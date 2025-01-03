30+ бабушек и дедушек, на которых смотришь — и сразу ясно, в кого мы такие крутые

Многие из нас застали бабушек и дедушек уже в том возрасте, когда они одевались неброско, а из развлечений предпочитали выпечку и рыбалку. Но несколько десятилетий назад многие из нынешних пожилых людей были так горячи, что нам до их крутизны никогда не дотянуться. И наша статья — прямое тому доказательство.

«Это моя бабушка. Она стояла у истоков радио и даже вела детское радиошоу»

«Мой дедуля круто выглядел в 1950-е»

«Моя бабуля демонстрирует свои бицепсы где-то в 60-х годах. Она была цирковой артисткой»

«Мой дедушка, моя бабушка и ее сестра в конце 40-х»

«В 1940-х годах моя бабушка обрезала трусики до размеров стрингов, чтобы скрыть видимую линию белья. Она явно опережала время»

© sloanesteel / Reddit Notya 18 часов назад Бабушка очень красивая!

Но вот насчёт стрингов я не соглашусь. По моему мнению, гораздо привлекательнее смотрятся мило просвечивающиеся трусики и соответственно аккуратная попа, чем колышащиеся ягодицы... 🤷‍♂️) - - Ответить

«Мои бабушка и дедушка выступали в цирке. Он летал на трапеции, а потом стал клоуном. Она была воздушной гимнасткой и танцовщицей. Какие же они крутые!»

«Моя бабушка в 40-х годах. Она была просто великолепна!»

«Дедуля был не просто крутым парнем — он еще и работал каскадером во многих фильмах!»

«Моя бабушка и ее ирландский волкодав, 1974 год»

«Бабуля очень помогала деду в его карьере гонщика. Вот она в 1968 году меняет шины на его тачке»

«Так моя бабушка выглядела в 1970-е»

«Это мой дедушка играет на гитаре в своей студии в середине 70-х. Он был олицетворением крутизны»

«Дедушка сфоткал мою бабушку во время медового месяца в 1949 году»

«Мой прапрапрадед со своей собакой в ​​1896 году»

«Бабуля в 1948 году. На фото ей 24 года»

Она могла бы и сегодня пройтись по улице в этом наряде и выглядела бы стильно, модно, молодежно. © arnold_weber / Reddi t

«Мой дедушка работал главным смотрителем в зоопарке в конце 50-х. Это одна из немногих его фотографий, которые у меня есть. Мне кажется, он был реально крутым парнем»

«Моя бабушка в 60-х. В свои 70 лет она вышла замуж за мужчину намного моложе ее, так что она до сих пор хороша»

«Никогда не встречался со своим прадедушкой, но он выглядит очень классным парнем! На этой фотке ему лет 20»

«Моя бабушка фотографирует дедушку, который фотографирует ее. 1960 год»

«Бабуля примерно в начале 1950-х. Вот она — настоящая красота!»

«Мои прабабушка и прадедушка в 1946 году»

О, прямо как мы с женой: она разодета в пух и прах, а я выгляжу, как сантехник. Некоторые вещи никогда не меняются. © YeOldeS***postingAct / Reddit

«Моя бабуля в начале 1950-х. Сейчас ей 91 год, и она все еще ходит в спортзал»

«Бабушка была авиадиспетчером»

Она выглядит круче, чем я когда-либо буду. © papertraveller / Imgur

«Мой дедушка и его сестра решили повторить это эпичное фото 55 лет спустя»

«Бабуля и ее подружки любили позировать для фотоснимков. Они фотографировались по очереди. Это 1955 год»

«Мои дедушка и бабушка в 1950-е. Она была из богатой семьи, помолвлена ​​с другим мужчиной, но вышла замуж за моего деда. Это была настоящая любовь длиною в жизнь!»

«Моя бабушка в 1934 году»

«Бабуля в 1955 году. Она была модницей и красоткой»

«Мой дедушка за рулем своего кабриолета в 1963 году выглядит потрясно. Рядом с ним — моя бабушка»

«Бабушка читает комикс, 1945 год»

«Моя бабуля в 1950-е. Помню, как приходила к ней в детстве, просыпалась рано-рано, а она уже в 5-6 часов утра сидела за столом с прической и пирогом для меня»

«Моя бабушка в костюме лягушки, Хеллоуин 1977 года. Кстати, маску сделала ее сестра»

«Свадебное фото моей бабушки из 1980-х годов»

© RepresentativeHelp14 / Reddit Notya 18 часов назад Вот я понимаю, милая невеста!:)

А не как большинство сейчас с причёсками за 15 000 и макияжем, сделавшим из них восковую фигуру ..) - - Ответить

Боже мой! Люди, которые поженились в 80-х, теперь бабушки и дедушки. А кажется, это было всего 15 лет назад. © NemiVonFritzenberg / Reddit