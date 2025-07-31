15 случаев, когда костюмеры допустили забавные ляпы, а зрители их заметили

Кино
1 час назад

Кино — это иллюзия, но внимательные киноманы легко ее разрушают. Особенно когда на экране в костюмированной драме из XIX века появляется платье с молнией, а героиня из 1960-х носит брекеты, которых тогда еще не было. Мы собрали 15 киноляпов, когда костюмеры допустили досадные и очень забавные ошибки: от очков Ray Ban в 1945 году до ультрамодных платьев в конце 19 века.

«Сплетница» — аксессуары на выпускном

Многие почитатели «Сплетницы» до сих пор озадачены образом одной из главных героинь на выпускном. У всех одноклассников были классические шапочки с кисточками, однако у Сирены в волосах виднелась лишь кисточка. Сама шапочка отсутствовала.

«Смерть на Ниле» — ожерелье главной героини

Драгоценный камень в ожерелье Галь Гадот настоящий и является одним из крупнейших и самых дорогих бриллиантов в мире. Его нашли в 1877 году, а в ожерелье вставили только в 1957. Однако действие фильма происходит в 1937 году.

«Легенды осени» — образ Тристана

Трудно не заметить тот факт, что герой Питта выглядит совсем не в стиле эпохи действия фильма — начале 1900-х. Прическа Тристана, а также небритость больше напоминает зрителям стиль 60-х годов.

«Гарри Поттер и узник Азкабана» — микрофоны на спине актеров

За спиной персонажей видны странные выступы — это батарейки микрофонов, оставленные в кадре. Конечно, преданные поклонники заметили ошибку.

«Поймай меня, если сможешь» — брекеты у героини в конце 1960-х

Соня К.
23 часа назад

А ничего, что подобная конструкция брекетов использовалась ещё с 30-х? Или, главное, в статье наврать, чтоб побольше контента было?

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Внимательные зрители (и те, кто частенько посещает ортодонта) заметили, что Бренда носит брекеты, которые начали активно использовать в конце 70-х годов, а ведь действие фильма происходит в эпоху 1960-х.

«Гордость и предубеждение» — сапоги героини Киры Найтли

SELENA N
23 часа назад

Резиновые сапоги так не морщатся гармошкой, только кожаные.

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Наверное, создатели фильма «Гордость и предубеждение» посчитали, что все продумано до мелочей, но самые преданные фанаты отметили, что сапоги главных героинь просто не могли существовать во времена, описанные в фильме. Резиновые сапоги вошли в моду спустя лишь несколько десятилетий.

«Загадочная история Бенджамина Баттона» — Очки Ray Ban

Поклонники фильма отметили ошибку костюмеров фильма: в одном из эпизодов герой Бреда Питта появляется на мотоцикле в очках Ray Ban модели 3025 Aviator. Согласно сюжету, действие фильма в этом отрывке разворачивается в 1945 году. Однако данная модель очков появилась лишь в 1952-м.

«Назад в будущее» — гитара Марти Макфлая

Raccoon
33 минуты назад

Вот уж кому-то делать нечего, лезть в каталоги и смотреть год выпуска гитары

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Легендарный фильм о путешественниках во времени, который многие так любят. Но и здесь зрители углядели несоответствие: сцена из 1955 года, где Марти зажигает с гитарным соло на Gibson. Проблема в том, что модель этой гитары появилась только в 1958-м. Упс.

«Гарри Поттер и кубок огня» — Платье Гермионы на балу

Чадо Брюн
39 минут назад

Мне тоже кажется, что вполне можно было подобрать оттенок голубого, чтобы он подошел Эмме. Не вижу в ее внешности ничего, что бы этому помешало

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Фанаты книг о волшебнике заметили, что платье Гермионы показали в фильме в розовом цвете. Но в оригинальной истории оно было описано как голубое.

«Грязные танцы» — шорты Бэби

Джинсовые шорты, в которых была Бэби, были очень модными, но только в конце 70-х годов. Внимательная публика знает, что в фильме показана эпоха 1960-х.

«Бэтмен возвращается» — грим темного рыцаря

В финале картины «Бэтмен возвращается» главный герой в исполнении Майкла Китона срывает с лица маску, раскрывая свою личность Женщине-кошке. Однако секундой ранее черный макияж вокруг его глаз волшебным образом исчезает. Зрители не могли не заметить такого ляпа.

«Маленькие женщины» — одежда героинь

Элина Че
22 часа назад

Они жили бедно по меркам английского среднего класса. Начиная со времен Елизаветы Первой, а это вторая половина 16-ого века, в Англию стекаются все богатства мира. Среднестатический англичанин тех и последующих времен жил намного лучше среднестатического европейца - Француза, Испанца, Итальянца. Поэтому то, что автору романов казалось бедностью, не было таковой в общепринятом смысле. У них был дом, они ходили в школу, покупали книги. Возможно, не было кареты для выезда. Возможно, они перешивали из старого новое. Возможно, сами вязали, вышивали и о! ужас! готовили. Но вот совсем в обносках не ходили.

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Поклонники произведения Луизы Мэй Эскотт, разумеется, знают, что семья жила бедно. И несмотря на то, что фильм очень правильно передал характер персонажей, зрителям было странно, что героини фильма могли так часто менять наряды, да еще и достаточно дорогие для того времени.

«Джейн Остин» — туалеты героини

Элина Че
22 часа назад

многослойную одежду носили днем. на балы одевались довольно раздето. но, по-моему, нужны перчатки. на девушке справа вообще дневное, а не вечернее платье. и вроде бы даже из другого периода моды.

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Ценители эпохи Регентства знают, что девушки того времени ценили скромность, особенно незамужние. Однако зрители заметили, что в фильме Энн Хэтэуэй в роли Джейн Остин носит платья с завышенной талией, с открытым декольте и без съемных вставок. Сама Джейн Остин, скорее всего, носила более закрытую и многослойную одежду.

«Унесенные ветром» — наряды Скарлетт

Элина Че
22 часа назад

Нууууу, не совсем. Кринолины действительно кратковременно вернулись в моду где-то в конце 1850-ых и продержались очень недолго. В 1870-ых силуэт начал активно сужаться. Я не помню в какой момент появилась Скарлетт в красном платье, но если это 1870-е, через 10-15 лет от начала истории, то вполне могла быть и в чем-то таком

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Стараясь показать всю красоту Скарлетт с помощью платьев, костюмеры «опередили время». Всем известно, что в фильме описываются события 1860-х годов, а подобные платья появились лишь в 1930-х.

«Великий Гэтсби» — платье Дейзи

Поклонники этой картины заметили одну ошибку: платья, которые носит Дейзи, выглядят слишком современно. Силуэт того времени был свободнее, вырез — квадратной формы, разрез на спине — гораздо глубже.

Фильмы заканчиваются, а обсуждение продолжается. А вы за историческую достоверность или простите костюмерам пару «петель времени» ради красоты? Ждем ваше мнение и любимые примеры в комментариях.

Комментарии

Уведомления
Лариса Я
23 часа назад

Душнилы-это страшно! Вместо того, чтобы наслаждаться фильмом они гуглят историю. Абсолютному большинству зрителей неизвестно, какой марки и какого года выпуска очки/гитара. Более- менее тянет на ляп исчезновение черного грима у Бэтмана и микрофоны у Грейнджер и Поттера.

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O_о
16 часов назад

1) Вообще-то принцесса Лея Органа в фильмах выглядела не так. Члeн Имперского Сената, регулярно отправляющийся в дипломатические миссии не будет носить пирсинг на лице.

Комментарий с изображением на AdMe.Media
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Олеся
1 час назад

Ну, что ж. Всеми этими недочетами у авторов не получилось испортить или изменить впечателения от фильмов. Тем более, это не документалки)

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