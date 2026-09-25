10 осенних покупок, на которые бережливые хозяева давно махнули рукой

За зонтами я езжу (раньше летала) в Питер. В Греции дождь идёт 2-3 раза в год, поэтому зонтиковая промышленность не развита, не умеют греки зонты делать, не умеют их выбирать и покупать заранее. Зонты продают на улице, когда дождь уже идёт. Обычно это мигранты - пакистанцы, если на улице у метро или китайцы, если в магазине. И там и там зонты "одноразовые". Не в первый так во второй раз он сломается. После дождя мусорки забиты сломанными зонтами. В Питере я ни разу не видела на улице выброшенный зонт. Питерским зонтом можно пользоваться годами. Часто ткань уже не выдерживает, а механизм работает. У меня были и автоматы и полуавтоматы и с ветрозащитой (это когда зонт не выворачивается от ветра). У одного зонта была такая красивая ткань на куполе , что я не смогла ее выбросить, когда зонт всё-таки сломался на 5-й или 6-й год. Сделала из нее скатерть на столик на балконе. Сейчас у меня два зонта - зимний и летний. Зимой часто дождь сопровождается сильными ветрами, поэтому ношу с собой тяжелый автоматический зонт из Питера с гордым названием Титан. А на лето есть легкий механический с серебристым куполом и прикольной укладкой - мокрая поверхность остаётся внутри при вложении - и он очень лёгкий.