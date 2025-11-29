Наше представление о праздниках складывается из множества мелочей — запахов, вещей, привычек, которые когда-то казались обычными. Сегодня все выглядит иначе, и именно поэтому сравнение двух эпох становится таким наглядным. Эти иллюстрации показывают, как меняется быт, но остается само желание праздновать вместе.

Раньше мы так старались написать письмо Деду Морозу, что аж язык высовывали от усердия. Теперь достаточно набить пару строк в мессенджере.

AI-generated image , AI-generated image анна августина 2 часа назад Люди, рождённые в 70-х, скажите - кто-то из вас правда верил в Деда Мороза, который приносит подарки? Я наблюдаю это у младших поколений, но ни у кого из моих ровесников. - - Ответить

Мы в детстве читали стихи у елочки, чтобы порадовать бабушку и маму. Теперь дети бежат от новогодней фотосессии быстрее, чем олени Санты.

Ничто так не объединяло семью перед праздниками, как совместная готовка. Теперь можно просто заказать доставку на дом и важно не забыть кому что нравится.

Редкий праздник обходился без совместного просмотра телепрограмм. Теперь волшебство — уговорить семью отложить телефоны хотя бы на время.

AI-generated image , AI-generated image O_о 1 час назад Самый запомнившийся НГ был в поезде. Тишина, никто не трындит, и только деликатно, соответственно своему часовому поясу, включают на телефонах обращение президента с курантами. В наушниках. - - Ответить

Мы так ждали поздравлений и радовались красивым открыткам, теперь можно послать открытку по интернету, но не все способны вовремя остановиться, выбирая самое красивое поздравление.

AI-generated image , AI-generated image O_о 1 час назад Если бы гифку. Они теперь перешли на гораздо более кринжовые видео из тиктока🤦 - - Ответить

Испеченные нами в детстве торты бывали кривоваты, зато пекли мы их с душой. Теперь мы заранее заказываем идеальную выпечку и тихо надеемся, что они придутся по вкусу.

AI-generated image , AI-generated image Ales Draco 2 часа назад Вокруг так много "идеальной" выпечки, а в сердечке всё равно домашняя. - - Ответить

Доставая старые елочные игрушки, мы перебирали воспоминания. Теперь модно покупать шары в тон интерьеру, но не слишком ли идеально получается елка, чтоб быть еще и душевной?

AI-generated image , AI-generated image Руконожка Ай-Ай 1 час назад Мне тоже кажется скучной елка с одинаковыми шарами.

Предпочитаю разные игрушки с историей, некоторые дочь с детства помнит) - - Ответить

Детское «Я сам!» — вечно, но в век технологий, чтобы помочь украсить дом, не обязательно возиться с бумагой и клеем.

AI-generated image , AI-generated image

Мы привыкли справлять праздники всей семьей, развлекаясь на полную катушку, а у наших детей порой могут быть дела поважнее.

Для нас аромат мандаринов был таким же обязательным атрибутом Нового года как елка. Для наших детей это лишь один из множества фруктов, которые можно купить в магазине каждый день.

AI-generated image , AI-generated image Руконожка Ай-Ай 1 час назад ИИ думает, что раньше мамы не только сидели в помещении в меховых шапках, но и готовили в них) - - Ответить

Мы мечтали о платье, в котором можно почувствовать себя особенной, а наши дети считают, что быть принцессой можно и в удобном худи.

AI-generated image , AI-generated image анна августина 1 час назад И слава богу. Современных детей хотя бы этой "тыжедевочкой" меньше мучают. - - Ответить

Мы часто засиживались за полночь, чтобы смастерить близким подарки. Что же эти навыки пригодились нам, чтобы не ударить в грязь лицом, мастеря для детей поделки на праздничные выставки.

AI-generated image , AI-generated image Ales Draco 2 часа назад Бедные дети наших детей. Их родители так и останутся рукожопами. - - Ответить

Раньше гости были готовы ютиться в тесноте, теперь нам всем хочется больше комфорта и поменьше домашней суеты.

AI-generated image , AI-generated image Кошачья прислуга 2 часа назад А я б позвала домой. Но "там ребенок, тут ремонт" - у кузена аллергия на кошаков, а у шурина своё представление о чистоте - у них дом стерильный из-за ребенка, я на такое не готова.... - - Ответить

А помните сладкие подарки, которые мама приносила с работы? Сейчас даже ребенку можно вручить сертификат, чтобы он выбрал подарок на свой вкус.

AI-generated image , AI-generated image

Мы знали столько игр, благодаря которым на любом празднике было весело. А наших детей все чаще веселят на праздниках специально обученные люди.

AI-generated image , AI-generated image Алина 2 часа назад Ну это же прекрасно, когда родители могут тоже отдохнуть, а не игры детям организовывать) - - Ответить

Когда-то мы выступали перед соучениками и родителями, теперь наши дети могут дать жару перед сотнями тысяч человек.

AI-generated image , AI-generated image Валик Кошмарик 1 час назад А кто сказал, что сейчас в городах не проводят такие мероприятия , как на первой картинке? - - Ответить

А как чудесно пахла елка, принесенная с мороза! Жаль, что современные искусственные елки не могут так пахнуть, хоть облей ароматизатором от макушки до подставки.

AI-generated image , AI-generated image анна августина 1 час назад Только искусственная! Для запаха отдельно в вазе пара живых веток. Убирать хвою по всей квартире - такое себе - - Ответить