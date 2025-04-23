16 фото, которые на раз-два перенесут во времена, когда пельмени лепили всей семьей, а у телефона был провод
Фотоподборки
19 минут назад
Что и говорить, нравится нам рассматривать фотографии, на которых запечатлены ушедшие эпохи. Они, как эдакая машина времени, могут отправить нас куда угодно и позволить увидеть все своими глазами. Сегодня нам захотелось «попутешествовать» во времена нашей юности и детства.
Послали за хлебом
Wojtek Laski / East News
Аттракционы в парке Горького в Москве
Продуктовый магазин
Wojtek Laski / East News
На рынке
И парень думает: "так, спокуха, главное, не запутаться в штанинах и не упасть na занавеску!" 😀
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Молодые парни на мотоцикле с коляской
«Застывший миг моего детства. 1993 год, позируем школьному фотографу. Весна, конец четвертой четверти. Впереди целых 3 месяца долгожданных каникул»
На Невском
Продуктовый магазин
Группа школьников с учителем гуляют в парке
Рынок в Иркутске
«Со своим первым компом»
Уличная сцена
Улицы Иркутска
"Играю у бабушки и дедушки дома. Кинескоп у них никогда не садился, еда была самая вкусная и не было никаких забот"
Трамвай на Невском
«Сложно сказать, что я тут делаю, но кот Макар бдит»
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Фото на превью Wojtek Laski / East News
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