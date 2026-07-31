Звучит как фантастика. Задали, сходили, собрали, сделали... У нас как начинался садиковый сезон – все парки и зелёные насаждения очищались мамами от любых «даров природы». Ни одной шишки или жёлудя не найдёшь. Только в летние сезоны, пока все в отпусках, можно где-то что-то да и найди.
17 примеров детского творчества, которое дарит нам маленькие радости и заряжает позитивом
Детскому воображению нет предела! Маленькие творцы способны из любого предмета сделать произведение искусства, будь то обычная шишка или портативная колонка. Рисунок семьи, жизненные сценки или изображение любимого домашнего животного займут почетное место в большой домашней коллекции. Неординарная школьная поделка растрогает учителя и получит высшую оценку. Детские шедевры поражают своей иронией и креативностью, дарят тепло, счастье и радостное настроение, превращая даже обычный отдых в момент вдохновения. И поэтому нам хочется любоваться ими вновь и вновь!
«Как-то задали дочери принести поделку из даров природы. Cобрали в парке шишки — и к 12 часам ночи получилось такое творение»
- Невероятная история. Каков накал страстей, каков финал. А что было дальше? © Ptolema / Pikabu
«Моя дочь с гордостью сказала, что нарисовала „бабочку“. Думаю, она только что создала новый шаблон для мема»
«Это ее самый первый рисунок. Она уверена, что это прекрасная бабочка, но я вижу лишь странного интернет-персонажа, смотрящего мне прямо в душу»
- С этого момента я буду использовать этот рисунок при каждой возможности. © VelkaKocka / Reddit
- Я воспитатель в саду. Задала малышне нарисовать семейный портрет. Дима показывает рисунок и такой: «Это я, мама, бабушка и дядя Сережа — сосед наш». Я в непонятках: папа у него есть, с ними живет. Спрашиваю, мол, почему так. От его ответа я осталась в восторге. Ребенок сказал: «А кто же тогда нас фотографирует?»
«Мой ребенок сделал мне подставку для колец, которые я буду снимать во время мойки посуды»
«Это ее домашнее животное — песик, который копается в грязи. Мы вместе с дочкой ходим на занятия по гончарному делу для родителей с детьми. И вот ее новое творение».
- Это просто очаровательно, и честно говоря, я бы даже потратила деньги на это! © babybearmama / Reddit
«Дочь слепила себе дракона для школы. Похож то ли на норку, то ли на ласку. Гибрид, короче»
Ну, вообще это классический, китайский или японский дракон. Драконов европейского типа рисуют и изображают чем-то схожими с какими-то тиранозаврами, с крыльями. А в японской и китайской мифологии драконы длинные, как змеи и к ним добавляются головы собак или стерилизованных под собак, животных с маленькими гребнями по спине и лапами. Ваш ребёнок тяготеет к восточной философии. Обратите на это внимание, может быть, она язык захочет изучать и это станет её профессией в будущем.
«Небольшой. 25 см в длину. Шамотная глина, глазури, надглазурное золото. Под драконом — стол моей работы. Он из довольно грубой крупношамотной массы. Дочь, придя однажды в мастерскую, увидела эту глину и немедленно принялась лепить всякое. Шамот — кайфовый!»
- Да нормальный такой китайский дракон. Прикольно выглядит! © WarmanLV / Pikabu
- В детстве я не любила делать разные поделки своими руками. Мне казалось, что это пустая трата времени, да и я не могла понять, почему мама хранит все то, что мы с младшей сестрой дарим ей. Я давно выросла, сама уже мама. Дочь вчера принесла из школы милый цветочек из картона, подарила мне, а у меня внутри все в очередной раз «перевернулось». Только сейчас я начала понимать, как же это приятно, когда твой ребенок делает тебе такие подарки. Может, кому-то они покажутся странными, но для меня они самые лучшие, родные и идеальные! У меня уже есть целая коллекция работ дочери: сохраняю все, а иногда достаю эти поделки и восхищаюсь!
Мне71.Храню детские рисунки и поделки для меня.Пересматриваю и никогда не было мысли выбросить.
«Вчера вечером доча испекла вот такие страшненькие печеньки»
- Уверен, это печенье имеет разум! © BENTEND0_64/ Reddit
«Показал дочке мультик „Жил-был пес“. После показа она решила сделать из воздушного пластилина альтернативную сценку из мультика»
- Точно дочка? © LemuelGulliver / Pikabu
- Сын попросил по пути из школы зайти в магазин и купить мел. Купил мелкому мел, он сразу же попросился на улицу. Побежал на площадку и начал рисовать кубики-квадратики всякие с цифрами. Присмотрелся — а сын классики рисует. Уже через 3 минуты с ним играло полдвора, а еще через 20 — вокруг были нарисованы классики, и в них играли не только дети, но и взрослые, в том числе и я. Сто лет так не веселился, вспомнил свою молодость. Отличное время было!
«Официальная версия автора изделия: „Папа! Я маску зайчика сделала!“»
- Ничего вы не понимаете в модных тенденциях искусства! Недавно был на выставке абстракционистов! Там бы это оценили! У дочки явно есть вкус! © Chikin1979 / Pikabu
«Моя 12-летняя дочь нарисовала моего мужа в машине»
- Это я, когда размышляю о чем-то! © spriteshouldbethickr / Reddit
- Звонит воспитательница, мол, срочно в сад, голос обеспокоенный. Прилетаю, а та с порога показывает мне рисунок дочки. На нем женщина, а вместо головы у нее яркое фиолетовое облако, и кривенько подписано «мама». Иду за дочей, спрашиваю: «Это что?» А та: «Мамуля, это же твоя любимая фиолетовая маска для лица! Ты вчера весь день в ней просидела!»
Из-за такой чепухи никто не будет в срочном порядке вызывать родительницу в детский сад.
«Доченька очеловечила колонку Алису. Надо патентовать, пока идею не стибрили»
- Ваша дочь очень талантлива и креативна! © Yandex.Support / Pikabu
- Давно это было... Моей дочке дали задание сделать поделку-поезд. Так как в стране, где мы проживаем, дочь на поезде не ездила, то и не знала, как он выглядит точно, зато много фильмов видела. И соорудила она поезд из пластиковых коробочек от мягких сыров, раскрасила их в зеленый цвет, нарисовала детали красным и желтым — как в фильмах. В общем, учительница обалдела, но доча первое место получила!
«Сделали в детский сад с ребенком такую елочку»
«Решили сделать елочку из картона и обмазать ее пластилином, добавили шариков из пластилина, снег изобразили клеем ПВА. И, конечно, елка не может обойтись без звезды — взяли и надели ее на самую верхушку. Сын активно включился в работу, а от звезды пришел в полный восторг».
- Звезда радостью заливается! © EraKadKul / Pikabu
- Дочь нарисовала наш семейный портрет. Все как полагается — папа, братик, она и еще что-то странное. Спрашиваю, мол, а где мама и что это вместо нее? Малая: «Это кучка!» Я в непонятках. Дочка: «Ой, не кучка, а куча счастья!»
«В возрасте 4-х лет внучка решила повторить рисунок своего папы (моего сына), который он нарисовал в 7 с половиной лет»
Наши юные таланты всегда готовы радовать своими творениями, в которых часто кроется милая детская ирония. А мы с гордостью храним их поделки в семейном архиве или делимся ими на просторах Интернета, превращая разглядывание этих шедевров в лучший отдых после рабочего дня.
Вот еще парочка примеров разнообразия детской фантазии:
Комментарии
Ой прикольно, я в детстве рисовал целый город на листках в клетку из тетрадки а потом их склеил вместе и получилась большая карта. Писал названия улиц, зданий, памятников. Таких городов было несколько , прям целая Вселенная получилась) Один из таких даже в школу свою отдал я помню