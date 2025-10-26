20+ котят, которые будто созданы для того, чтобы ими умиляться
Животные
2 часа назад
Ну что может быть милее котенка? Эти пушистые комочки могут спать в самых невероятных позах, устанавливать свои порядки с первого дня и кричать на весь дом, требуя внимания. Мы собрали 20+ доказательств того, что эти маленькие бандиты будто созданы для того, чтобы ими бесконечно умилялись, прощали им любую шалость и, конечно же, любили.
«Спасла котенка от усыпления, а муж против»
- Пусть пакует чемоданчики. © Few_Law_7903 / Reddit
«Мама сказала, что мои котята страшненькие»
- Кажется, ей нужны новые очки. © EyeDirect3002 / Reddit
«Здрасьте, это Карамелька»
- Как ты заставил ее так улыбаться? © Gunslingerfromwish / Reddit
«Эта киса весит всего 400 граммов, но я все равно не могу ее поднять уже два часа. Так и сижу, пока принцесса спит. Иначе она продолжила бы обрывать обои»
«Настоящая рыжая леди»
Этому малышу шесть недель от роду, а его уже считают закоренелым преступником
Согласитесь, коты вообще спят уникально, а когда это делает котенок, то вообще прелесть. Так и хочется отправлять фото всем друзьям
«Кто не любит перекусить ночью?»
Маленькие котики, которые помещаются в кармане... Гениально
«Знакомьтесь — Пицца! Не могу дождаться, какие прозвища мы еще накреативим»
В голове котов после купания сразу же созревает план мести
«Любимое занятие в любимом месте»
Некоторые котята после банных процедур выглядят эпично
«Только этот кот отвык от бутылочки, как сразу стал на путь кошачьей преступности»
«Обнаружили с дочкой котенка с больными глазками возле подъезда. Отмыли, накормили, лечим. Оказалось, что это девочка, и мурчит она как трактор»
«Новичок в доме»
- От горшка два вершка, а уже устанавливает свои порядки. © Randomgold42 / Reddit
«Подозреваемый найден и задержан»
Вы только посмотрите на это! Кот на ладошке. Уровень мимимишности зашкаливает
«Это Мегатрон. Кажется, она вырастет такой же проблемной, как ее тезка»
«Этот малыш обожает ездить в своей фирменной переноске. Первую неделю он даже спал в капюшоне моей толстовки»
«Моя Момо наполовину мейн-кун, но она была вот такой малюсенькой»
«Карманный кот»
«Первый день на пляже»
«Не могу налюбоваться этой милой мордашкой»
«Нашли этого малыша на улице пару дней назад»
- Ого! Такая редкость среди бездомышей. Вы выиграли в кошачьей лотерее. © JadeGreenleaves / Reddit
«Решил навестить родителей»
- Эй, парень! Этот кот держит тебя в заложниках? © super******** / Reddit
«Этот маленький неудачник совсем не дает мне работать»
«Маленькое спящее зло»
«Первые дни дома»
«Моя Шайло»
«Белый коготь — наш главный судья»
«Кто-то только что искупался»
«Кажется, у этих маленьких бандитов есть какой-то план»
Что ж, кажется, после этой подборки хочется немедленно завести (или обнять) своего пушистика. Чья милая мордашка растопила ваше сердце? И какой самый нелепый поступок совершил ваш котенок, когда вы принесли его домой? Делитесь в комментариях!
А вот еще наши пушистые статьи:
Фото на превью CatchUsed143 / Reddit
Комментарии
Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!
Похожее
14 человек, которых жизнь застала врасплох
19 диалогов в такси, которые могли бы стать сценарием для короткометражки
15 забавных комиксов, в которых ожидание и реальность пошли разными дорогами
Интересное
1 день назад
15 историй, в которых отношения между родственниками тянут на полноценную мыльную оперу
Народное творчество
1 день назад
20+ начальников, чья «гениальность» сыграла с ними злую шутку
Истории
1 день назад
15+ человек просто заказали еду на дом, а получили еще и приключение на свою голову
15 примеров того, как закидоны близких людей делают жизнь похожей на аттракцион
Истории
6 дней назад
17 историй о женщинах, которые доказывают, что из любой ситуации можно выйти королевой
15 человек, чей день не задался, но зато теперь есть что вспомнить с улыбкой
17 историй о том, что первый год брака — это сплошное приключение
Истории
2 дня назад
16 женщин, которые изменили в себе всего одну крошечную деталь, но как же лихо они преобразились
Фотоподборки
1 месяц назад