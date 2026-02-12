15 потешных фото, на которых дальний фон дерзко перетянул все внимание на себя

Говорят, что истина кроется в мелочах, но в мире фотографии там обычно кроется уморительная деталь. Можно идеально выставить свет, поправить прическу и надеть лучший наряд, но все равно проиграть в битве за внимание случайному прохожему или коту на заднем плане. Перед вами подборка снимков, авторы которых хотели запечатлеть момент, а в итоге случайно создали сюжет для кинокомедии.

«Да у этих двух лучший фотограф на свете!»

«Подруга выложила свою детскую фотку из парка. Но что, блин, там происходит за заднем плане?»

А она точно в парке развлечений? © fortinwithwill / Reddit

«Я знаю, что на заднем плане — Волдеморт»

«Мы с девушкой пытались сделать красивую фотографию с мостом на заднем плане. Мой брат решил подшутить»

«Фотографировала свою подругу, а парень на заднем плане решил, что это его фотосессия»

«Та женщина наверняка очень заботлива и переживает, как я смогу съесть такого большого мармеладного червяка»

«Я заметил, что фотограф делает снимок, а я нахожусь на заднем плане. Вот моя попытка вовремя уйти из кадра»

«Я сделал это селфи с моим другом в Нью-Йорке и только когда вернулся, заметил человека, стратегически расположенного на заднем плане»

«Он чувствует себя прекрасно в своей новой одежке. Пожалуйста, не обращайте внимания на завистливые взгляды другой собаки на заднем плане»

«Моя дочь думает, что на фото она. Бонус: на заднем плане мой сын»

«У меня тут вообще-то Гарри с Роном сзади»

«Летом я ездил в Мексику. Пересматривая свои фотографии оттуда, заметил этого парня на заднем плане»

«Недавно мы принесли домой нашего нового мальчика. Он был очень взволнован, чего нельзя сказать о нашем другом коте на заднем плане»

«У моего двоюродного брата в куртке маленький козленок. Не знаю, кто был больше впечатлен: брат, малыш или коза на заднем плане»

«Свадебная фотография брата моего друга... и мужик на заднем плане»