14 случаев, когда мужчина и женщина говорили на одном языке, но не поняли друг друга
«Ну почему он/она меня не понимает?!» Мы делим одну кухню, одно одеяло, но явно не одни и те же эмоции на двоих. Мужчины и женщины иногда совершенно по-разному воспринимают реальность. Это становится причиной недопониманий, неловких и драматичных казусов. В этой подборке мы собрали 15 настоящих историй о том, как мужчины и женщины разговаривали на одном языке, но так и не поняли друг друга.
- Живу со своим возлюбленным. И, как многие мужчины, слушает он меня порой вполуха. Дело было перед Новым годом. Мой благоверный сидел за компьютером, а я в сотый раз наслаждалась фильмом, периодически приговаривая, что хотелось бы хоть на денек стать пиратом. Накануне я возвращалась с работы, парень был уже дома, глаза у него бегали. Думая о самом страшном, я пошла мыть руки. Но в ванной обнаружилась клетка с попугаем. Маленьким, зеленым, волнистым. После бурных слов благодарности, выбора имени для питомца, его знакомства с кошкой, я поинтересовалась, почему же все-таки попугай. Он ответил: «Ты же хотела стать пиратом, вот, как в „Пиратах Карибского моря“, будешь молчать, а он будет за тебя говорить». Сейчас, конечно, Кешью полноценный член семьи, но логика... © Tor**in / Pikabu
- Мы были на вершине горы. Болтали часами, делили одно одеяло, я облокачивала голову о его плечо, делала комплименты. В какой-то момент он вдруг повернулся ко мне и спросил: «Как понять, что ты нравишься девушке?» © frapp-my-ccino / Reddit
- Повздорили с мужем. Свекровь на меня зуб точит, а ему хоть бы хны. Говорю: «Мне бы просто уехать куда-нибудь, где тепло, забыть обо всем». Мой ненаглядный молча собрался, ушел. Я подумала, что пошел пар спускать. Через час вернулся, а в руках предложение из турагентства. Взял меня за руки со словами: «Я присмотрел пару вариантов, мы можем поехать на следующей неделе, возьмем отпуск. Детей оставим маме. Если хочешь, могу отправить тебя саму». Мой муж подумал, что я говорю про отпуск. Мне стало так смешно и приятно, что про конфликт и думать забыла. Хороший он у меня все-таки!
- Мне 42, ей 37 лет. Мы встречаемся почти год. У нас обоих есть дети, так что мы очень ценим то время, когда удается сходить на свидание. Как-то мы запланировали встретиться после работы, посидеть вместе, прогуляться. За несколько дней до свидания друг пригласил меня в гости. Я объяснил ему, что договорился провести время со своей девушкой, так что если и приду, то с ней вдвоем. Потом я сказал ей, что, если мы захотим, то нас пригласили в пятницу в гости. Она тут же жутко расстроилась, сказав, как важен для нее этот вечер. Дело в том, что она решила, что я уже согласился на приглашение, забыв о нашем свидании. На улаживание этого недоразумения ушел почти весь день, и в итоге свидание было испорчено. © anon4hlp / Reddit
- Мы начали жить с парнем. В первую же неделю приготовила все блюда, которые знала, чтобы убедиться, что они вкусные и понять, что парню нравится, а квартиру всегда старалась держать в чистоте. Парень, конечно, это замечал и хвалил меня, но потом начал очень часто заказывать доставку еды, раз в неделю или две — клининг, и я практически ничего не делаю по дому. Мы как-то разговаривали на эту тему, потому что я накрутила себя, что это из-за того, что я делаю что-то не так, но парень ответил, что это просто нечестно, ведь много работаем что он, что я, а мне после основной работы приходится заниматься еще и дополнительной. Блин, знала бы, что так будет, то раньше бы согласилась на общее проживание, а не переживала зря. © Карамель / VK
- Поссорились утром с мужем. Меня уже достал след от известняка на раковине, который, сколько ни вымывай, появляется заново буквально за день-два. Такая особенность воды в нашем регионе, и я подумала, что, может, насадка-фильтр на кран решит эту проблему. Перерыла интернет, прихожу к мужу. Он сразу отрезает: «Это не поможет». Я рассказываю ему, показываю разные фильтры, а он говорит: «Почему ты мне не веришь, если я сказал, что не поможет?» Меня взбесила его категоричность, ведь он даже не пробовал. На эмоциях ляпнула: «А когда это ты стал экспертом в этом?!» Муж вылупил на меня глаза и после пары секунд молчания выдал: «Я по образованию сантехник». Тут уже глаза на лоб полезли у меня. Сегодня я узнала, кто по специальности мой муж. Спустя 4 года отношений! В шоке, что до сих пор его диплом ни разу не всплыл в разговоре. Я-то думала, что за это время уже знаю его вдоль и поперек. Интересно, сколько еще таких важных вещей я о нем не знаю. © Мамдаринка / VK
- Мы с коллегой часто дежурили в офисе, могли поболтать. Потом он уволился, нашел другую работу, я и забыла о нем. Как-то в разговоре с мамой узнала, что он стал встречаться с моей родственницей. Оказывается, он всем растрезвонил, что я подкатывала к нему, на дачу в гости напрашивалась, а он все не знал, как мне отказать. Сказочник, блин. Уж не знаю, действительно ли он так думал, но это надо же так интерпретировать ситуацию.
Не надо быть сантехником, чтобы понять, фильтр на кран при таком количестве известняка в воде не поможет. Даже большой фильтр не долго прослужит.
- Уговорил меня мужик на свидание. Долго хвастался тачкой. Потом восхищался, мол, ты стройная, по фоткам и не скажешь. В конце подвез меня и стал в гости напрашиваться. Я хлопнула дверью и ушла. Так он звонить начал: «Можно заходить? Ты там уже прибралась?» Я в таком шоке никогда не была. Мягко ответила, что уже готовлюсь ко сну. На следующий день позвонил и высказывал, что я его «кинула». © yana.zenchik
- Расстаются друг с подругой. Вот как подруга рассказывает об этом моей жене: «Представляешь, приехал мой ко мне, вошел и требует ключи от своей квартиры!
Я ему: „Мы расстаемся?“, а он стоит, нагло так ухмыляется. Довел меня, короче, до слез! Потом забрал ключи и уехал!» А вот как мой друг поведал мне: «Приехал родственник ко мне, срочно потребовалась вторая пара ключей. Я поехал к своей бывшей в обед. Приехал, прошу ключи, а она мне истерику с претензиями устроила. В итоге убежала плакать. Стою ошалелый, ничего не понимаю: мы несколько месяцев уже не живем вместе, она же после очередной истерики забрала свои шмотки, хлопнула дверью и уехала. Ну, времени мало было, взял ключи и вышел». Мы с женой замолчали, немного подвисли. © wetluga / Pikabu
оба хороши. один решил, что она бывшая, не поставив девушку в известность (зассал), вторая не понимает, что если с ней несколько месяцев не живут вместе, что-то УЖЕ испортилось
- Иду вчера вечером из магазина, впереди по тротуару дед с бабушкой. Она одной рукой его под руку держит, в другой руке палочка. Медленно так идут, маленькими шажочками, рядом. Блин, думаю, милота: вот бы мы с мужем так же ходить через много лет. Обгоняю их и слышу разговор. Дед: «А я тебе говорю, нам не надо». Бабуля в ответ: «Надо, даже не спорь». © Gotzila / Pikabu
- Послала парня в магазин купить красивых помидоров для салата. Он вернулся с тремя огромными, ярко-красными помидорами. Спрашиваю: «Почему именно эти?» А он гордо выдал: «Потому что они самые идеально круглые и яркие! Ну, ты же сказала — красивые». Я-то имела в виду сочные и спелые, ароматные помидоры, а он прикатил фотогеничные безвкусные шарики.
Где в словосочетании "красивые помидоры для салата" есть слова "сочные, спелые, ароматные"?
- Тогда мы только начали встречаться. Смотрели фильм, лежа на кровати. Я все время ерзала, пытаясь придвинуться к парню в попытке обняться, а он, в свою очередь, постоянно отодвигался. Думал, что я просто пытаюсь устроиться поудобнее, и что он мешает. В итоге он вообще пересел на стул рядом с кроватью. Прошло три года, мы до сих пор вместе. Он потом рассказал, что, сидя на стуле, специально оставил руку рядом со мной, на случай, если я захочу взять его за руку, но я, видимо, и этот намек не уловила. © deerpajamapants / Reddit
- Мы познакомились на сайте для знакомств. Я начала диалог, а он думал, что я просто как друга его добавила. Естественно, нет, это же буквально сайт для знакомств! Только спустя год мы начали встречаться. Теперь мы женаты. © bearvszombiept2 / Reddit
- Муж вернулся с работы, уставший. Спрашиваю: «Дорогой, как дела? Что случилось?» Он ответил, что ничего. Я напряглась, представляя, что у него проблемы, может, даже увольнение. Начала расспрашивать, окружать заботой. Он час отбивался, а потом не выдержал и говорит: «Да ничего не случилось! День был скучный, работы много. Зачем ты ищешь проблему там, где ее нет?» А я-то думала, что он просто не рассказывает.
А с какими сложностями в общении с противоположным полом сталкиваетесь вы? Согласны ли с высказыванием, что «мужчина любит глазами, а женщина ушами» или это очередной стереотип? У нас есть еще несколько подборок на тему того, как разительно порой отличаются мужчины и женщины, и иногда это даже к лучшему:
Комментарии
Да уж, это тонкое искусство - раздуть скандал на ровном месте. Одна моя знакомая такая была. Именно так и начинала: - Ты чего-то грустный, ничего не случилось? Точно, нормально? А мне кажется, что всё-таки, что-то случилось. Я же тебя знаю, что случилось? Перестань кричать, я о тебе забочусь! Что ты за человек, сразу в штыки! Видишь, ты злишься, я же говорила, что-то случилось! Я тебя как облупленного знаю, ты точно сам виноват, вечно что-то ляпнешь не то! Так и знала!!! вот что ты за человек! с тобой просто невозможно находиться, такой мерзкий характер!
и так далее, и тому подобное. Скандал набирает обороты, уже слезы с истерикой, спать уходит, громко хлопнув дверью, а назавтра требует извинений....
80% мужей не знают, почему их жена на них злится. Остальные 20% даже не знают, что жена вообще злится.