В Средние века в Европе совершеннолетие наступало в 14 лет. Правда, по сравнению с нашими детьми, они были уже молодые люди и умом, и телом.
Возраст этих мультяшных персонажей удивит даже самых преданных фанатов
Думаете, Губка Боб — вечный ребенок? А Белоснежка — уже взрослая девушка? На самом деле возраст многих анимационных героев прописан в сценариях, и он часто не совпадает с нашими догадками. Вот подборка самых неочевидных примеров!
Белоснежка в мультфильме «Белоснежка и семь гномов»
Возраст Белоснежки в диснеевском мультфильме удивит многих: ей всего 14 лет!
Геркулес и Мегара
Ну, она действительно выглядит взрослой шикарной женщиной, знающей себе цену. Таких в диснеевских мультиках мало, жаль. Один из моих самых любимый женских персонажей!
Золушка
В оригинальной версии ей было 19 лет!
Рапунцель и Флинн Райдер
Этой паре из «Рапунцель: Запутанная история» приписывают разницу в возрасте восемь лет: Рапунцель 18, а Флинну — 26.
Ариэль в мультфильме «Русалочка»
Ей было 16 лет, когда она покинула море ради человеческого мира!
Жасмин из «Алладина»
По сюжету мультфильма ей 15 лет.
Белль и Адам из «Красавица и Чудовище»
Тарзан
Очень мило со стороны горилл научить Тарзана прикрывать срамные места тряпочкой
Тарзан воспитывался у горилл. А в каком возрасте он познакомился с Джейн? Ему было 18 лет.
Маугли
Сколько лет Маугли в «Книге джунглей»? Сравниваем с Тарзаном, ведь у него, как и у Тарзана, было необычное детство.
Ему было 10 лет.
Аврора и принц Филипп в «Спящей красавице»
Этой паре из «Спящей красавицы» суждено было быть вместе с самого рождения Авроры! На момент событий мультфильма Авроре было 16 лет, а Филиппу — 20.
Эльза в мультфильме «Холодное сердце»
Во время коронации в мультфильме Эльзе исполнился 21 год.
Покахонтас и Джон Смит
А ведь реальная Показонтас в 20 с небольшим уже отправилась к праотцам
Сколько бы лет ни было нашим любимым героям — 12, 16 или 21 — они навсегда останутся в сердцах ровесниками нашего первого просмотра. И в этом, пожалуй, само волшебство анимации.
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