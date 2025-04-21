12 фишек в интерьере, которые наполнят дом весенней свежестью

Сделай сам
18 часов назад

После зимних праздников мы с нетерпением начинаем ждать весну. И если в последние зимние месяцы мы, как правило, грустим, то стоит солнышку показаться, как в нас будто снова просыпается жизнь. Это и не удивительно, ведь мы предвкушаем возрождение природы, и как же хочется его ускорить! Нам это, конечно, не под силу, но благодаря продуманному декору дома, мы сможем поселить в нем весну задолго до первых листочков.

Искусственные цветы

VareSilvana
1 час назад

Не всегда можно раздобыть нужные живые.
Мне чертополох свежий редко перепадает, а кухня в шотландском стиле

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Давно ушли в прошлое пластиковые, невыразительные конструкции, которым не место дома. Сегодня качество искусственных цветов настолько улучшилось, что их легко можно спутать с настоящими. И это всем на руку. Можно украсить свой интерьер искусственными цветущими ветками, розами, нарциссами, тюльпанами или другими весенними растениями, и они никогда не завянут.

Новая скатерть

Новая скатерть отлично освежает интерьер. Для весеннего декора можно выбрать белую или любых пательных оттенков, льняную или хлопковую. Еще один вариант — растительный принт. Он, конечно, не сможет заменить созерцание настоящих цветов, но точно будет создавать весеннее настроение. Если вам не нравятся цветы и однотон, можно присмотреться к узорам с цитрусовыми или в клетку.

Травы в горшках

Первое, что вырастает весной, — это травы. Их совершенно несложно вырастить в домашних условиях на подоконнике, и сколько радости вы получите, наблюдая, как прорастает базилик или мята! Кроме того, это свежие специи на вашей кухне. Красивое оформление — и весна в вашем доме поселится надолго.

Весенние картины

Заменив картины в доме на акварели с зелеными листьями, птицами или цветами, можно легко вдохнуть в интерьер весеннюю свежесть. Винтажные изображения добавят обстановке стиля и уникальности.

Обои

Ремонт — дело затяжное и изнурительное. Вряд ли кому-то хочется заниматься этим весной. Однако, если какие-то обои очень понравились, нет смысла себе отказывать. С их помощью можно обновить книжную полку, обклеив заднюю стенку. Это необычно и очень мило.

Весенний венок

Венок из любимых весенних цветов, лучше искусственных, задаст тон сезонному декору дома. В качестве основы можно использовать пяльца, проволочную вешалку или готовое основание. К цветам можно добавить мох и веточки цветущей вишни. Такая композиция создаст настроение и передаст энергию просыпающейся природы.

Живые цветы

VareSilvana
56 минут назад

Горшок с весенней тематикой. А зимой пересаживать в горшок с зимней?

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Первые весенние цветы могут радовать не только в саду или на клумбах. Принесите их домой: в горшке или в букете — не важно. Однако растущие из земли все же будут стоять дольше, а потом их можно будет посадить на даче. Подберите горшок с весенней тематикой и наслаждайтесь.

Весенняя композиция

Отличная идея для создания весеннего настроения — декоративная композиция. Ее можно организовать на журнальном столике, комоде или подоконнике. Подумайте, что ассоциируется у вас с весной, и расположите соответствующие вашему вдохновению предметы в одном месте.

Ароматы для дома

VareSilvana
55 минут назад

Нееезабууудка твой любимый цветок,
Воздушный поцелуй станет самым горьким

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Весна полна ароматов. Мы чувствуем запахи цветущих деревьев, солнца после дождя, прелой земли и многое другое. Наполнив ароматами весны свой дом, вы точно почувствуете прилив сил и вдохновения. Можно запастись диффузорами или купить новый баллончик для автоматического распылителя. Еще отличный вариант — приобрести саше и разместить его там, где вы чаще всего отдыхаете. Помимо аромата, оно еще и украшает интерьер.

Весенние цвета в интерьере

VareSilvana
52 минуты назад

По-моему, с яркими весенними пятнами дома прекрасно справляется солнце.
И рассада у тех, кто огородом занимается

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Бывает, что нам нравится наш дом из-за нейтральных цветовых решений, но добавить цвета весной — это отличное решение, чтобы порадовать себя. Кроме того, весенние оттенки, как правило, пастельные и чуть белесые. Поэтому можно не бояться ярких пятен.

Цветное стекло

В последние годы цветное стекло вновь стало очень популярным. Найти такую посуду можно на барахолке или у бабушки на чердаке. Разноцветные вазы, кувшины и салатницы, расставленные на видном месте, будут поднимать настроение.

Легкие шторы

Весна — это время, чтобы сделать свой интерьер светлым и воздушным. Проще всего заменить тяжелые плотные шторы на легкий тюль. Он будет красиво струиться и развиваться от весеннего ветерка. Сейчас есть большой выбор легких штор: паутинка, кружево и тонкий хлопок.

Комментарии

Уведомления
Тревожное Пирожное
13 часов назад

Не могу не поделиться сегодняшним открытием из мира дизайна. Оказывается н.а маркетплейсах продают МУЛЯЖИ КНИГ из картона, для декора. Три штуки 800-900 рублей. Я в шоке если честно.

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