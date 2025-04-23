6 произведений искусства, стоимость которых заставляет удивленно приподнять бровь

Искусство — материя непостижимая. К одному и тому же произведению люди могут относиться по-разному. Кто-то может часами ходить по художественному музею и зависать возле Моне, кто-то восторгается фотоснимками Роберта Капы, а кто-то видит в интернете современную скульптуру и думает о том, что картинку, наверное, неправильно повернули.

Но кое-что иногда может заставить удивленно приподнять бровь и ценителей, и людей далеких от искусства — цена.