобы „просто поглядеть“, оказалось нашим самым лучшим решением»
«Спасли его, когда ему был всего денек от роду. Сейчас ему уже целых 9 месяцев»
«Мой Грегори был самым грустным котом в приюте, когда я его забрал оттуда. Спустя год — это дерзкий котяра, которому всегда есть, что сказать»
«Два года назад мы нашли пару котят, прячущихся под машиной на раскаленной парковке. Лили (полосатая) — самая милая и ласковая кошечка из всех, кого я знала, а Зимми (черненькая) — наша оторва»
«Моя девочка в возрасте 3 недель, когда я ее спасла, и спустя 7 месяцев»
«Этого малыша нашли возле автомастерской в морозную погоду. Он так жалобно мяукал... Теперь его зовут Турбо и он самый милый и счастливый мальчик»
у малыша такаой грустный обреченный взгляд. Отрадно видеть на второй фотке довольную жизнью моську
-
-
Ответить
«Спас своего мальчика, когда он был еще новорожденным малышом. Сейчас он окружен вниманием и обожает сидеть у меня на плече. А еще у него появился лучший друг »
- На правой фотографии спасенный малыш — это крысенок, сидящий на руке автора. (прим. ADME)
