17 человек, для которых пойти в обычный магазин за одеждой — это ну слишком просто

Одежда — это способ самовыражения в том числе. И герои нашей подборки отрываются по полной. Одни получили милые наряды в наследство, другие же являются гуру комиссионок и с пустыми руками из сэкондов не выходят.

А в бонусе покажем, что и парни любят похвастаться — не только одеждой, но и вниманием девушек.

«Я на седьмом небе от счастья! Вы только гляньте на это винтажное платье от Gunne Sax»

«На мне шерстяной килт, доставшийся от бабушки!»

«Нашла это миленькое винтажное свадебное платье. Чувствую себя в нем счастливой, хотя причины его надеть у меня пока нет»

«Меня удочерили, и я только недавно познакомилась со своим биологическим дедушкой. Он подарил мне тонну красивой одежды, которую когда-то носила моя покойная бабуля. Я так счастлива!»

«Мои родители переезжают, и мама подарила мне свою любимую футболку из 70-х»

«Мне сказали, что сейчас ее можно продать как минимум за $ 350».

«Шуба Oscar De La Renta досталась мне даром. Какой-то парень отдал ее, сказав, что помогает другу с переездом. Видимо, избавлялись от ненужных вещей»

«Я сшила платье, идеально сочетающееся с сидениями в метро»

«Я купила это платье в благотворительном магазине, в котором работала много лет назад, и оно до сих пор любимое»

«Я так рада, что в подростковом возрасте не превратила его в мини, как мне очень хотелось сделать».

«Впервые надела это платье на День отца. Женщина, у которой я купила его, датировала его 1920-ми годами. Для меня оно вне времени, но удивительно думать, что платью 100 лет»

«Этот комбинезон 70-х годов — один из моих любимых винтажных нарядов, которые я когда-либо находила»

«Я просто выдохнула, когда он застегнулся на все пуговицы и молнии. А поскольку до него у меня уже было 4 подобных комбинезона, я открыла винтажный магазин, чтобы продавать все вещи, которые мне не подошли».

«Откопала это в мусорном баке, где в основном были шторы, и чуть не вскрикнула: «Хаха, не прошло и минуты, как я нашла винтажное платье!»

«Моя мама сшила мне свадебное платье по выкройке 1938-го года.Темой нашей свадьбы были фильмы-нуар и ар-деко»

«На зимний бал я надела выпускное платье из 80-х. Оно принадлежало моей тете. Это одна из многих винтажных вещей, которые подарили мне бабушка и дедушка, когда переезжали»

«Это красивое платье в стиле вестерн, которое моя бабушка носила на свадьбе моих родителей»

«Я купила этот итальянский льняной пиджак 1970-х годов в комиссионном магазине и до сих пор задаюсь вопросом, почему все пуговицы пронумерованы»

«Когда я надела это платье, его лямки просто лопнули под весом моей груди. Решила, что могу нарушить некоторые модные правила и носить его так»