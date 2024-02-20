19 рукодельников, которым хочется сказать: «Ты, конечно, чувак с приветом, но талантливый»

Порой наше желание творить настолько сильно, что мы делаем весьма диковинные вещи. Кто-то вяжет просто гигантские носки, кто-то создает шапки в виде животных. А кому-то приходит в голову мастерить эксцентричные поделки для интерьера своего дома. Главное, что созидательный порыв не пропадает втуне и приносит героям нашей статьи радость.

«Моя сестра довольно обеспечена и носит только дорогие украшения. Я в шоке от того, что она ходит в ожерелье, которое я связала»

«Я вяжу крючком шапки с птицами. Вот первые две: ворона и сова. Мне теперь очень хочется сделать какаду»

«Мне было настолько скучно, что я ввязала печеньку в маленькую салфеточку»

«Недавно я начала увлекаться микровязанием на спицах 0,6 мм и 0,8 мм. Не могу поверить, что это действительно возможно»

«Я пыталась связать гигантский носок! Это был рождественский подарок для моего парня, и он его обожает»

«Я сшила крошечные наряды для фигурки гуся, который стоит на крыльце моей лучшей подруги»

«Моя собака не может носить шапки с подбородочными ремешками. Поэтому я сделала ей особенную шапочку»

«Я сделал вот такую сидушку для старого складного стула»

«Я сделала брошь в виде чужого»

«Я сотворил шашки, где вместо фигурок кошечки»

«Даже не знаю, как назвать мой шедевр»

«Я сделала своими руками букет цветов для парня, который мне нравится. Думаю пригласить его на свидание»

«Я переделал игрушечный глобус в вот такую шкатулку»

«Я связал шарфы и маски в стиле Ктулху в подарок друзьям»



«А еще вот такую шапку, которую мне теперь и снимать-то не хочется»

«У моей мамы была „неудачная“ скульптура, которую она не хотела продавать. Вместо этого она покрасила ее в два цвета, которые я выбрал. И теперь она моя, я ее обожаю!»

«Я: «Надо бы прибраться в моей комнате». Мой мозг: «Срочно сделай вот эту куклу»

«Мои шедевральные серьги-медузы»

«Я так и не пойму: я сделала что-то ужасное или что-то потрясающее»