17 фото и историй про детей, которые делают мир добрее безо всяких инструкций

Кажется, что современных детей ничего больше не заботит, кроме гаджетов и походов по магазинам. Но порой именно эти маленькие герои умеют проявлять такую доброту и заботу, которой взрослым стоит у них поучиться. Кто-то помогает родителям на кухне или заботится о любимой кошке, а кто-то всем классом устраивает трогательный сюрприз своему учителю. Наши детки привыкли делиться своим теплом и вниманием со всеми — как один из мальчишек, который приготовил свою первую пиццу для мамы.