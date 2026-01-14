17 примеров того, как люди исправили татуировки, о которых уже успели пожалеть

Неудачная татуировка — это обычно спонтанное решение, которое в какой-то момент казалось гениальным. Но, к счастью, ошибки на коже не всегда приговор. В этой подборке — примеры того, как люди нашли выход и превратили провальные татуировки во что-то действительно крутое.

«Шрам после операции испортил любимое тату так, что я стеснялась оголять спину. Теперь с радостью ношу открытые майки»

«Бабочки выцвели за 18 лет, и я решила освежить их»

Это не просто освежить, это прямо-таки обновить и улучшить! © its_a_throw_out / Reddit

«До и после»

«Вот почему не стоит набивать тату с именами возлюбленных, потом ведь днем с огнем не сыщешь кавалера с таким же именем»

«Вот что бывает, когда хочешь сэкономить на татуировке и идешь моделью. Звездочку я девушке переделал»

«Перекрыл некачественную татуировку»

«Перекрыл сделанную по молодости татушку. Я студент антропологии из Рима, плюс увлекаюсь рестлингом. Геркулес подошел просто идеально»

«Исправил 23 года сожалений»

«Наконец-то руки дошли закрасить старое, неудачное тату»

«Наконец-то переделала сегодня эту татуировку»

Как садовод-любитель, я просто в восторге от этой работы! © Soad_lady / Reddit

«Исправили неудачную татуировку»

Ничего себе, каким образом?! Магия, что ли? © BortyBoy / Reddit

«До и после исправления тату»

«Очень довольна тем, как мне переделали тату»

У меня аж челюсть отпала! Никогда бы не догадался, что это не оригинал! © LuckAppropriate1096 / Reddit



«Перекрыла печального мишку довольным»

«Просто хотела похвастаться своей переделанной тату»

Это настолько впечатляет, что я аж вслух ахнула! © CharmingRoof6517 / Reddit

«Мой тату-мастер только что обзавелся клиентом на всю жизнь»

«Закрасила городской пейзаж кое-чем поярче»