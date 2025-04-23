16 фото, которые на раз-два перенесут во времена, когда пельмени лепили всей семьей, а у телефона был провод

Фотоподборки
19 минут назад

Что и говорить, нравится нам рассматривать фотографии, на которых запечатлены ушедшие эпохи. Они, как эдакая машина времени, могут отправить нас куда угодно и позволить увидеть все своими глазами. Сегодня нам захотелось «попутешествовать» во времена нашей юности и детства.

Послали за хлебом

Wojtek Laski / East News

Аттракционы в парке Горького в Москве

Продуктовый магазин

Wojtek Laski / East News

На рынке

Молодые парни на мотоцикле с коляской

«Застывший миг моего детства. 1993 год, позируем школьному фотографу. Весна, конец четвертой четверти. Впереди целых 3 месяца долгожданных каникул»

На Невском

Продуктовый магазин

Группа школьников с учителем гуляют в парке

Рынок в Иркутске

«Со своим первым компом»

Уличная сцена

Улицы Иркутска

"Играю у бабушки и дедушки дома. Кинескоп у них никогда не садился, еда была самая вкусная и не было никаких забот"

Трамвай на Невском

«Сложно сказать, что я тут делаю, но кот Макар бдит»

Фото на превью Wojtek Laski / East News

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