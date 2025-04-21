Не всегда можно раздобыть нужные живые.
Мне чертополох свежий редко перепадает, а кухня в шотландском стиле
12 фишек в интерьере, которые наполнят дом весенней свежестью
После зимних праздников мы с нетерпением начинаем ждать весну. И если в последние зимние месяцы мы, как правило, грустим, то стоит солнышку показаться, как в нас будто снова просыпается жизнь. Это и не удивительно, ведь мы предвкушаем возрождение природы, и как же хочется его ускорить! Нам это, конечно, не под силу, но благодаря продуманному декору дома, мы сможем поселить в нем весну задолго до первых листочков.
Искусственные цветы
Не всегда можно раздобыть нужные живые.
Давно ушли в прошлое пластиковые, невыразительные конструкции, которым не место дома. Сегодня качество искусственных цветов настолько улучшилось, что их легко можно спутать с настоящими. И это всем на руку. Можно украсить свой интерьер искусственными цветущими ветками, розами, нарциссами, тюльпанами или другими весенними растениями, и они никогда не завянут.
Новая скатерть
Новая скатерть отлично освежает интерьер. Для весеннего декора можно выбрать белую или любых пательных оттенков, льняную или хлопковую. Еще один вариант — растительный принт. Он, конечно, не сможет заменить созерцание настоящих цветов, но точно будет создавать весеннее настроение. Если вам не нравятся цветы и однотон, можно присмотреться к узорам с цитрусовыми или в клетку.
Травы в горшках
Первое, что вырастает весной, — это травы. Их совершенно несложно вырастить в домашних условиях на подоконнике, и сколько радости вы получите, наблюдая, как прорастает базилик или мята! Кроме того, это свежие специи на вашей кухне. Красивое оформление — и весна в вашем доме поселится надолго.
Весенние картины
Заменив картины в доме на акварели с зелеными листьями, птицами или цветами, можно легко вдохнуть в интерьер весеннюю свежесть. Винтажные изображения добавят обстановке стиля и уникальности.
Обои
Наверное имелась ввиду этажерка, стеллаж, а не полки с книгами? Тогда фон имеет значение.
Весенний венок
Ага. Потом, если что, перевить траурной ленточкой (не дай бог, конечно!)
Венок из любимых весенних цветов, лучше искусственных, задаст тон сезонному декору дома. В качестве основы можно использовать пяльца, проволочную вешалку или готовое основание. К цветам можно добавить мох и веточки цветущей вишни. Такая композиция создаст настроение и передаст энергию просыпающейся природы.
Живые цветы
Горшок с весенней тематикой. А зимой пересаживать в горшок с зимней?
Первые весенние цветы могут радовать не только в саду или на клумбах. Принесите их домой: в горшке или в букете — не важно. Однако растущие из земли все же будут стоять дольше, а потом их можно будет посадить на даче. Подберите горшок с весенней тематикой и наслаждайтесь.
Весенняя композиция
Отличная идея для создания весеннего настроения — декоративная композиция. Ее можно организовать на журнальном столике, комоде или подоконнике. Подумайте, что ассоциируется у вас с весной, и расположите соответствующие вашему вдохновению предметы в одном месте.
Ароматы для дома
Нееезабууудка твой любимый цветок,
Воздушный поцелуй станет самым горьким
Весна полна ароматов. Мы чувствуем запахи цветущих деревьев, солнца после дождя, прелой земли и многое другое. Наполнив ароматами весны свой дом, вы точно почувствуете прилив сил и вдохновения. Можно запастись диффузорами или купить новый баллончик для автоматического распылителя. Еще отличный вариант — приобрести саше и разместить его там, где вы чаще всего отдыхаете. Помимо аромата, оно еще и украшает интерьер.
Весенние цвета в интерьере
По-моему, с яркими весенними пятнами дома прекрасно справляется солнце.
И рассада у тех, кто огородом занимается
Бывает, что нам нравится наш дом из-за нейтральных цветовых решений, но добавить цвета весной — это отличное решение, чтобы порадовать себя. Кроме того, весенние оттенки, как правило, пастельные и чуть белесые. Поэтому можно не бояться ярких пятен.
Цветное стекло
В последние годы цветное стекло вновь стало очень популярным. Найти такую посуду можно на барахолке или у бабушки на чердаке. Разноцветные вазы, кувшины и салатницы, расставленные на видном месте, будут поднимать настроение.
Легкие шторы
Весна — это время, чтобы сделать свой интерьер светлым и воздушным. Проще всего заменить тяжелые плотные шторы на легкий тюль. Он будет красиво струиться и развиваться от весеннего ветерка. Сейчас есть большой выбор легких штор: паутинка, кружево и тонкий хлопок.
Весна — время обновления. Посмотрите, что еще можно обновить в доме и не только:
Комментарии
Не могу не поделиться сегодняшним открытием из мира дизайна. Оказывается н.а маркетплейсах продают МУЛЯЖИ КНИГ из картона, для декора. Три штуки 800-900 рублей. Я в шоке если честно.