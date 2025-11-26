16 историй, доказывающих, что развод — это зачастую не конец, а крутое начало

Тебя бросают в ресторане после 25 лет брака, а через минуту официант приносит записку с телефоном от незнакомца... Да, звучит как выдумка, но это реальный случай из жизни одной из героинь нашей статьи. Никто не будет спорить, что развод — это тяжело, но, к счастью, это не крах всего. Иногда это начало самой непредсказуемой части жизни. Собрали 17 случаев, когда расставание стало выходом на новый виток жизни.