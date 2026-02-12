15 потешных фото, на которых дальний фон дерзко перетянул все внимание на себя
Фотоподборки
2 часа назад
Говорят, что истина кроется в мелочах, но в мире фотографии там обычно кроется уморительная деталь. Можно идеально выставить свет, поправить прическу и надеть лучший наряд, но все равно проиграть в битве за внимание случайному прохожему или коту на заднем плане. Перед вами подборка снимков, авторы которых хотели запечатлеть момент, а в итоге случайно создали сюжет для кинокомедии.
«Да у этих двух лучший фотограф на свете!»
«Подруга выложила свою детскую фотку из парка. Но что, блин, там происходит за заднем плане?»
- А она точно в парке развлечений? © fortinwithwill / Reddit
«Я знаю, что на заднем плане — Волдеморт»
«Мы с девушкой пытались сделать красивую фотографию с мостом на заднем плане. Мой брат решил подшутить»
«Фотографировала свою подругу, а парень на заднем плане решил, что это его фотосессия»
«Та женщина наверняка очень заботлива и переживает, как я смогу съесть такого большого мармеладного червяка»
«Я заметил, что фотограф делает снимок, а я нахожусь на заднем плане. Вот моя попытка вовремя уйти из кадра»
«Я сделал это селфи с моим другом в Нью-Йорке и только когда вернулся, заметил человека, стратегически расположенного на заднем плане»
«Он чувствует себя прекрасно в своей новой одежке. Пожалуйста, не обращайте внимания на завистливые взгляды другой собаки на заднем плане»
«Моя дочь думает, что на фото она. Бонус: на заднем плане мой сын»
«У меня тут вообще-то Гарри с Роном сзади»
«Летом я ездил в Мексику. Пересматривая свои фотографии оттуда, заметил этого парня на заднем плане»
«Недавно мы принесли домой нашего нового мальчика. Он был очень взволнован, чего нельзя сказать о нашем другом коте на заднем плане»
«У моего двоюродного брата в куртке маленький козленок. Не знаю, кто был больше впечатлен: брат, малыш или коза на заднем плане»
«Свадебная фотография брата моего друга... и мужик на заднем плане»
Интересно, почему мужик, он же пастор, и в такой интересной позе...
-
-
Ответить
А вот еще подборочка фото, при виде которых смех тяжело сдержать даже на совещании.
Фото на превью davidvstheworld / Reddit
Комментарии
Уведомления
Похожее
17 случаев, когда незнакомые женщины выручили друг друга в сложной ситуации и растрогали сеть до глубины души
Истории
1 неделя назад
15+ историй из общественного транспорта, которые веселее любого ситкома
17 историй от арендодателей, чьи будни оказались покруче любого сценария
Истории
3 дня назад
15 курьезных историй, которые начались с обычного «Проснулся я, значит, ночью...»
Истории
2 недели назад
Мы узнали, как сложилась жизнь 16 бывших отличников. Спойлер: школьные пятерки тут ни при чем
15+ соседей, с которыми жизнь превращается в комедийный сериал без готового сценария
Народное творчество
2 недели назад
14 женщин рассказали, как пережили развод, и от их историй в душе распускаются розы
14 подслушанных разговоров, которые случайно открыли людям правду — о себе и других
Истории
2 недели назад
14 случаев из жизни, которые взбодрили быстрее, чем двойной эспрессо
Истории
5 дней назад
15+ человек пригласили к себе гостей и оказались в сценке ситкома
Интересное
1 месяц назад
16 случаев, когда простая ошибка обернулась такой удачей, какая и не снилась
Истории
5 дней назад
16 человек, которые просто пошли в гости чаю попить, а попали в ситком
Истории
1 неделя назад