Слепили из того, что было: 19 человек воссоздали картины именитых художников
Мы восхищаемся великими художниками, рукоплещем их мастерству, фантазии и сюжетам. Кто-то даже сетует, что не может позволить себе портрет от именитого создателя. И иногда так хочется прикоснуться к прекрасному и хоть на мгновение стать героем картин Рембрандта, Моне или Ван Гога. Здесь мы собрали произведения искусства, которые воссоздали настоящие смельчаки. Кое-кто покусился даже на Пикассо.
«Мы с моим псом Финном создаем произведения искусства, используя все, что валяется дома»
- В жизни бы не догадался так сделать! © Farkenoathm8-E / Reddit
Если вы думаете, что картины Пикассо невозможно изобразить в реальной жизни, то вот наглядное опровержение. Было бы желание
- Да как у вас это получилось? Умно! Очень умно.
«Костюм по мотивам Рене Магритта. Никакого фотошопа, просто немного товаров из магазина по рукоделию»
«Моя жена в образе Луизы Элизабет Виже-Лебрен»
«Моя сестра воспроизвела шедевр Матисcа»
Есть и почитатели современных художников. Например, эти ребята демонстрируют сюжет картины Николы Голубовского «Дали и Гала»
Если у вас нет горностая, то воссоздать известную картину Леонардо да Винчи поможет кот!
«В эти выходные я воссоздала скульптуру Дали прямо на улице»
«Моя подруга решила создать копию „Девушки с жемчужной сережкой“. Моделью была ее дочь»
Автопортреты Ван Гога в принципе пользуются популярностью. Кто-то использует этот образ как карнавальный костюм
«Мои дети воссоздали для конкурса знаменитую картину Рене Магритта „Влюбленные“. Конечно, они добавили немного от себя»
«Повторила „Женщину с перчатками“ Рембрандта»
Прекрасно получилось! Теперь я знаю, зачем туалетную бумагу не нужно до конца использовать.
«Я воссоздал автопортрет Альбрехта Дюрера»
«Создали с друзьями инсталляцию известной картины»
«Создал образ с помощью выпускной мантии, салфеток и шляпы»
Костюмы похожи, но с характером персонажей не попали: в оригинале добродушный пьяница, а получился суровый помещик-самодур
Кто может лучше всего повторить картину «Мать и дитя»? Конечно же, мама и ее ребенок
«Моя версия странника»
«Решили изобразить „Ночной кошмар“ Фюсли»
- Вообще-то вам нужно было повторить оригинал, а не превзойти его.
Этот парень будто сошел с картины Репина. Согласны, что похож он на изображенного Гаршина?
А вы когда-нибудь пробовали себя в роли художника или скульптора? И какая ваша любимая картина? Делитесь с нами в комментариях, а может быть, даже воссоздавайте дорогие сердцу произведения искусства.
Во время карантина это было популярное занятие, инсталлировать картины. В ФБ была целая группа на эту тему, называлась Изоляция.