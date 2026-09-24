9 душевных фактов о Леониде Каневском, который прославился ролью майора Томина, но запомнился нам далеко не этим

Путь к большой мечте для будущего любимца миллионов начался со знаменитой «Щуки» — Театрального института имени Бориса Щукина. Леонид Каневский с первой попытки покорил приемную комиссию и был зачислен на курс выдающегося педагога, блистательной Веры Львовой. Это был легендарный поток: за одной партой с Каневским постигали азы актерского мастерства — Андрей Миронов, Василий Ливанов и Ольга Яковлева.

Студенческие годы актера оказались полны особого, щемящего колорита. Заботливая мама категорически отказалась отпускать сына в шумное общежитие и сняла ему скромный угол в огромной коммуналке на Гоголевском бульваре. «Это маленькое пространство в комнате с хозяйкой, отделенное занавеской. Я жил в квартире, где было 11 комнат, 50 человек соседей. Один туалет, одна ванна. И вот так четыре счастливейших года», — с неизменной теплотой и легкой иронией вспоминал позже Леонид Семенович это время.