15 случаев, когда костюмеры допустили забавные ляпы, а зрители их заметили

Они жили бедно по меркам английского среднего класса. Начиная со времен Елизаветы Первой, а это вторая половина 16-ого века, в Англию стекаются все богатства мира. Среднестатический англичанин тех и последующих времен жил намного лучше среднестатического европейца - Француза, Испанца, Итальянца. Поэтому то, что автору романов казалось бедностью, не было таковой в общепринятом смысле. У них был дом, они ходили в школу, покупали книги. Возможно, не было кареты для выезда. Возможно, они перешивали из старого новое. Возможно, сами вязали, вышивали и о! ужас! готовили. Но вот совсем в обносках не ходили.