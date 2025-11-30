Это про меня. Зашла сегодня за сметаной. Купила: пол-батона, куриную грудку, фарш, сливки, морковку, икру кабачковую. К счастью, на кассе вспомнила, за чем я всё-таки приходила. 😁 Поэтому я хожу в магазин со списком. Сегодня просто зашла по пути.
14 комиксов, которые показывают, что быть взрослой женщиной — это отдельный квест
С детства нам обещали, что быть взрослой — это свобода, элегантность и возможность есть мороженое на завтрак. Реальность, однако, оказалась более похожей на прохождение ролевой игры, где каждый день — это новый, почти невыполнимый уровень.
Мы собрали 14 комиксов, которые наглядно показывают, как этот квест выглядит изнутри: с юмором, сарказмом и глубоким пониманием того, что за идеальным фасадом скрывается женщина, которая просто хочет снять бюстгальтер, туфли на высоком каблуке и съесть пиццу.
1. На работе мы сохраняем спокойствие, коллеги нами восхищаются, а дома ночью вдруг вспоминаем, что половину дел совсем забыли, и дедлайн давно прошел...
2. Утром сталкиваемся с проблемой: нечего надеть, или все же некуда уже запихивать свои вещи...
3. Мы заходим в магазин с четкой миссией, но выходим с полным пакетом всего, кроме (возможно) того самого необходимого батона.
4. И даже когда мы выходим из магазина, мелкие удары судьбы не прекращаются. Но дома любящий муж сразу возвращает все на свои места.
5. А перед сном решаем: «Завтра мы меняем все, начиная с первого луча солнца...» А утром косо смотрим на будильник, прежде чем демонстративно обернуться и сделать вид, что ничего не произошло.
6. Однажды мы все-таки рано встаем: бодрые, решительные, полные сил. И тут же чувствуем, что что-то болит. Что-то странное и неопределенное.
Ага.
Бывает — проснёшься, как птица,
крылатой пружиной на взводе,
и хочется жить и трудиться;
но к завтраку это проходит (С) Губерман
7. Ну а выход из дома иногда превращается в творческий процесс: подбор образа и репетиция роли...
8. Иногда мы разбираем квартиру, ища место, которое наше прошлое, гениальное «Я» сочло идеальным. Наша взрослая логика — это самая большая загадка Вселенной
У меня так...Собрала ёлочные игрушки в большой ящик и на след. новый год просто обыскались, перевернули всю квартиру. Нет нигде, хоть плачь. Ящик - не иголка. Выбросить не могли. Никаких кладовок-антресолей и т.п. у нас нет. Купили новые. А тот ящик так и не нашли, прошло несколько лет уже. Домовой взял поиграть, не иначе...🙃
9. Когда ты работаешь мамой, женой и боссом одновременно, единственный способ побыть «просто собой» — это украсть кусочек ночи. Да, это скроллинг, но это мой скроллинг! И никакой вины
10. В офисе — образец элегантности. Но стоит переступить порог дома, как тяжелый образ слетает. Туфли — прочь. Собака — в объятия!
Блин, собака отдает тапки! Моя приносит и .... с тапком убегает. Причем каждому его тапок не отдает )