Вы определитесь в рассказе с полом ребенка. Сначала у вас дочка, потом мальчишка, затем сновп девочка.
17 фото и историй про детей, которые делают мир добрее безо всяких инструкций
Кажется, что современных детей ничего больше не заботит, кроме гаджетов и походов по магазинам. Но порой именно эти маленькие герои умеют проявлять такую доброту и заботу, которой взрослым стоит у них поучиться. Кто-то помогает родителям на кухне или заботится о любимой кошке, а кто-то всем классом устраивает трогательный сюрприз своему учителю. Наши детки привыкли делиться своим теплом и вниманием со всеми — как один из мальчишек, который приготовил свою первую пиццу для мамы.
- Девушка рассказывала, как в детстве ее папа много работал дома: он писал музыку и играл на различных инструментах. И как-то во время рабочего процесса дочка прибежала к нему, увидела, что папа утомился, и спросила: «Папуль, давай я тебе массаж сделаю!» Папа мило улыбнулся и согласился. Прилег на диван, а малышка приступила к массажу: начала усердно водить ручками по его спине, разминая и напевая при этом какую-то песенку. А через 5 минут радостно объявила: «Готово!» Папа поблагодарил: «Спасибо, доча! А где ты так этому научилась?» На что девочка ответила: «Я просто смотрела, как мама тесто замешивала, и повторила ее движения!»
- Мой сын пришел из школы (ему 12 лет, 7 класс) и рассказал, что сегодня он со своей одноклассницей стоял на остановке, ждал автобус. Они разговаривали, и в процессе разговора девочка сказала, что очень голодна и скорее бы домой. Сын ее перебил и предложил купить ей что-то покушать прямо сейчас. У него есть своя карта и его собственные заработанные деньги. Он просто сходил и купил ей маленькую пиццу в ларьке. Попросил подогреть и принес ей. Они, на минуточку, просто одноклассники. Взамен ничего не просил, просто купил, потому что она была голодна, а ему было не сложно.
- Как я однажды землю спас от жажды. Вспомнил рассказ матери из моего очень далекого детства. Дело было летом. Стояла сильная жара. Шли мы с мамой по тропинке вдоль ручья, по краю поля с рожью. И вдруг поперек тропинки я увидел трещины на земле. Земля пересохла, как будто открыла рот. Говорю ей: «Земля пить хочет». Речка рядом, но внизу. И я допил лимонад из бутылки и стал носить воду в ней из ручья и поить землю. Носил, пока не напоил все трещины-рты. Мать рядом стояла и улыбалась. Мы никуда не торопились. В небе жаворонки пели, по краю поля васильки синели, а я поил землю...
«Работаю в офисе. Звонит мой сын, спрашивает, не голодна ли я. А затем заказал мне суши»
«А еще он младшему брату на первое сентября подарил платную рыбалку и новый телефон. Сыну 16 лет»
- Заходит в мой цветочный магазин мальчишка лет 8–10. Протягивает мне 5 рублей, спрашивает: «Можно цветы?» Но я понимаю, что с нашими ценами ничего не выйдет. Спрашиваю у него, на какое мероприятие нужны цветы. Говорит, что у родителей годовщина, это же тоже его семья. Я тут растрогался! Собираю ему 9 роз под атласную ленту и денег не беру — бесплатно. Проходит минут 30, заходит мужик. Говорит, что тут был его сын, ему дали розы, но у него было 5 рублей. Спрашивает, сколько он еще должен?! Я все объяснил, отец заулыбался: «Мужчину воспитал!»
в смысле родители это "тоже" его семья? у него есть еще какая-то более первоочередная семья?
- У нас в школе был очень классный учитель, которого мы сильно любили. Он круто проводил свои уроки, помогал нам во всем, подарки разные нам дарил... И на его день рождения мы тоже всем классом хотели ему что-то подарить. Но никто не знал, чем он увлекается и что любит. Он был одиноким и скрытным и мало что о себе говорил. Мы долго ломали голову и не знали, чего придумать... Вот наступает день рождения учителя. Он заходит в класс, мы сидим за партами как ни в чем не бывало. Подходит к столу, а под ним стоит коробка, накрытая покрывалом. Убирает покрывало, а там... щеночек милый. Мы всем классом радостно вскакиваем и вопим: «С днем рождения! Чтобы вас дома всегда ждал такой маленький друг!» Учитель так обрадовался (аж прослезился), взял того щеночка на руки, тот его стал облизывать. Преподаватель был очень благодарен и счастлив и потом часто брал щенка с собой на работу и разрешал гулять с ним.
Сомнительный такой неожиданный подарок, конечно. Мало ли, может, у него дома мама лежит больная с аллергией?
«Моя трехлетняя дочь заботится о своей кошке»
- Муж сейчас в отпуске, поэтому у него появилось много свободного времени на отдых и любимое хобби — кулинарию. Никаких мишленовских блюд он не готовит, просто ему нравится проводить время на кухне, для него это что-то вроде отдыха. Сегодня он готовил хачапури, дочка все время была рядом, наблюдала за процессом, помогала делать тесто и давала советы. Когда все было готово и блюдо оказалось на столе, дочка зависла над ним в восхищении, а потом похвалила: «Ты должен гордиться собой. За свою жизнь ты сделал два шедевра — хачапури и меня».
- Свекровь у меня любит меня поправлять. Вечно настроение такое — к чему-то придраться. Зашла как-то к нам, дочка моя давай накрывать стол, угощать оладушками. Свекровь пробует и такая: «Ой, ну что за вкус противный». А дочка моя спокойно так выдает: «Ба, ты же сама месяц назад давала мне свой рецепт, я вчера как раз по нему и готовила». Видели бы вы ее лицо в этот момент. Оладьи, конечно, готовила я сама, но дочка прикрыла меня идеально. После этого случая колкости и придирки свекровь заметно поубавила.
Приходит моя свекровь, приглашаем чай попить с шарлоткой. А она :" я тоже сегодня шарлотку пекла, резиновая получилась" попробовала мою пышную:" как это ты такую сделала ?" Я рассказываю, слушает, и говорит:" не правильно, нужно так...". Рассказывает ,как она делала. Очень любит поучать. Девчонки мои расхохотались:" чтобы как у тебя резиновая была?" А она сидит не понимая смотрит.
- Моему сыночку 5 с половиной лет, и он ходит в старшую группу детского сада. Моя работа находится рядом, и когда я заканчиваю, то забираю своего карапуза, и мы идем вместе домой. И как-то одним днем дорогу преграждает нам собака. Бездомная, но глаза умные-умные. И, что главное, абсолютно спокойная. Я, честно говоря, как-то очень растерялась и встала как вкопанная, а мой сын, наоборот, среагировал чуть ли не молниеносно. Мой малыш Даня встал передо мной и начал говорить собаке: «Уходи! Не пугай маму! Не дам обидеть!» — и стал рукой отгонять ее от нас. А собака просто в недоумении крутила головой и все так же продолжала молча глядеть на нас. Тут я наконец-то пришла в себя и успокоила сына. Поблагодарила. После мы купили собаке еды и дальше пошли домой. Рассказала дома мужу о случившемся, а он с гордостью подошел к Данику и сказал: «Мой сын. Горжусь. Маленький защитник, все правильно сделал. Молодец!»
Бездомную... Спокойную... С умными глазами... Отогнал - значит герой.. Вы в своём уме??? Вот если бы он её накормил-тогда герой. А бездомного беззащитного отогнать много геройства не надо. 👎👎👎
«Смотреть, как старший сын заботится о младшей сестренке — это то самое счастье, ради которого все. Лучшие друзья, родные души»
- Когда мне было 8, и мы лазали с друзьями по деревьям во дворе, я увидел лежащую на земле птичку с поврежденным крылом. Мне стало очень жаль малютку, и я отнес ее домой, чтобы попросить маму помочь мне ее выходить. Вместо того чтобы погонять в футбол во дворе с ребятами, я присматривал за ней, кормил. Птичку мы выходили. Прошло уже много лет. Сейчас я работаю хирургом и также лечу людей, а эта птичка помогла найти мое призвание в жизни.
«Рабочий стол выглядит так, когда сын заботится о том, поиграешь ли ты на работе»
- Сына я воспитываю одна. На прошлой неделе к нам в гости заезжала подруга со своим мужем. Я, мама, подруга и ее супруг отмечали ее повышение на работе. Вечер прошел очень тепло: я проводила гостей, маму посадила на трамвай возле дома и вернулась домой в отличном настроении. Правда, меня ждала целая гора грязной посуды. С детства я этого терпеть не могла, раньше мама всегда брала все на себя. Захожу на кухню и не верю глазам: вся посуда идеально вымыта и аккуратно стоит сушится. В этот момент из комнаты вылетает сын с криком: «Сюрприз!» — и обнимает меня. Я была в полном шоке. В 11 лет так отмыть тарелки, что они аж блестят! Мой самый любимый мужчина устроил маме невероятный сюрприз!
«Сын испек свою первую пиццу самостоятельно! Раньше просто помогал, резал и раскладывал. А тут сам уроки сделал и ужин приготовил»
- Парень, 16 лет. Мальчик-сосед, пошел в этом году в 4 класс. Как раз в моей школе. И поскольку уроки у нас заканчивались по большей части в одно и то же время, то и домой шли мы вместе. У него всегда был тяжелый портфель и сменка. Я же почти был налегке и потому всегда (когда мы шли вместе) помогал ему нести портфель. Сам знал, что такое, когда болит плечо. А идти домой нам было добрых минут 30. Ну носил и носил — не придавал я этому значения. А недавно его мама об этом узнала, и теперь каждые выходные угощает меня своим фирменным яблочным пирогом. Мне как-то неловко, но она говорит, что это ее маленькая благодарность.
- С подругой пошли гулять с сыновьями на детскую площадку. Ее сыну — 7 лет, моему — почти 5. Бегали-бегали, потом смотрим: они бегают за каким-то мальчиком, который выглядит старше. Оказалось, что он намусорил на детской площадке, а наши дети пытались призвать его к ответственности и заставить убрать за собой. Догнать его никак не могли. Это продолжалось до тех пор, пока на площадку не пришли парни постарше (около 10 лет на вид) и спросили у наших детей, что происходит и не обижает ли их этот парень. Наши дети ситуацию объяснили, и старшие ребята заставили того мальчика убрать мусор за собой. Все это время мы сидели с подругой и наблюдали за этой картиной, не вмешиваясь. Дети гордились собой и приговаривали, что справедливость восторжествовала.
Добро и сострадание живут в каждом из нас — неважно, малыш ты, подросток или взрослый. Они проявляются в наших словах и действиях, а порой могут спонтанно выручить в самый неожиданный момент! Главное — не забывать об этом и чаще дарить свою заботу людям вокруг!
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