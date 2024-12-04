20+ ностальгических фото из времен, когда мы еще верили в Деда Мороза
Новый год — время волшебства. И мы, даже не имея машины времени, можем перенестись в детство как по щелчку пальцев, только взглянув на старые фотографии. Здесь мы — юные, родители — молодые, а Дед Мороз и Снегурочка — самые настоящие.
«Я в костюме Красной Шапочки. Мама каждый год старалась сшить разные наряды, но этот — мой самый любимый. Ну и куда же без зевающих детей на фотках?»
«В годы моего детства в каждом квартале устанавливали большую елку, а ребятня делала для нее игрушки. На фото как раз наша дворовая елка. Это 1970 год»
Да, и сугробы были по плечи, и мы ходили как в лабиринте)))
«К новогодней елке непременно прилагалась деревянная горка с длинным ледяным спуском, хоккейная коробка и небольшой каток. На горках любили кататься не только дети, но и все народонаселение нашего квартала. Шиком было съезжать стоя — вдвоем или компанией».
«За окном — 40, но Дед Мороз все равно придет. Он обещал!»
Хорошо же топили дома, если в -40 снаружи ребенок в комнате практически в майке сидит)
«Это был день моего позора, ведь в самый ответственный момент мое платье не выдержало накала страстей, и мишура на подоле отвалилась прямо перед фотосъемкой»
«В моем детстве фигуры в новогодних елочных городках делали из снега. Они были громадные и производили неизгладимое впечатление»
Сразу видно, что Дед Мороз пришел поздно. Но зато как хорош!
«Я в садик ходила в 80-х. Все девочки были снежинками. Костюмов в продаже не было, и в основном мамы шили их сами»
«Большинство девочек были в марлевых платьях, но мы с сестрой чувствовали себя королевами, потому что мама сшила нам платья из ажурного тюля».
«1986 год. Из листов картона, клея и энтузиазма родители сделали шляпу мухомора (сзади она красная в горошек). Из меня получился самый недовольный гриб на свете»
«Моя мама играла лисичку на утреннике в детском саду в конце 60-х. Наряд шила, конечно же, моя бабушка — это она рядом в полосатой кофточке»
«1995 год. Денег не было, а праздника хотелось. Ниндзя-черепашка был великолепен! Панцирь папа делал несколько недель, наклеивая слои бумаги друг на друга»
Ее, моему брату наша мама тоже сделала костюм чепепашки-ниндзя!)) Он был насыщенно зелёный, повязки были как надо, а панцирь мама вырезала из очень подходящего по орнаменту линолеума, было офигеть как круто) и самый шик – батя сделал крутые нунчаки))
«Рядом со мной встал сын маминой подруги, идеальный мальчик. Моя реакция бесценна»
«Кстати, обратите внимание на мою модную рваную стрижку. Я сделала ее сама накануне праздника. Сестра ржала, мама плакала».
«Я немного побаивался этого волка»
«Конец 90-х, моя сестра — петух на новогоднем представлении нашего драмкружка»
«Это были 90-е, и наши родители в основном мастерили костюмы и аксессуары к ним сами. Вот я в образе пирата»
«Юные красавицы в клубе на празднике, 1984 год. Слева — моя старшая сестренка»
«Это моя мама в середине 60-х. Тогда шуба не являлась предметом роскоши — она была у каждого малыша чуть ли не с рождения»
«Новогодний утренник у мамы на работе. Я, как всегда, снежинка»
«Мой брат в образе волка. Маску ему сшили из детских колготок»
«На зимних каникулах мы обязательно всей семьей ходили на лыжах. Это было весело!»
Да, мы прямо в лес-он рядом с домом был! И снег был, и мы ему радовались, и не было всеобщего коллапса и паники ни от снега, ни от мороза:зима ведь!
«Я — Д’Артаньян. Дед Мороз (точнее, отец в слишком большом костюме) проводит со мной беседу. А в руках я держу, видимо, что-то очень классное»
«Я на Елке. Этим костюмом я очень гордилась и казалась себе прямо крутой модницей»
Судя по всему, дети к этому мишке подходить не решались
- Судя по выражению морды медведя, его достали его спящего из берлоги и под угрозой физической расправы заставили сфотографироваться. © Unknown author / Pikabu
" И себе, и нам с сестрой мама шила платья сама"
Фото на фоне новогодней елочки из тех времен, когда мы верили в Деда Мороза
«Наш 1 „А“ 33 года назад. Сейчас все эти дети — 40-летние дяди и тети»
Рассматривать старые снимки можно бесконечно. Вот, например, полюбуйтесь, как хороши были в молодости наши мамы.
Комментарии
Вспомнила детские елки начала нулевых - ни разу дочка не наряжалась снежинкой 😉
Была индейцем, пиратом, мушкетером)
Товарищи, давайте наши новогодние детские фото здесь выложим. Когда-нибудь адме забабахает статью с нами 😉
Спасибо, АДМЕ, столько забытых моментов всплыло. Очень трогательная статья… не расплакаться бы…
Всё повторяется. И теперь уже я с помощью дендрофекальных технологий мастерю костюмы н утренник своим детям