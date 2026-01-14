17 примеров того, как люди исправили татуировки, о которых уже успели пожалеть
Неудачная татуировка — это обычно спонтанное решение, которое в какой-то момент казалось гениальным. Но, к счастью, ошибки на коже не всегда приговор. В этой подборке — примеры того, как люди нашли выход и превратили провальные татуировки во что-то действительно крутое.
«Шрам после операции испортил любимое тату так, что я стеснялась оголять спину. Теперь с радостью ношу открытые майки»
«Бабочки выцвели за 18 лет, и я решила освежить их»
А еще им было скучно одним на руке, а с цветочками они будто повеселели.
- Это не просто освежить, это прямо-таки обновить и улучшить! © its_a_throw_out / Reddit
«До и после»
«Вот почему не стоит набивать тату с именами возлюбленных, потом ведь днем с огнем не сыщешь кавалера с таким же именем»
«Вот что бывает, когда хочешь сэкономить на татуировке и идешь моделью. Звездочку я девушке переделал»
«Перекрыл некачественную татуировку»
«Перекрыл сделанную по молодости татушку. Я студент антропологии из Рима, плюс увлекаюсь рестлингом. Геркулес подошел просто идеально»
Татуировка Геркулеса (Геракла), но в Бельгии:
– Faites-moi un tatouage Hercule.
– Et Voilà! Hercule Poirot!
«Исправил 23 года сожалений»
Ахахах, это ж бабская татуха! Причём довольно, скажем так, неподходящая для парня!
«Наконец-то руки дошли закрасить старое, неудачное тату»
«Наконец-то переделала сегодня эту татуировку»
- Как садовод-любитель, я просто в восторге от этой работы! © Soad_lady / Reddit
«Исправили неудачную татуировку»
- Ничего себе, каким образом?! Магия, что ли? © BortyBoy / Reddit
«До и после исправления тату»
«Очень довольна тем, как мне переделали тату»
- У меня аж челюсть отпала! Никогда бы не догадался, что это не оригинал! © LuckAppropriate1096 / Reddit
«Перекрыла печального мишку довольным»
«Просто хотела похвастаться своей переделанной тату»
- Это настолько впечатляет, что я аж вслух ахнула! © CharmingRoof6517 / Reddit
«Мой тату-мастер только что обзавелся клиентом на всю жизнь»
31 марта 2016. Интересно, что это было? Свадьба и потом развод?
«Закрасила городской пейзаж кое-чем поярче»
А вот здесь вы найдете истории татуировок, в которых смысла больше, чем в тысяче слов — и вряд ли они оставят вас равнодушными.
Комментарии
Я не против татуировок, но здесь что-то ничего не впечатлило. Разве что кот неплох