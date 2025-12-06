17 жизненных комиксов, глядя на которые многие женщины скажут: «О, да это про меня»

Все мы, женщины, ежедневно сталкиваемся с маленькими трудностями. То живот ноет, потому что пришли эти дни, то домашние словно пытаются свести нас с ума. А еще и незнакомцы порой подливают масла в огонь. Мы попросили нейросеть нарисовать шутливые комиксы, в которых каждая женщина сразу увидит знакомые ситуации.

Подобрать подходящую одежду в эти дни — непростая задача. Живот как будто сам по себе появляется

Комплименты далеко не всегда радуют. Но их легче получить, если у тебя в руках вкусняшки

Подготовка к выходу может занять немало времени. Ведь все знают, что «5 минут» переводится как «я скажу, когда буду готова»

Марьям Карменова 17 минут назад Вообще это уже не актуальная шутка и совсем неправда!

1. Ни одна нормальная женщина не будет заставлять себя ждать уйму времени. К тому же, кому приятно собираться, когда на тебя смотрят и подгоняют все время

2. Также уважающая себя женщина заранее продумает наряд, причёску, аксессуары, а не будет часами стоять возле шкафа и думать над нарядом.

Я, например встаю пораньше, чем муж, чтобы успеть все сделать по дому, а потом уже спокойно собираться к назначенному времени, и все успеваю. - - Ответить

Посещение женского туалета в театре — это отдельная головная боль. Жаль рядом не устанавливают экраны, на которых можно посмотреть выступление

Иногда наши добрые намерения разбиваются о суровую реальность. Особенно, когда дело касается любимых чад



Иса Зайцева 12 минут назад Оля на заднем плане стоит, походу (я про вторую картинку) - - Ответить

Может, продукты в корзинках размножаются почкованием? Заходишь в магазин, чтобы купить молоко и хлеб, а выходишь с огромными пакетами

Даже после долгих лет брака между супругами иногда возникает недопонимание. Справедливости ради стоит отметить, что и не каждая барышня отличит шуруп от самореза

Дамская сумочка может напоминать пиратский сундук с сокровищами. Правда, не всегда в ней можно найти то, что нужно

Некоторые половинки умудряются задействовать всю посуду в кухне, чтобы приготовить маленький бутерброд. Зато результат получается вкусный

Зеркала в примерочной обладают каким-то магическим действием. Вот бы дома тоже такое было

Марьям Карменова 12 минут назад Давно известный факт : это делается намеренно — для создания более «стройнящего» эффекта, чтобы покупатель чувствовал себя лучше и охотнее покупал одежду - - Ответить

Со временем начинаешь понимать, что главное в уборке — это вовремя остановиться

Одна из самых больших загадок вселенной: почему карманы на женских брюках делают такими маленькими?

Некоторые домашние могут зачахнуть от голода даже рядом с забитым едой холодильником. Ведь туда надо еще заглянуть

Иногда забота окружающих оказывается слегка не к месту

Даже в наш просвещенный век стереотипы живут и здравствуют. Зато можно не на шутку удивить незнакомцев

Некоторые люди обладают фантастической способностью говорить ни о чем часами. И ведь даже трубку не повесишь