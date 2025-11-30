14 комиксов, которые показывают, что быть взрослой женщиной — это отдельный квест

С детства нам обещали, что быть взрослой — это свобода, элегантность и возможность есть мороженое на завтрак. Реальность, однако, оказалась более похожей на прохождение ролевой игры, где каждый день — это новый, почти невыполнимый уровень.

Мы собрали 14 комиксов, которые наглядно показывают, как этот квест выглядит изнутри: с юмором, сарказмом и глубоким пониманием того, что за идеальным фасадом скрывается женщина, которая просто хочет снять бюстгальтер, туфли на высоком каблуке и съесть пиццу.