20+ ностальгических фото из времен, когда мы еще верили в Деда Мороза

Новый год — время волшебства. И мы, даже не имея машины времени, можем перенестись в детство как по щелчку пальцев, только взглянув на старые фотографии. Здесь мы — юные, родители — молодые, а Дед Мороз и Снегурочка — самые настоящие.

«Я в костюме Красной Шапочки. Мама каждый год старалась сшить разные наряды, но этот — мой самый любимый. Ну и куда же без зевающих детей на фотках?»

«В годы моего детства в каждом квартале устанавливали большую елку, а ребятня делала для нее игрушки. На фото как раз наша дворовая елка. Это 1970 год»

«К новогодней елке непременно прилагалась деревянная горка с длинным ледяным спуском, хоккейная коробка и небольшой каток. На горках любили кататься не только дети, но и все народонаселение нашего квартала. Шиком было съезжать стоя — вдвоем или компанией».

«За окном — 40, но Дед Мороз все равно придет. Он обещал!»

Руконожка Ай-Ай 2 дня назад Хорошо же топили дома, если в -40 снаружи ребенок в комнате практически в майке сидит) - - Ответить

«Это был день моего позора, ведь в самый ответственный момент мое платье не выдержало накала страстей, и мишура на подоле отвалилась прямо перед фотосъемкой»

«В моем детстве фигуры в новогодних елочных городках делали из снега. Они были громадные и производили неизгладимое впечатление»

Сразу видно, что Дед Мороз пришел поздно. Но зато как хорош!

Lala_Luna 12 часов назад "Я дед Мороз, борода из ваты, я уже слегка поддатый" :) - - Ответить

«Я в садик ходила в 80-х. Все девочки были снежинками. Костюмов в продаже не было, и в основном мамы шили их сами»

«Большинство девочек были в марлевых платьях, но мы с сестрой чувствовали себя королевами, потому что мама сшила нам платья из ажурного тюля».

«1986 год. Из листов картона, клея и энтузиазма родители сделали шляпу мухомора (сзади она красная в горошек). Из меня получился самый недовольный гриб на свете»

Плодожорка 15 часов назад У меня была шляпка ромашки, из папирусной бумаги. - - Ответить

«Моя мама играла лисичку на утреннике в детском саду в конце 60-х. Наряд шила, конечно же, моя бабушка — это она рядом в полосатой кофточке»

«1995 год. Денег не было, а праздника хотелось. Ниндзя-черепашка был великолепен! Панцирь папа делал несколько недель, наклеивая слои бумаги друг на друга»

© vsesvoihostel / Pikabu Elean 11 часов назад Ее, моему брату наша мама тоже сделала костюм чепепашки-ниндзя!)) Он был насыщенно зелёный, повязки были как надо, а панцирь мама вырезала из очень подходящего по орнаменту линолеума, было офигеть как круто) и самый шик – батя сделал крутые нунчаки)) - - Ответить

«Рядом со мной встал сын маминой подруги, идеальный мальчик. Моя реакция бесценна»

Hangover Unicorn 4 часа назад Ничо, стрижка смотрится как так и надо xD - - Ответить

«Кстати, обратите внимание на мою модную рваную стрижку. Я сделала ее сама накануне праздника. Сестра ржала, мама плакала».

«Я немного побаивался этого волка»

«Конец 90-х, моя сестра — петух на новогоднем представлении нашего драмкружка»



Lala_Luna 12 часов назад У петушка роль всегда яркая, заводная) Его весело играть) - - Ответить

«Это были 90-е, и наши родители в основном мастерили костюмы и аксессуары к ним сами. Вот я в образе пирата»

«Юные красавицы в клубе на празднике, 1984 год⁠⁠. Слева — моя старшая сестренка»

«Это моя мама в середине 60-х. Тогда шуба не являлась предметом роскоши — она была у каждого малыша чуть ли не с рождения»

«Новогодний утренник у мамы на работе. Я, как всегда, снежинка»

«Мой брат в образе волка. Маску ему сшили из детских колготок»

«На зимних каникулах мы обязательно всей семьей ходили на лыжах. Это было весело!»

Катерина Лисичкина 6 часов назад Да, мы прямо в лес-он рядом с домом был! И снег был, и мы ему радовались, и не было всеобщего коллапса и паники ни от снега, ни от мороза:зима ведь! - - Ответить

«Я — Д’Артаньян. Дед Мороз (точнее, отец в слишком большом костюме) проводит со мной беседу. А в руках я держу, видимо, что-то очень классное»

«Я на Елке. Этим костюмом я очень гордилась и казалась себе прямо крутой модницей»

Судя по всему, дети к этому мишке подходить не решались

Судя по выражению морды медведя, его достали его спящего из берлоги и под угрозой физической расправы заставили сфотографироваться. © Unknown author / Pikabu

" И себе, и нам с сестрой мама шила платья сама"

Хильдур 8 часов назад Надувной телефон как у Асисяя. Хотела такой, но мне не купили - - Ответить

Фото на фоне новогодней елочки из тех времен, когда мы верили в Деда Мороза

«Наш 1 „А“ 33 года назад. Сейчас все эти дети — 40-летние дяди и тети»