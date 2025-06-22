Возраст этих мультяшных персонажей удивит даже самых преданных фанатов

Кино
43 минуты назад

Думаете, Губка Боб — вечный ребенок? А Белоснежка — уже взрослая девушка? На самом деле возраст многих анимационных героев прописан в сценариях, и он часто не совпадает с нашими догадками. Вот подборка самых неочевидных примеров!

Белоснежка в мультфильме «Белоснежка и семь гномов»

анна августина
13 часов назад

В Средние века в Европе совершеннолетие наступало в 14 лет. Правда, по сравнению с нашими детьми, они были уже молодые люди и умом, и телом.

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Возраст Белоснежки в диснеевском мультфильме удивит многих: ей всего 14 лет!

Геркулес и Мегара

Тамина
14 часов назад

Ну, она действительно выглядит взрослой шикарной женщиной, знающей себе цену. Таких в диснеевских мультиках мало, жаль. Один из моих самых любимый женских персонажей!

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А в каком возрасте Геркулесу пришлось проходить свои испытания? Ему было 18 лет. А Мегаре — 28!

Золушка

В оригинальной версии ей было 19 лет!

Рапунцель и Флинн Райдер

Этой паре из «Рапунцель: Запутанная история» приписывают разницу в возрасте восемь лет: Рапунцель 18, а Флинну — 26.

Ариэль в мультфильме «Русалочка»

Ей было 16 лет, когда она покинула море ради человеческого мира!

Жасмин из «Алладина»

По сюжету мультфильма ей 15 лет.

Белль и Адам из «Красавица и Чудовище»

Самая «взрослая» принцесса своего времени — большинство до нее (Белоснежка, Ариэль, Аврора) были младше. Белль в сказке 17 лет.
А принцу Адаму (Чудовище) — 21 год.

Тарзан

Ledora
13 часов назад

Очень мило со стороны горилл научить Тарзана прикрывать срамные места тряпочкой

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Тарзан воспитывался у горилл. А в каком возрасте он познакомился с Джейн? Ему было 18 лет.

Маугли

Сколько лет Маугли в «Книге джунглей»? Сравниваем с Тарзаном, ведь у него, как и у Тарзана, было необычное детство.
Ему было 10 лет.

Аврора и принц Филипп в «Спящей красавице»

Этой паре из «Спящей красавицы» суждено было быть вместе с самого рождения Авроры! На момент событий мультфильма Авроре было 16 лет, а Филиппу — 20.

Эльза в мультфильме «Холодное сердце»

Во время коронации в мультфильме Эльзе исполнился 21 год.

Покахонтас и Джон Смит

Ledora
13 часов назад

А ведь реальная Показонтас в 20 с небольшим уже отправилась к праотцам

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Покахонтас в мультфильме Disney была 18-летней — что, вероятно, старше ее реального исторического прототипа!

А пара Покахонтас и Джон Смит из мультфильма «Покахонтас» — одна из немногих в Disney, чья история любви не обрела счастливого конца. В фильме Покахонтас 18 лет, а Джону Смиту — 20.

Сколько бы лет ни было нашим любимым героям — 12, 16 или 21 — они навсегда останутся в сердцах ровесниками нашего первого просмотра. И в этом, пожалуй, само волшебство анимации.

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