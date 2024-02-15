15+ фотографий, при просмотре которых в голове вертится: «Мне такое надо!»

Тампоны с пожеланиями, бутылка для воды в виде гантели и подарок от службы доставки — все это примеры повышенного внимания к клиентам. Казалось бы, это такие мелочи. Но находить и получать их невероятно приятно.

1. Необычный штрихкод на баночке с йогуртом

2. «Получил посылку, открыл и обнаружил, что ее упаковали в коробку с сотнями воздушных шариков»

3. И попил, и потренировался — удобно

4. Если объединить печенья с пожеланиями и тампоны, то получатся тампоны с пожеланиями

«Победа!», «Удача — это вопрос веры», «Используй силу и контроль, чтобы сделать все наилучшим образом», «Никогда не сдавайся», «Пробеги еще одну милю», «На старт, внимание, марш!», «Собери команду!».

5. В этой бутылке есть маленькая копия Маттерхорна

Маттерхорн — вершина в Пеннинских Альпах на границе Швейцарии (кантон Вале) и Италии (провинция Валле-д’Аоста). — Прим. AdMe.ru.

6. «В моей резинке для волос есть кармашек»

7. В Азии соломки заменили крышками-поилками

8. Экологичная застежка из бумаги на упаковке хлеба

9. Обувать детей еще никогда не было так удобно

10. Жутко и прикольно одновременно

11. «Заказал новое офисное кресло. В коробку также положили перчатки, чтобы можно было надеть их при сборке»

Грустно, что не все производители такие заботливые.

12. Для маленького буррито маленький пакет

13. «Заказал матрас. И вот в каком виде он пришел. Вижу такое впервые!»

14. «Шорты делают мне комплимент»

«Тебе очень идет».

15. Найден самый милый колпачок от ручки

16. «Эти баночки для йогурта сделаны специально такими, чтобы использовать их повторно»

17. «Заказал стикеры и они пришли мне на маленькой палете»

18. «Табличка „скользкий пол“ в виде банановой кожуры»

19. «Знакомый стоматолог делает своим пациентам такие вот подарочки»

Мои дети визжали бы от восторга, если бы получили это! © FlippingPossum / Reddit

20. «Туалетная бумага с подарком внутри»

Это изменило бы мою жизнь! © missypotts117 / Reddit

21. «Прикупила себе новые тампоны»