15+ иллюстраций о том, как отмечали праздники в нашем детстве и как сейчас
Наше представление о праздниках складывается из множества мелочей — запахов, вещей, привычек, которые когда-то казались обычными. Сегодня все выглядит иначе, и именно поэтому сравнение двух эпох становится таким наглядным. Эти иллюстрации показывают, как меняется быт, но остается само желание праздновать вместе.
Раньше мы так старались написать письмо Деду Морозу, что аж язык высовывали от усердия. Теперь достаточно набить пару строк в мессенджере.
Мы в детстве читали стихи у елочки, чтобы порадовать бабушку и маму. Теперь дети бежат от новогодней фотосессии быстрее, чем олени Санты.
Ничто так не объединяло семью перед праздниками, как совместная готовка. Теперь можно просто заказать доставку на дом и важно не забыть кому что нравится.
Редкий праздник обходился без совместного просмотра телепрограмм. Теперь волшебство — уговорить семью отложить телефоны хотя бы на время.
Самый запомнившийся НГ был в поезде. Тишина, никто не трындит, и только деликатно, соответственно своему часовому поясу, включают на телефонах обращение президента с курантами. В наушниках.
Мы так ждали поздравлений и радовались красивым открыткам, теперь можно послать открытку по интернету, но не все способны вовремя остановиться, выбирая самое красивое поздравление.
Если бы гифку. Они теперь перешли на гораздо более кринжовые видео из тиктока🤦
Испеченные нами в детстве торты бывали кривоваты, зато пекли мы их с душой. Теперь мы заранее заказываем идеальную выпечку и тихо надеемся, что они придутся по вкусу.
Вокруг так много "идеальной" выпечки, а в сердечке всё равно домашняя.
Доставая старые елочные игрушки, мы перебирали воспоминания. Теперь модно покупать шары в тон интерьеру, но не слишком ли идеально получается елка, чтоб быть еще и душевной?
Мне тоже кажется скучной елка с одинаковыми шарами.
Предпочитаю разные игрушки с историей, некоторые дочь с детства помнит)
Детское «Я сам!» — вечно, но в век технологий, чтобы помочь украсить дом, не обязательно возиться с бумагой и клеем.
Мы привыкли справлять праздники всей семьей, развлекаясь на полную катушку, а у наших детей порой могут быть дела поважнее.
Для нас аромат мандаринов был таким же обязательным атрибутом Нового года как елка. Для наших детей это лишь один из множества фруктов, которые можно купить в магазине каждый день.
ИИ думает, что раньше мамы не только сидели в помещении в меховых шапках, но и готовили в них)
Мы мечтали о платье, в котором можно почувствовать себя особенной, а наши дети считают, что быть принцессой можно и в удобном худи.
И слава богу. Современных детей хотя бы этой "тыжедевочкой" меньше мучают.
Мы часто засиживались за полночь, чтобы смастерить близким подарки. Что же эти навыки пригодились нам, чтобы не ударить в грязь лицом, мастеря для детей поделки на праздничные выставки.
Раньше гости были готовы ютиться в тесноте, теперь нам всем хочется больше комфорта и поменьше домашней суеты.
А я б позвала домой. Но "там ребенок, тут ремонт" - у кузена аллергия на кошаков, а у шурина своё представление о чистоте - у них дом стерильный из-за ребенка, я на такое не готова....
А помните сладкие подарки, которые мама приносила с работы? Сейчас даже ребенку можно вручить сертификат, чтобы он выбрал подарок на свой вкус.
Мы знали столько игр, благодаря которым на любом празднике было весело. А наших детей все чаще веселят на праздниках специально обученные люди.
Ну это же прекрасно, когда родители могут тоже отдохнуть, а не игры детям организовывать)
Когда-то мы выступали перед соучениками и родителями, теперь наши дети могут дать жару перед сотнями тысяч человек.
А кто сказал, что сейчас в городах не проводят такие мероприятия , как на первой картинке?
А как чудесно пахла елка, принесенная с мороза! Жаль, что современные искусственные елки не могут так пахнуть, хоть облей ароматизатором от макушки до подставки.
Только искусственная! Для запаха отдельно в вазе пара живых веток. Убирать хвою по всей квартире - такое себе
