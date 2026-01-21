18 детских поделок, над которыми колдовала вся семья до поздней ночи

Сон для слабаков, если поздно вечером выясняется, что ребенку к утру нужен костюм зайчика, гербарий или макет Эйфелевой башни из макарон. С какими «горящими» заданиями приходило к вам ваше чадо? Мы собрали 18 поделок, над которыми трудилась вся семья. Получились забавные, милые, а порой и по-настоящему волшебные работы, которые объединили взрослых и детей, и уж точно запомнились надолго.

«В школьном чате сообщили о срочной необходимости в новогодних поделках. Мы знали, что этот день настанет... Вот результат»

«Наш щенок и копилка в виде корги, которую я помогла смастерить дочке. Я собрала основу, а дочка приклеила грудь, ошейник, мордочку и ушки корги»

«Снеговик Арсения — мое состояние под конец рабочего дня»

«Доченька создала макет кухни, мне нравится, а Вам?»

«Коробочка-валентинка, которую сделала своими руками дочка для школьного конкурса»

«В школе проходил конкурс „Съедобная мода“»

«Надо было из всяких продуктов эскизы делать. Девочки выкладывают фантастически красивые платья из редиса и огурца, лабутены из томата... А у меня парень».

«Дочурке 5 лет и она лепит вот такие фигурки»

«Участвовали в конкурсе кормушек, основную работу ребенок делал сам, но при этом нашу кормушку дисквалифицировали с вердиктом «Делал не ребенок!»

«Мой четырехлетка сделал поделку для детского сада»

«Первая глиняная скульптура моего пятилетнего сына»

«Сделали вместе с моей двухлетней дочкой закладку. Одну сторону разрисовал я, а другую — она»

Видно, что ребенок у вас более рисковый, чем вы. © MiaouMiaou27 / Reddit

«Задали изготовить макет любого созвездия, изученного на окружающем мире. Мы взяли три созвездия — Большую медведицу, Малую медведицу и Кассиопею»

«Моя маленькая дочь в последнее время увлеклась плетением браслетов, и вот два ее творения. Мне очень нравится, как терпеливо она их делает»

«Моя 14-летняя дочь сделала мне букет бумажных цветов»

Я бы сохранила, а потом подарила его дочке, когда она будет выходить замуж. Это был бы невероятно трогательный момент. © nicwolff84 / Reddit

«У дочки в школе выставка сов. Шить не умею, зато варю металл. Вот что я сделал по ее идее»

«Дочке скоро 5 лет и я в восторге от ее поделки. Хотя, может, я и предвзята»

«Нужно было сделать поделку от класса, с кайфом потратили около 20 часов на такую красотень!»