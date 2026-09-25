За зонтами я езжу (раньше летала) в Питер. В Греции дождь идёт 2-3 раза в год, поэтому зонтиковая промышленность не развита, не умеют греки зонты делать, не умеют их выбирать и покупать заранее. Зонты продают на улице, когда дождь уже идёт. Обычно это мигранты - пакистанцы, если на улице у метро или китайцы, если в магазине. И там и там зонты "одноразовые". Не в первый так во второй раз он сломается. После дождя мусорки забиты сломанными зонтами. В Питере я ни разу не видела на улице выброшенный зонт. Питерским зонтом можно пользоваться годами. Часто ткань уже не выдерживает, а механизм работает. У меня были и автоматы и полуавтоматы и с ветрозащитой (это когда зонт не выворачивается от ветра). У одного зонта была такая красивая ткань на куполе , что я не смогла ее выбросить, когда зонт всё-таки сломался на 5-й или 6-й год. Сделала из нее скатерть на столик на балконе. Сейчас у меня два зонта - зимний и летний. Зимой часто дождь сопровождается сильными ветрами, поэтому ношу с собой тяжелый автоматический зонт из Питера с гордым названием Титан. А на лето есть легкий механический с серебристым куполом и прикольной укладкой - мокрая поверхность остаётся внутри при вложении - и он очень лёгкий.
10 осенних покупок, на которые бережливые хозяева давно махнули рукой
Когда наступает осень и небо за окном хмурится серыми тучами, а в окно барабанит дождь, хочется порадовать себя какой-то обновкой. Например, украсить гостиную новым пледом, прикупить яркую кружку, теплый шарф или сменить дома обогреватель. Вот только на практике многие штуки оказываются бесполезными и вскоре отправляются подальше на антресоли. Но если знать несколько нюансов, такие покупки будут вас радовать не один сезон.
Резиновые сапоги из ПВХ
Резиновые сапоги — это идеальный вариант для промозглой осени. Ноги в такой обуви точно не вымокнут, и можно спокойно шлепать по лужам. При этом на полках магазинов сейчас можно найти самые разные модели ярких расцветок. Однако дешевые варианты, сделанные из ПВХ, плохо подходят для долгих прогулок.
Обычно они слишком тяжелые, а подошва у них скользкая, так что есть шанс шлепнуться в лужу. Да и ноги в них быстро мерзнут. Лучше поискать сапоги из пенополиуретана. Они удобнее сидят на ноге, лучше греют и могут похвастаться цепкой подошвой со сложным протектором.
Складной зонт
На первый взгляд складной зонтик значительно удобнее, чем модель в виде трости. Он отлично помещается в карман или сумочку, не оттягивает руку и не норовит унести тебя, как Мери Поппинс, при сильном ветре. Вот только у меня подобные зонты обычно больше пары недель не живут.
Я или забываю их в общественном транспорте, или сама конструкция быстро ломается, и зонт начинает заедать. А любой порыв ветра просто выворачивает его наизнанку. Лучше уж купить громоздкий зонт-трость или просто раздобыть легкий дождевик. Он тоже в сумочке отлично умещается.
Шелковая юбка
Осенью, пока не грянули холода, так хочется вспомнить о лете и пощеголять в легких вещах. Например, примерить блестящее акриловое платье или шелковую юбку. Но погода в эту пору переменчивая, и если с утра в наряде было еще тепло, то к вечеру может стать зябко.
Кроме того, одежда из этих тканей в сочетании с капроновыми колготками быстро электризуется и начинает нещадно липнуть к ногам. А целый день ходить по офису, отдирая приставучую юбку или опрыскивая ее антистатиком, — не слишком приятная перспектива.
Нарядилась в офис: модная шоколадная атласная юбка и плотные колготки. Дефилирую по коридору, ловлю восхищенные взгляды, чувствую себя иконой стиля. Захожу к главбуху, а та поверх очков строго выдает: «Машенька, а ты чего это сегодня в одних колготках по офису разгуливаешь? Отопление же еще не дали!» Опускаю глаза.
Из-за дикого статического электричества тонкий атлас уполз и собрался на талии в тугой валик. Сзади юбки будто вообще не было — только облегающие колготки! Вывод: струящиеся ткани осенью без ведра антистатика — это фиаско. Твид, шерсть или плотный хлопок таких сюрпризов не выдают.
Масляные радиаторы
В тот период, пока отопление еще не включили, а в квартире уже стало прохладно, на выручку приходят различные отопительные приборы. Многим нравятся старые добрые масляные радиаторы: они продолжают обогревать помещение даже в выключенном состоянии, и с ними несложно управляться. Включил прибор — и забыл.
Но меня печалит то, что температура воздуха вокруг них увеличивается неравномерно. Рядом с обогревателем всегда жарко, а отойдешь чуть подальше — и уже зуб на зуб не попадает. Плюс занимает этот бегемот массу места, и надо придумать, куда его впихнуть. Ведь эти радиаторы не рекомендуют ставить рядом с мебелью или вплотную к стене. Лучше уж купить современный конвектор. И места занимает меньше, и греет быстрее.
Теплопотери идут, в основном, от окна. И такой радиатор лучше ставить под окно для отсечения холодного потока.
Акриловый плед крупной вязки
Промозглым осенним вечером так хочется завернуться в плед, устроиться с кружкой горячего какао на диване и посмотреть любимый сериал. Вот только некоторые пледы выглядят симпатично только на фотографиях. Как-то решила я прикупить замечательный акриловый плед крупной вязки.
В магазине он смотрелся просто шикарно, на диване — в первые пару дней — тоже. Но пользоваться им было очень неудобно. Плед пушился, не слишком хорошо грел и быстро испачкался. А после первой стирки вообще превратился в какую-то рыболовную сеть. Так что от обновки пришлось избавиться и вернуться к старому доброму шерстяному.
Вертикальная пластикова сушилка для фруктов и овощей
Вроде бы дегидратор — вещь полезная: осенью можно заготовить грибы, ягоды, фрукты и овощи, а потом наслаждаться всеми этими вкусностями зимой. Тем более что в высушенном состоянии продукты занимают значительно меньше места. Но у этого прибора есть ряд существенных минусов.
Во-первых, большинство из нас пользуется им от силы пару раз в год, а в остальное время сушилка стоит в шкафу и занимает место. Во-вторых, в вертикальных сушилках хорошо высушиваются только продукты на нижних полках, так что их постоянно приходится менять местами. И, в-третьих, отмывание поддона — это то еще удовольствие.
Тонкие и длинные вязанные шарфы
Теплый шарф — это идеальный аксессуар для промозглой осени. На улице он отлично согревает горло, а в офисе или кафе его можно накинуть на плечи, если в помещении зябко. Но от некоторых моделей мороки больше, чем пользы. Так, тонкие и длинные шарфы, которые нужно наматывать в несколько слоев, не только выглядят неряшливо. Их еще и носить неудобно.
Купила на распродаже шикарный кашемировый шарфик. Главное, длинный — как угодно можно намотать. Еду с утра в автобусе, моя остановка. Проталкиваюсь к выходу, а сзади какая-то бабуля верещит: «Куда?»
В недоумении оглядываюсь и столбенею. Оказывается, мой чудо-шарф размотался и зацепился за ее сумочку. А когда я выходить собралась, сумочку за мной потянуло. Извинилась, кончики шарфа под пальто спрятала, а на будущее зареклась такие модели покупать.
Маленькие увлажнители воздуха
С наступлением отопительного сезона многие задумываются о покупке увлажнителя для воздуха — штука на самом деле полезная. Вот только толку именно от небольших приборов немного. Они действительно расходуют меньше воды и электричества, но как-то изменить уровень влажности в помещении не в состоянии.
Лучше уж купить естественный увлажнитель воздуха со встроенным датчиком влажности. Да, стоит он дороже и в эксплуатации сложнее, зато будет поддерживать оптимальный режим. Плюс в помещении не появится плесень, да и мебель не пострадает.
Жилетка
Кажется, что жилетки идеально подходят для переменчивой осенней погоды — в них не слишком жарко и не слишком холодно. Одна незадача: если вдруг пойдет дождь, толку от такой верхней одежды будет немного — рукава нижнего слоя тут же намокают. А если денек вдруг выдался теплым, непонятно, куда жилетку отправить. В сумке она занимает слишком много места, а на пояс ее не повяжешь.
Жилетку надеваю на легкую куртку, для тепла. Разогрелось днем? Сняла и в пакет.
В приниципе любую куртку в сумку особо не положишь)
Решила любимую жилетку надеть, тепло же еще! И, конечно, дождь зарядил. Топаю, ежусь, вода уже за воротник затекает. Тут рядом неожиданно иномарка тормозит. Думаю, неужели подвезут? А мужчина открывает окно и вдруг протягивает мне дождевик.
Говорит: «Девушка, извините, до метро подкинуть не могу — опаздываем с сыном в школу. Ну хоть дождевик возьмите!» Пока я удивленно глазами хлопала, он мне этот плащ вручил и умчал. Жилетку решила убрать в шкаф до весны, когда погода не такая переменчивая. А дождевик тот до сих пор храню.
Силиконовые формы для заварки чая
Осенняя пора — идеальное время для того, чтобы побаловать себя кружкой горячего чая или кофе. Поэтому мы начинаем увлеченно скупать всякие милые штучки, предназначенные для приготовления этих напитков. Например, я не смогла устоять и заказала очаровательную силиконовую форму для заварки чая в форме котика.
Эта штука выглядела очень симпатично, вот только заварить с помощью нее крепкий чай у меня ни разу не получилось. Кроме того, отмыть «котика» после использования было задачей со звездочкой — чаинки безнадежно застревали в маленьких дырочках. Я использовала форму пару раз, а теперь она пылится где-то на полке.
У меня есть силиконовая формочка для заварки чая в виде жёлтой подводной лодки)) крепость чая зависит от чая и его количества, а не от ёмкости при помощи которой он заваривается
А вот еще несколько свежих статей, от которых так и веет яркой осенью: