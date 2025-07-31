15 случаев, когда костюмеры допустили забавные ляпы, а зрители их заметили
Кино — это иллюзия, но внимательные киноманы легко ее разрушают. Особенно когда на экране в костюмированной драме из XIX века появляется платье с молнией, а героиня из 1960-х носит брекеты, которых тогда еще не было. Мы собрали 15 киноляпов, когда костюмеры допустили досадные и очень забавные ошибки: от очков Ray Ban в 1945 году до ультрамодных платьев в конце 19 века.
«Сплетница» — аксессуары на выпускном
Многие почитатели «Сплетницы» до сих пор озадачены образом одной из главных героинь на выпускном. У всех одноклассников были классические шапочки с кисточками, однако у Сирены в волосах виднелась лишь кисточка. Сама шапочка отсутствовала.
«Смерть на Ниле» — ожерелье главной героини
Драгоценный камень в ожерелье Галь Гадот настоящий и является одним из крупнейших и самых дорогих бриллиантов в мире. Его нашли в 1877 году, а в ожерелье вставили только в 1957. Однако действие фильма происходит в 1937 году.
«Легенды осени» — образ Тристана
Трудно не заметить тот факт, что герой Питта выглядит совсем не в стиле эпохи действия фильма — начале 1900-х. Прическа Тристана, а также небритость больше напоминает зрителям стиль 60-х годов.
«Гарри Поттер и узник Азкабана» — микрофоны на спине актеров
За спиной персонажей видны странные выступы — это батарейки микрофонов, оставленные в кадре. Конечно, преданные поклонники заметили ошибку.
«Поймай меня, если сможешь» — брекеты у героини в конце 1960-х
А ничего, что подобная конструкция брекетов использовалась ещё с 30-х? Или, главное, в статье наврать, чтоб побольше контента было?
Внимательные зрители (и те, кто частенько посещает ортодонта) заметили, что Бренда носит брекеты, которые начали активно использовать в конце 70-х годов, а ведь действие фильма происходит в эпоху 1960-х.
«Гордость и предубеждение» — сапоги героини Киры Найтли
Наверное, создатели фильма «Гордость и предубеждение» посчитали, что все продумано до мелочей, но самые преданные фанаты отметили, что сапоги главных героинь просто не могли существовать во времена, описанные в фильме. Резиновые сапоги вошли в моду спустя лишь несколько десятилетий.
«Загадочная история Бенджамина Баттона» — Очки Ray Ban
Поклонники фильма отметили ошибку костюмеров фильма: в одном из эпизодов герой Бреда Питта появляется на мотоцикле в очках Ray Ban модели 3025 Aviator. Согласно сюжету, действие фильма в этом отрывке разворачивается в 1945 году. Однако данная модель очков появилась лишь в 1952-м.
«Назад в будущее» — гитара Марти Макфлая
Вот уж кому-то делать нечего, лезть в каталоги и смотреть год выпуска гитары
Легендарный фильм о путешественниках во времени, который многие так любят. Но и здесь зрители углядели несоответствие: сцена из 1955 года, где Марти зажигает с гитарным соло на Gibson. Проблема в том, что модель этой гитары появилась только в 1958-м. Упс.
«Гарри Поттер и кубок огня» — Платье Гермионы на балу
Мне тоже кажется, что вполне можно было подобрать оттенок голубого, чтобы он подошел Эмме. Не вижу в ее внешности ничего, что бы этому помешало
Фанаты книг о волшебнике заметили, что платье Гермионы показали в фильме в розовом цвете. Но в оригинальной истории оно было описано как голубое.
«Грязные танцы» — шорты Бэби
Джинсовые шорты, в которых была Бэби, были очень модными, но только в конце 70-х годов. Внимательная публика знает, что в фильме показана эпоха 1960-х.
«Бэтмен возвращается» — грим темного рыцаря
В финале картины «Бэтмен возвращается» главный герой в исполнении Майкла Китона срывает с лица маску, раскрывая свою личность Женщине-кошке. Однако секундой ранее черный макияж вокруг его глаз волшебным образом исчезает. Зрители не могли не заметить такого ляпа.
«Маленькие женщины» — одежда героинь
Они жили бедно по меркам английского среднего класса. Начиная со времен Елизаветы Первой, а это вторая половина 16-ого века, в Англию стекаются все богатства мира. Среднестатический англичанин тех и последующих времен жил намного лучше среднестатического европейца - Француза, Испанца, Итальянца. Поэтому то, что автору романов казалось бедностью, не было таковой в общепринятом смысле. У них был дом, они ходили в школу, покупали книги. Возможно, не было кареты для выезда. Возможно, они перешивали из старого новое. Возможно, сами вязали, вышивали и о! ужас! готовили. Но вот совсем в обносках не ходили.
Поклонники произведения Луизы Мэй Эскотт, разумеется, знают, что семья жила бедно. И несмотря на то, что фильм очень правильно передал характер персонажей, зрителям было странно, что героини фильма могли так часто менять наряды, да еще и достаточно дорогие для того времени.
«Джейн Остин» — туалеты героини
многослойную одежду носили днем. на балы одевались довольно раздето. но, по-моему, нужны перчатки. на девушке справа вообще дневное, а не вечернее платье. и вроде бы даже из другого периода моды.
Ценители эпохи Регентства знают, что девушки того времени ценили скромность, особенно незамужние. Однако зрители заметили, что в фильме Энн Хэтэуэй в роли Джейн Остин носит платья с завышенной талией, с открытым декольте и без съемных вставок. Сама Джейн Остин, скорее всего, носила более закрытую и многослойную одежду.
«Унесенные ветром» — наряды Скарлетт
Нууууу, не совсем. Кринолины действительно кратковременно вернулись в моду где-то в конце 1850-ых и продержались очень недолго. В 1870-ых силуэт начал активно сужаться. Я не помню в какой момент появилась Скарлетт в красном платье, но если это 1870-е, через 10-15 лет от начала истории, то вполне могла быть и в чем-то таком
Стараясь показать всю красоту Скарлетт с помощью платьев, костюмеры «опередили время». Всем известно, что в фильме описываются события 1860-х годов, а подобные платья появились лишь в 1930-х.
«Великий Гэтсби» — платье Дейзи
Поклонники этой картины заметили одну ошибку: платья, которые носит Дейзи, выглядят слишком современно. Силуэт того времени был свободнее, вырез — квадратной формы, разрез на спине — гораздо глубже.
Фильмы заканчиваются, а обсуждение продолжается. А вы за историческую достоверность или простите костюмерам пару «петель времени» ради красоты? Ждем ваше мнение и любимые примеры в комментариях.
Комментарии
Душнилы-это страшно! Вместо того, чтобы наслаждаться фильмом они гуглят историю. Абсолютному большинству зрителей неизвестно, какой марки и какого года выпуска очки/гитара. Более- менее тянет на ляп исчезновение черного грима у Бэтмана и микрофоны у Грейнджер и Поттера.
1) Вообще-то принцесса Лея Органа в фильмах выглядела не так. Члeн Имперского Сената, регулярно отправляющийся в дипломатические миссии не будет носить пирсинг на лице.
Ну, что ж. Всеми этими недочетами у авторов не получилось испортить или изменить впечателения от фильмов. Тем более, это не документалки)