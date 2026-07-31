17 примеров детского творчества, которое дарит нам маленькие радости и заряжает позитивом

Ну, вообще это классический, китайский или японский дракон. Драконов европейского типа рисуют и изображают чем-то схожими с какими-то тиранозаврами, с крыльями. А в японской и китайской мифологии драконы длинные, как змеи и к ним добавляются головы собак или стерилизованных под собак, животных с маленькими гребнями по спине и лапами. Ваш ребёнок тяготеет к восточной философии. Обратите на это внимание, может быть, она язык захочет изучать и это станет её профессией в будущем.