Животные
2 часа назад
20+ котят, которые будто созданы для того, чтобы ими умиляться

Ну что может быть милее котенка? Эти пушистые комочки могут спать в самых невероятных позах, устанавливать свои порядки с первого дня и кричать на весь дом, требуя внимания. Мы собрали 20+ доказательств того, что эти маленькие бандиты будто созданы для того, чтобы ими бесконечно умилялись, прощали им любую шалость и, конечно же, любили.

«Спасла котенка от усыпления, а муж против»

«Мама сказала, что мои котята страшненькие»

«Здрасьте, это Карамелька»

«Эта киса весит всего 400 граммов, но я все равно не могу ее поднять уже два часа. Так и сижу, пока принцесса спит. Иначе она продолжила бы обрывать обои»

«Настоящая рыжая леди»

Этому малышу шесть недель от роду, а его уже считают закоренелым преступником

Согласитесь, коты вообще спят уникально, а когда это делает котенок, то вообще прелесть. Так и хочется отправлять фото всем друзьям

«Кто не любит перекусить ночью?»

Маленькие котики, которые помещаются в кармане... Гениально

«Знакомьтесь — Пицца! Не могу дождаться, какие прозвища мы еще накреативим»

В голове котов после купания сразу же созревает план мести

«Любимое занятие в любимом месте»

Некоторые котята после банных процедур выглядят эпично

«Только этот кот отвык от бутылочки, как сразу стал на путь кошачьей преступности»

«Обнаружили с дочкой котенка с больными глазками возле подъезда. Отмыли, накормили, лечим. Оказалось, что это девочка, и мурчит она как трактор»

«Новичок в доме»

  • От горшка два вершка, а уже устанавливает свои порядки. © Randomgold42 / Reddit

«Подозреваемый найден и задержан»

Вы только посмотрите на это! Кот на ладошке. Уровень мимимишности зашкаливает

«Это Мегатрон. Кажется, она вырастет такой же проблемной, как ее тезка»

«Этот малыш обожает ездить в своей фирменной переноске. Первую неделю он даже спал в капюшоне моей толстовки»

«Моя Момо наполовину мейн-кун, но она была вот такой малюсенькой»

«Карманный кот»

«Первый день на пляже»

«Не могу налюбоваться этой милой мордашкой»

«Нашли этого малыша на улице пару дней назад»

  • Ого! Такая редкость среди бездомышей. Вы выиграли в кошачьей лотерее. © JadeGreenleaves / Reddit

«Решил навестить родителей»

«Этот маленький неудачник совсем не дает мне работать»

«Маленькое спящее зло»

«Первые дни дома»

«Моя Шайло»

«Белый коготь — наш главный судья»

«Кто-то только что искупался»

«Кажется, у этих маленьких бандитов есть какой-то план»

Что ж, кажется, после этой подборки хочется немедленно завести (или обнять) своего пушистика. Чья милая мордашка растопила ваше сердце? И какой самый нелепый поступок совершил ваш котенок, когда вы принесли его домой? Делитесь в комментариях!

Фото на превью CatchUsed143 / Reddit

