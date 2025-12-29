Готовлю с креветками и точно без яблок))) но и обычную версию люблю, просто хочется ее только на Новый год)
10 блюд с новогоднего стола, которые вернут во времена, когда мы еще верили в Деда Мороза
Помните это чувство? 31 декабря, за окном темно и снежно, по телевизору Женя Лукашин летит в Ленинград, а мама на кухне готовит невозможное количество традиционных блюд. Аромат праздника, смешанный с запахом хвои, мандариновых корок и запекающейся курицы. В те времена мы не считали калории, не знали слова «глютен» и искренне верили, что если хорошо себя вести, Дед Мороз принесет заветный подарок. Сегодня мы собрали в одной статье 10 блюд, которые были на столе у каждой семьи.
Оливье
У каждой семьи был свой особенный секрет традиционного новогоднего салата. Кто-то делал его исключительно с докторской колбасой, другие использовали говядину; нужно добавлять морковь или нет, а может, зеленого яблока для «кислинки» — у каждой семьи были свои секреты. Неизменным был лишь объем салата, по какой-то причине его мы измеряли тазом.
Селедка под шубой
Рецепты новогодних блюд будто нацелены на то, чтобы сочетать в себе абсолютно непохожие вкусы. Розовый майонез нежно покрывает сладкую свеклу, мелко нарезанные овощи и будто прячет под нежной шубкой слабосоленую сельдь.
Вчера услышала шутку по радио: сейчас такие времена, что шуба на жене стоит дешевле, чем на селёдке)))
Бутерброды со шпротами
Свежий багет, натертый зубчиком чеснока, капелька майонеза, кружок помидорки, шпроты и немного зелени — уже почувствовали тот самый аромат?
Холодец
Очень люблю холодец, только говяжий. Сейчас сил нет готовить, для меня это всегда было очень хлопотным, хотя мы делали его всей семьёй
Равнодушных к этому блюду не бывает. Да и приготовить его вкусно сможет не каждый! Кто-то считает его чуть ли не главным яством праздничного стола, а кто-то предпочитает держаться от него подальше. Но несмотря на это, съедалась эта закуска всегда одной из первых.
не могу сказать, что я прям вот люблю холодец, но в прошлом году прям потянуло меня на него. Готовить не умею, пришлось покупать. У нас в кулинарии хорошо делают.
Сырная закуска
У нас это называлось "еврейский салат". Не знаю почему. А муж научил добавлять в него морковку - в соотношении 1\1 к сыру. Вкусно получается. И экономно.
Плавленый сырок «Дружба», чеснок, майонез и яйцо. Эту пасту мазали на хлеб, начиняли ей шампиньоны и помидоры или даже просто ели ложками. Запах стоял такой, что было слышно за километр, но кого это волновало.
Запеченная курица с картошкой
Что может быть вкуснее? Запеченный картофель в масле с укропом и нежнейшая курица с поджаренной корочкой. Слюнки текут!
Бабушкины соленья
Ещё патиссоны и кабачки маринованные хороши, а уж маринованные баклажаны - это, вообще, деликатес.
Ни один праздничный стол не обходился без закруток от бабушки. Вкусные хрустящие маринованные огурчики и томаты были обязательным атрибутом.
Крабовый салат
Делаю всегда только из трёх компонентов -кукуруза, яйцо и крабовые , заправляю майонезом. Самый нежный вариант получается.
Изысканные креветки и мидии никогда не догонят популярность крабовых палочек на новогоднем столе нашего детства. А сколько рецептов этого салата существовало! Но на Новый год всё равно делали традиционный — с рисом и кукурузой.
Если знает, что есть аллергия, значит, пробовал из хоть один раз. А я вот и не пробовала ни разу.
Торт «Муравейник»
Сначала нужно было сварить сгущенку, потом накрутить тесто и запечь печенье, а уже после мама собирала большую горку торта — «Муравейник». Он стоял на балконе и ждал своего часа. Съесть кусочек и облизать пальцы — бесценно.
Не помню, чтобы такой делали. У нас был свой рецепт торта. Сейчас не делаю тортов в принципе, хотя муж иногда вздыхает, его вспоминая
Мандарины
А сейчас у меня мандарины и апельсины во дворе растут, падают и портятся. Никто их не ест.
Хоть это и не блюдо, но без мандаринов не оставался ни один новогодний стол. Сладкие, ароматные и неизменно с наклейкой ромбиком.
Вы наверняка ощутили тот самый вкус, правда? Конечно, сейчас мы можем заказать суши или приготовить изысканную утку в апельсинах. Но давайте честно: ни одно ресторанное блюдо не заменит мамин оливье и бутерброд со шпротами под бой курантов. Расскажите в комментариях, какое блюдо из детства вы готовите каждый Новый год до сих пор?
У нас на столе в НГ только тортик моей выпечки (не муравейник), вино, конфеты и чай.
Мы оба не в состоянии есть салаты, маринады и горячее ночью)