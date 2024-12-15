10 известных полотен, которые показывают, что наука и искусство тесно связаны

Зачастую нам кажется, что художники — исключительно творческие люди, а потому имеют к науке мало отношения. Но это не совсем так. Многим мастерам приходилось внимательно изучать свойства различных материалов для создания полотен. Другие же пристально наблюдали за окружающим миром и интуитивно подмечали закономерности, которые позже подтвердили исследования ученых.

Рембрандт использовал сульфид мышьяка для создания золотого блеска

Изучая детали светлой одежды офицера на известном полотне Рембрандта, ученые с изумлением обнаружили, что художник использовал необычный пигмент для создания золотистого цвета. Ранее считалось, что Рембрандт создавал золотые краски на основе аурипигмента — минерала, также известного как "золотой мышьяк". Однако исследование показало, что Рембрандт смешивал два других минерала: тетрасульфид тетрамышьяка и реальгар, которые обладают природными желтым и красновато-оранжевым оттенками. Затем художник добавлял свинцово-оловянный желтый и киноварь, получая в итоге краску с отличными светоотражающими свойствами. Кроме того, исследователи выяснили, что художник загрунтовал холст для картины "Ночной дозор" с помощью смеси свинца и кварцевой глины. Предполагается, что Рембрандт сделал это, чтобы защитить полотно от воздействия влаги, так как его предполагалось повесить на внешней стене тира.

А еще Рембрандт создал пастообразную масляную краску задолго до ее открытия

Художник одним из первых применил революционную технологию, позволившую добиться создания 3D-эффекта на картинах. Рембрандт наносил краску плотными, густыми мазками, благодаря чему изображение выступало над холстом. Ученые долго пытались понять, каким образом мастер достигал этого эффекта, и одно из исследований дало необычный ответ на их вопрос. Оказалось, что Рембрандт добавлял оксид свинца в масло, чтобы краска приобрела пастообразную консистенцию. Ранее оксид свинца находили в произведениях XX века, но в XVII веке художники еще не использовали такую технику. Поскольку следы оксида свинца были обнаружены сразу на трех полотнах мастера, исследователи пришли к выводу, что Рембрандт применял эту смесь осознанно, а не случайно.

Ван Гог предсказал открытие теории Колмогорова

Долгое время считалось, что Ван Гог с помощью вихрей и спиралей изобразил на картине "Звездная ночь" свое душевное состояние. В этот период художник переживал нервный срыв и находился на лечении. Однако команда ученых предположила, что мастер мог запечатлеть на полотне турбулентные потоки, которые позднее описал в своей теории математик Колмогоров. Именно Колмогоров определил, что энергия движется сквозь воздух и воду, образуя крупные завихрения, которые затем распадаются на более мелкие. Вихри в потоках реки или грозовых облаках создают узоры, которые можно предсказать с помощью законов физики. Ученые тщательно проанализировали завихрения на полотне Ван Гога и определили, что они соответствуют теории турбулентности Колмогорова. При этом художник не мог ничего знать об этом научном открытии, так как математик родился только через 13 лет после смерти Ван Гога. Астрофизик Адам Фрэнк не считает это случайным совпадением. Скорее всего, Ван Гог внимательно наблюдал за природой, интуитивно уловил изменения в атмосфере и перенес их на полотно.

Джованни Станки помог ученым выяснить, как появились современные арбузы

Художник написал это полотно во второй половине XVII века, и исследователей заинтересовал внешний вид арбузов, лежащих на столе справа. Дело в том, что плоды выглядят крайне необычно. Арбузы начали выращивать в европейских садах примерно в 1600 году, но тогда растение еще было диким: ягоды были мельче, легче, а их мякоть содержала меньше ликопина — пигмента, который придает ей красный цвет. За прошедшие 400 лет садоводы провели тщательную селекцию, благодаря чему арбузы увеличились в размере, а их мякоть приобрела насыщенный красный оттенок. Натюрморт Джованни Станки наглядно демонстрирует кропотливый процесс превращения диких растений в современные культурные виды.

Полотна Джузеппе Арчимбольдо помогли провести эксперимент

Известный итальянский живописец был не только художником, но и натуралистом. Более того, одно из исследований показало, что он создал значительно больше этюдов природы, чем считалось ранее. Арчимбольдо скрупулезно изучал окружающий мир, зарисовывая множество растений и животных. Его сюрреалистические портреты, составленные из растений, плодов и живых существ, современники воспринимали как забавную шутку. Сегодня же искусствоведы относят их к подлинным шедеврам живописи. В 2014 году команда ученых провела эксперимент с использованием трех полотен мастера. Одной группе людей картины показывали в нормальном виде, другой — в перевернутом. Результаты исследования продемонстрировали, что в обычном положении зрители в первую очередь фокусировали внимание на глазах, а затем — на нижней части лица. В перевернутом состоянии этот эффект не наблюдался.

Картины Поля Сезанна показывают, как действительно работают наши глаза

Художественное видение Сезанна изумляло и ставило в тупик даже его современников. Долгое время искусствоведы пытались разгадать, почему Сезанн изображал мир так необычно, но возможный ответ смогли предложить нейробиологи. Оказалось, что картины живописца показывают, как наш глаз фиксирует окружающий мир. Например, на полотне «Натюрморт с фруктовым блюдом» кажется, что все предметы выглядят неестественно: перспектива бокала искажена, салфетка будто парит над столом, а обои словно расположены перед фруктами. Однако именно так наши глаза воспринимают информацию. Они постоянно совершают быстрые микроскопические движения, фиксируя каждый предмет по отдельности, а затем мозг, обрабатывая изображения, связывает их в единую картину.

На другой картине мастера демонстрируется феномен Трокслера. Если мы в течение долгого времени фиксируем взгляд на одной точке, то периферическое зрение начинает затухать, а изображение по краю размывается. По словам одного из современников Сезанна, в процессе написания портрета своей супруги художник мог по 20 минут пристально глядеть на одну деталь, и только зарисовав ее, он переводил взгляд на другую. Именно поэтому лицо женщины напоминает маску: каждая его черта написана по отдельности.

Картины Клода Моне помогают офтальмологам

В 1910-х годах зрение Клода Моне начало постепенно ухудшаться, а в 1913 году у художника диагностировали катаракту. Доктора предлагали операцию, но Моне наотрез отказался. К сожалению, проблемы с глазами все сильнее сказывались на его живописи. Мир уже не виделся таким ярким, а «холодные» краски — зеленый и синий — стали приобретать коричневатые оттенки. Тогда Моне обратился к желто-красной гамме, из-за чего его любимые сады буквально запылали. Изменилась и техника живописца: ему приходилось использовать более грубые и крупные мазки. В 1923 году Моне наконец согласился на операцию на одном глазе (скорее всего правом), и она, несмотря на его опасения, прошла успешно. Полностью восстановившись, художник возненавидел картины, написанные в период болезни, и даже уничтожил часть полотен. Однако современные ученые уверены, что эти работы имеют огромную ценность. Они помогают окулистам и офтальмологам понять, как именно меняется виденье мира у человека с катарактой.

Возможно, операция оказала на зрение Моне неожиданный эффект. Дело в том, что теоретически люди способны видеть ультрафиолетовый цвет, так же как и некоторые насекомые. Однако хрусталик глаза фильтрует эти лучи. После того как во время операции художнику удалили хрусталик, он, возможно, стал различать цвета за пределами привычного спектра. Например, многие цветы украшены ультрафиолетовыми узорами для привлечения пчел, и именно их мог видеть живописец. Поэтому на поздних полотнах Моне начали появляться фиолетовые оттенки.

Ян Вермеер знал, как привлечь внимание зрителя

Недавнее исследование ученых показало, что картина «Девушка с жемчужной серёжкой» вызывает в нашем мозге большую активность, чем потенциально опасная ситуация. Этот результат удивителен, ведь человек просто смотрит на художественное полотно и не принимает никаких решений. Ученые предполагают, что эффект связан с композицией картины и расположением световых точек на лице, которые захватывают зрителя в «петлю устойчивого внимания». Сначала зритель смотрит на глаз девушки, затем переводит взгляд на ее рот и подбородок, после чего его взор перемещается к сережке и вновь возвращается к глазу. Благодаря этому картиной можно любоваться довольно долго.