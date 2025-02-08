Я нашла 5 бюджетных способов обновить гардероб к весне, да так, чтобы выглядеть стильно

Скоро мы вынырнем из пуховиков и шуб. А это значит, что пора расчехлять весенние вещи. Кому-то наверняка захочется обновить гардероб, причем желательно не выходя за рамки бюджета. Еще же столько дел впереди! Отпуск взять хотя бы. Наша автор как раз сейчас в такой ситуации. Поэтому она проштудировала советы экспертов по стилю и выбрала самые полезные.

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Прикуплю вещи светлых нейтральных оттенков

Тревожное Пирожное 4 часа назад Давайте уже или "look", или "тотал блэк" пишите, определитесь как англицизмы изображать - - Ответить

Такая одежда оказалась крутой базой для любого образа. Даже один предмет светлого нейтрального тона может полностью преобразить лук. Например, освежить образ total black. А еще можно проверить, вдруг в шкафу пылятся вещи очень ярких цветов или необычного дизайна, которые давно не знаете, где применить. Белая, бежевая и другая одежда реабилитирует их. Прежде всего, я отберу в своем гардеробе все вещи светлых нейтральных цветов и попробую скомбинировать их с прочими предметами гардероба. А если их наберется маловато, то пробегусь по магазинам и маркетплейсам.

Подберу запасной вариант верхней одежды

Оказывается, чтобы полностью обновить образ, необязательно менять все вещи в гардеробе. Можно ограничиться лишь верхней одеждой. Например, подобрать вещь, которая кардинально отличается от той, что висит дома. У меня, например, на весну припрятана темно-синяя ветровка. Можно в дополнение купить шерстяное пальто-кокон или жилет. С ними одни и те же образы будут выглядеть совсем иначе.

Поэкспериментирую с аксессуарами

Аксессуары есть дома у всех. Так вот, это комбо. Разные сочетания украшений не только освежат привычный образ, но и сэкономят деньги. Не надо будет покупать новую одежду, можно лишь попробовать сочетать с одними и теми же вещами разные аксессуары. Можно, кстати, носить украшения нестандартным способом. Например, надеть поверх перчаток. А еще блогеры рекомендуют присмотреться к винтажным рынкам: там можно приобрести кучу аксессуаров по заманчивым ценам, которые вмиг добавят изюминки в образ.

Обновлю базовые предметы гардероба

НибаньтиКрипто 10 часов назад Женщина прошлой весной должна упасть, если она не Майкл Джексон na сцене. Интересная не несущая нога😁

Мммм, голые ноги с черными ботильонами! Что может быть уродливее? - - Ответить

Классный вариант, если не хочется распылять бюджет на модные однодневки. Можно выбрать у себя в гардеробе пару-тройку базовых вещей, которые уже давно носите. И просто заменить их на новые. Например, лежит в шкафу белая приталенная рубашка — вместо нее можно подыскать модель оверсайз. И образы освежили, и сильно не потратились. А еще так можно поступать с верхней одеждой. Например, классический тренч заменить на укороченный. Шерстяное пальто — тоже базовая вещь. Здесь также есть смысл поэкспериментировать: с фасоном, цветом, длиной и так далее.

Обзаведусь парой модной, но универсальной обуви

Руконожка Ай-Ай 9 часов назад Не знаю, как na улицах Милана и Парижа... но там, где я живу, скинни, заправленные в ботильоны или сапоги - перестали носить даже габаритно-задастые тетки, очень любившие такое сочетание) - - Ответить

Эксперты рекомендуют подбирать обувь, которая будет одновременно и модной, и подходящей под разные образы. Вот так: заменил всего лишь одну прошлогоднюю пару на совсем новую модель — и сразу несколько новых образов готово. Так, какое-то время был бум массивных кроссовок. В 2023 и 2024 годах в тренды ворвалась остроносая обувь. Но сейчас на модную арену выходят новые модели: замшевые сапоги, лоферы на каблуках, обувь со змеиным принтом и так далее.