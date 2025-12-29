10 блюд с новогоднего стола, которые вернут во времена, когда мы еще верили в Деда Мороза

Помните это чувство? 31 декабря, за окном темно и снежно, по телевизору Женя Лукашин летит в Ленинград, а мама на кухне готовит невозможное количество традиционных блюд. Аромат праздника, смешанный с запахом хвои, мандариновых корок и запекающейся курицы. В те времена мы не считали калории, не знали слова «глютен» и искренне верили, что если хорошо себя вести, Дед Мороз принесет заветный подарок. Сегодня мы собрали в одной статье 10 блюд, которые были на столе у каждой семьи.