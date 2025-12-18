14 случаев, когда мужчина и женщина говорили на одном языке, но не поняли друг друга

Да уж, это тонкое искусство - раздуть скандал на ровном месте. Одна моя знакомая такая была. Именно так и начинала: - Ты чего-то грустный, ничего не случилось? Точно, нормально? А мне кажется, что всё-таки, что-то случилось. Я же тебя знаю, что случилось? Перестань кричать, я о тебе забочусь! Что ты за человек, сразу в штыки! Видишь, ты злишься, я же говорила, что-то случилось! Я тебя как облупленного знаю, ты точно сам виноват, вечно что-то ляпнешь не то! Так и знала!!! вот что ты за человек! с тобой просто невозможно находиться, такой мерзкий характер!

и так далее, и тому подобное. Скандал набирает обороты, уже слезы с истерикой, спать уходит, громко хлопнув дверью, а назавтра требует извинений....