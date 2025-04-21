12 фишек в интерьере, которые наполнят дом весенней свежестью

После зимних праздников мы с нетерпением начинаем ждать весну. И если в последние зимние месяцы мы, как правило, грустим, то стоит солнышку показаться, как в нас будто снова просыпается жизнь. Это и не удивительно, ведь мы предвкушаем возрождение природы, и как же хочется его ускорить! Нам это, конечно, не под силу, но благодаря продуманному декору дома, мы сможем поселить в нем весну задолго до первых листочков.