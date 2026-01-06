Слепили из того, что было: 19 человек воссоздали картины именитых художников

Мы восхищаемся великими художниками, рукоплещем их мастерству, фантазии и сюжетам. Кто-то даже сетует, что не может позволить себе портрет от именитого создателя. И иногда так хочется прикоснуться к прекрасному и хоть на мгновение стать героем картин Рембрандта, Моне или Ван Гога. Здесь мы собрали произведения искусства, которые воссоздали настоящие смельчаки. Кое-кто покусился даже на Пикассо.

«Мы с моим псом Финном создаем произведения искусства, используя все, что валяется дома»

В жизни бы не догадался так сделать! © Farkenoathm8-E / Reddit

Если вы думаете, что картины Пикассо невозможно изобразить в реальной жизни, то вот наглядное опровержение. Было бы желание

Да как у вас это получилось? Умно! Очень умно.

«Костюм по мотивам Рене Магритта. Никакого фотошопа, просто немного товаров из магазина по рукоделию»

«Моя жена в образе Луизы Элизабет Виже-Лебрен»

«Моя сестра воспроизвела шедевр Матисcа»

Есть и почитатели современных художников. Например, эти ребята демонстрируют сюжет картины Николы Голубовского «Дали и Гала»

Если у вас нет горностая, то воссоздать известную картину Леонардо да Винчи поможет кот!

«В эти выходные я воссоздала скульптуру Дали прямо на улице»

«Моя подруга решила создать копию „Девушки с жемчужной сережкой“. Моделью была ее дочь»

Автопортреты Ван Гога в принципе пользуются популярностью. Кто-то использует этот образ как карнавальный костюм

«Мои дети воссоздали для конкурса знаменитую картину Рене Магритта „Влюбленные“. Конечно, они добавили немного от себя»

«Повторила „Женщину с перчатками“ Рембрандта»

«Я воссоздал автопортрет Альбрехта Дюрера»

«Создали с друзьями инсталляцию известной картины»

«Создал образ с помощью выпускной мантии, салфеток и шляпы»

Кто может лучше всего повторить картину «Мать и дитя»? Конечно же, мама и ее ребенок

«Моя версия странника»

«Решили изобразить „Ночной кошмар“ Фюсли»

Вообще-то вам нужно было повторить оригинал, а не превзойти его.

Этот парень будто сошел с картины Репина. Согласны, что похож он на изображенного Гаршина?