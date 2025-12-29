10 блюд с новогоднего стола, которые вернут во времена, когда мы еще верили в Деда Мороза

1 час назад
Помните это чувство? 31 декабря, за окном темно и снежно, по телевизору Женя Лукашин летит в Ленинград, а мама на кухне готовит невозможное количество традиционных блюд. Аромат праздника, смешанный с запахом хвои, мандариновых корок и запекающейся курицы. В те времена мы не считали калории, не знали слова «глютен» и искренне верили, что если хорошо себя вести, Дед Мороз принесет заветный подарок. Сегодня мы собрали в одной статье 10 блюд, которые были на столе у каждой семьи.

Оливье

Алина
40 минут назад

Готовлю с креветками и точно без яблок))) но и обычную версию люблю, просто хочется ее только на Новый год)

-
-
Ответить

У каждой семьи был свой особенный секрет традиционного новогоднего салата. Кто-то делал его исключительно с докторской колбасой, другие использовали говядину; нужно добавлять морковь или нет, а может, зеленого яблока для «кислинки» — у каждой семьи были свои секреты. Неизменным был лишь объем салата, по какой-то причине его мы измеряли тазом.

Селедка под шубой

Рецепты новогодних блюд будто нацелены на то, чтобы сочетать в себе абсолютно непохожие вкусы. Розовый майонез нежно покрывает сладкую свеклу, мелко нарезанные овощи и будто прячет под нежной шубкой слабосоленую сельдь.

Драконятина
4 часа назад

Вчера услышала шутку по радио: сейчас такие времена, что шуба на жене стоит дешевле, чем на селёдке)))

-
-
Ответить

Бутерброды со шпротами

AI-generated image
A_n_s_y
1 час назад

Ну только не с помидорами, а с ломтиками свежего огурца

-
-
Ответить

Свежий багет, натертый зубчиком чеснока, капелька майонеза, кружок помидорки, шпроты и немного зелени — уже почувствовали тот самый аромат?

Холодец

Бруннера
32 минуты назад

Очень люблю холодец, только говяжий. Сейчас сил нет готовить, для меня это всегда было очень хлопотным, хотя мы делали его всей семьёй

-
-
Ответить

Равнодушных к этому блюду не бывает. Да и приготовить его вкусно сможет не каждый! Кто-то считает его чуть ли не главным яством праздничного стола, а кто-то предпочитает держаться от него подальше. Но несмотря на это, съедалась эта закуска всегда одной из первых.

Элина Че
18 минут назад

не могу сказать, что я прям вот люблю холодец, но в прошлом году прям потянуло меня на него. Готовить не умею, пришлось покупать. У нас в кулинарии хорошо делают.

-
-
Ответить

Сырная закуска

AI-generated image
Элина Че
17 минут назад

У нас это называлось "еврейский салат". Не знаю почему. А муж научил добавлять в него морковку - в соотношении 1\1 к сыру. Вкусно получается. И экономно.

-
-
Ответить

Плавленый сырок «Дружба», чеснок, майонез и яйцо. Эту пасту мазали на хлеб, начиняли ей шампиньоны и помидоры или даже просто ели ложками. Запах стоял такой, что было слышно за километр, но кого это волновало.

O_о
7 часов назад

А чеснок - а что чеснок, вот к сыру без противогаза не подойти

-
-
Ответить

Запеченная курица с картошкой

Что может быть вкуснее? Запеченный картофель в масле с укропом и нежнейшая курица с поджаренной корочкой. Слюнки текут!

Бабушкины соленья

AI-generated image

Ни один праздничный стол не обходился без закруток от бабушки. Вкусные хрустящие маринованные огурчики и томаты были обязательным атрибутом.

Крабовый салат

Драконятина
4 часа назад

Делаю всегда только из трёх компонентов -кукуруза, яйцо и крабовые , заправляю майонезом. Самый нежный вариант получается.

-
-
Ответить

Изысканные креветки и мидии никогда не догонят популярность крабовых палочек на новогоднем столе нашего детства. А сколько рецептов этого салата существовало! Но на Новый год всё равно делали традиционный — с рисом и кукурузой.

Бруннера
23 минуты назад

Если знает, что есть аллергия, значит, пробовал из хоть один раз. А я вот и не пробовала ни разу.

-
-
Ответить

Торт «Муравейник»

AI-generated image

Сначала нужно было сварить сгущенку, потом накрутить тесто и запечь печенье, а уже после мама собирала большую горку торта — «Муравейник». Он стоял на балконе и ждал своего часа. Съесть кусочек и облизать пальцы — бесценно.

Бруннера
21 минута назад

Не помню, чтобы такой делали. У нас был свой рецепт торта. Сейчас не делаю тортов в принципе, хотя муж иногда вздыхает, его вспоминая

-
-
Ответить

Мандарины

Elenaki Kavardaki
6 часов назад

А сейчас у меня мандарины и апельсины во дворе растут, падают и портятся. Никто их не ест.

-
-
Ответить

Хоть это и не блюдо, но без мандаринов не оставался ни один новогодний стол. Сладкие, ароматные и неизменно с наклейкой ромбиком.

Вы наверняка ощутили тот самый вкус, правда? Конечно, сейчас мы можем заказать суши или приготовить изысканную утку в апельсинах. Но давайте честно: ни одно ресторанное блюдо не заменит мамин оливье и бутерброд со шпротами под бой курантов. Расскажите в комментариях, какое блюдо из детства вы готовите каждый Новый год до сих пор?

Руконожка Ай-Ай
6 часов назад

У нас на столе в НГ только тортик моей выпечки (не муравейник), вино, конфеты и чай.
Мы оба не в состоянии есть салаты, маринады и горячее ночью)

-
-
Ответить

