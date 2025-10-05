20+ забавных детских поделок, которые просто невозможно не оценить

Детская фантазия — это безграничная бездна. Никогда не знаешь, чего ждать от молодых дарований — остается только фиксировать, да в интернет на потеху другим выкладывать.

«1999 год. Мне 7. И этим рисунком я даю семье понять, что не стоит ожидать моей художественной выставки»

«Когда в 11 вечера вспомнили, что утром ребенку нужно принести поделку в садик, а дома только арбуз да чеснок»

«Сын брата попросил угадать, что нарисовано. Я впал в ступор. Сдался, спросил через час. Он прочел сообщение и так и не ответил!»

«Дочь сделала маме на 8 марта. Теперь рыдает»

«Мой четырехлетка нарисовал папу»

«Моя бабушка учит мою пятилетнюю дочь рисовать. Это ее первая картина»

«Впервые делюсь работой моей 6-летней дочери»

«Дочь нарисовала рисунок, а я сделала по нему игрушку»

«Сыну 14, он вышивает и недавно еще научился вязать»

«Дочь девяти лет вдруг решила научиться вязать крючком, буквально за несколько дней освоила премудрости и сейчас вот навязывает такие игрушки»

«Cама, одна, без помощи, посмотрев видео на смартфоне, я прям в приятном шоке. Уже заработала первые небольшие, но свои деньги. Выручку на пряжу пустила, хозяйственная!»

«В среду нас попросили подготовить дома квадратный брусок из дерева и сплести проволочную корону»

«Я заморочилась. В пятницу ребенок еле приволок в дом приклеенную к деревянному постаменту каменюку и гордо сообщил, что это Король Барсук»

«Вчера вечером показала дочке видео с Бобом Россом, думая, что он ее утомит и она под него вырубится. А она увлеклась и захотела рисовать с ним прямо с утра»

«Подарок моей дочери мужу на День отца»

«Мой муж обожает роллы, поэтому моя дочь сделала такую открытку: роллы с начинкой из теплых слов. Ей 11, и она такая креативная!»

«Моя дочь (ей 11) испекла этот торт, и я просто в шоке от того, что получилось! Думаю, она крутышка!»

«Моя десятилетняя дочь расписала свои кроссовки. Она считает, что они „норм“. Я, конечно, считаю что она гениальна»

«Моя 14-летняя дочь сделала мне букет бумажных цветов!»

«Я так горжусь своей девочкой!»

«Дочь сделала мне колье „на удачу“ в честь одной из ее любимых песен Битлз»

«Пришла за сыном в сад. Они в этот день делали зайчиков. Сын сказал, что его зайца я узнаю из тысячи — и не ошибся!»

Первых трех делали мамы, четвертого — папа. © Lisss / Pikabu

«Картина моей шестилетней дочери»

Ого! А мой шестилетка до сих пор ест песок... © vulcanxnoob / Reddit

«Поделки нашего 11-летнего сына по „Gravity Falls“»

«Моя 9-летняя дочь захотела поделиться этим с миром»