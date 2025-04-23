16 фото, которые на раз-два перенесут во времена, когда пельмени лепили всей семьей, а у телефона был провод

Что и говорить, нравится нам рассматривать фотографии, на которых запечатлены ушедшие эпохи. Они, как эдакая машина времени, могут отправить нас куда угодно и позволить увидеть все своими глазами. Сегодня нам захотелось «попутешествовать» во времена нашей юности и детства.