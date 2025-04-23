6 произведений искусства, стоимость которых заставляет удивленно приподнять бровь
Искусство — материя непостижимая. К одному и тому же произведению люди могут относиться по-разному. Кто-то может часами ходить по художественному музею и зависать возле Моне, кто-то восторгается фотоснимками Роберта Капы, а кто-то видит в интернете современную скульптуру и думает о том, что картинку, наверное, неправильно повернули.
Но кое-что иногда может заставить удивленно приподнять бровь и ценителей, и людей далеких от искусства — цена.
«Три подсолнуха» Ван Гога
Легенда о том, что столь почитаемого сейчас Винсента Ван Гога игнорировали при жизни, практически правда. Признание пришло к художнику лишь под конец. Да и то поначалу даже после смерти, Ван Гог продавался за гроши. Например, его «Красный виноградник» в 1890 году купили за 400 франков.
А «Три подсолнуха», которые продали вскоре после кончины художника в 1891 году, стоила и вовсе 300 франков. Ее вместе с «Ирисами» приобрел французский критик Октав Мирбо. За обе картины он заплатил 600 франков. К тому же, несмотря на то, что полотна отдали за гроши, Мибро опасался гнева своей жены: она не оценила бы приобретение картин даже за такие деньги. Поэтому критик попросил продавца написать записку, что это был подарок.
«Кролик» Джеффа Кунса
В детстве было очень трудно купить хорошие игрушки, родителям удалось купить мягкого зайца местной фабрики с криво расположенными лапами и глазами, расположенными na разной высоте. Я с ним играла и поражалась такому животному, kuda он потом делся - не знаю, а надо было бы его сохранить, сейчас бы был шедевром и можно было его продать за большие деньги)))
Это не просто скульптура из нержавеющей стали. Это — рекордсмен аукционов. Стальной кролик за $91 млн считается самым дорогим произведением искусства ныне живущего художника. Кунс создал скульптуру в 1986, вдохновившись фигурками из надувных шаров.
Не менее дорогими являются и другие работы: «Собака из воздушных шаров» и «Тюльпаны» из нержавеющей стали или сложная работа из полиэтилена, над которой художник корпел 20 лет, «Play-Doh» за почти $23 млн — Кунс всегда умудрялся привлечь максимум внимания и, судя по всему, денег.
«Пейзаж на берегу Сены» Огюста Ренуара
Этот пейзаж на миниатюрном полотне вполне заслуживает того, чтобы его историю увековечили в детективном блокбастере. Началось все с того, что одна дама купила на блошином рынке коробку безделушек за $7. Среди прочего там была картина в симпатичной рамке, которая и заинтересовала женщину. Рамка, а не картина: холст хотели просто выбросить. Но кто-то надоумил все же посоветоваться с оценщиком. Дама принесла свое приобретение в мусорном пакете и узнала о том, что у нее есть подлинный Ренуар за $7. Реальная цена картины приближалась к сотне тысяч долларов.
Правда, возник нюанс — 60 лет назад картину украли из Балтиморского музея. Дело дошло до суда и в итоге картину конфисковали. Теперь она вернулась в выставочный зал.
«Обмен» Виллема де Кунинга
Картина маслом в стиле абстрактного экспрессионизма имеет репутацию самого дорого полотна, проданного в частном порядке: в 2015 году коллекционеру толкнули ее за $300 млн. Счастливым обладателям стал миллиардер и обладатель хедж-фонда Кеннет С. Гриффин. Сегодня стоимость картины оценивается в $350 млн. Несмотря на столь высокую стоимость, владелец холста любезно одолжил свое сокровище Чикагскому институту искусств.
Фотография «Без названия 93» Синди Шерман
Синди Шерман создала серию снимков «Без названия» Номер 93 был создан в 1981 году и вызвал много споров среди критиков. Распечатанная фотография за почти $4 млн ушла с аукциона в 2014 году. С учетом того, что мы воспринимаем сейчас фото как обыденность, смириться с этой цифрой сложно. Но, согласитесь, фотография — тоже искусство.
«№ 6 (Фиолетовое, зеленое и красное) Марка Ротко
Эту картину американский художник-экспрессионист написал в 1951 году. В 2014 году полотно стало причиной большого скандала в мире искусства. Швейцарский арт-дилер Ива Бувье продал ее за $186 млн. Вот только когда он приобретал произведение искусства, выступал не как дилер, а как обычный покупатель, и отдал за холст всего за $80 млн. Работам Ротко такое шумное дело пошло на пользу — картина стала символом изобретательности, которая вдохновляла многих коллекционеров и последователей.
Бонус
На аукционах часто уходят с молотка автографы и рукописи. Один из мировых рекордов со стоимостью $4,3 млн принадлежит... баскетбольным правилам. Две страницы машинописного текста с 13 пунктами составлены изобретателем этого вида спорта канадцем Джеймсом Нейсмитом в 1891 году.
Джеймс работал учителем физкультуры и перед ним поставили задачу придумать за две недели новый вид спорта. Он справился на день раньше и прикрепил правила на доске объявлений. А спустя столетие их приобрели баскетбольные фанаты из Канзаса за баснословные деньги. Ну чем не историческое произведение искусства?