17 фото, при виде которых смех тяжело сдержать даже на совещании

Когда я вижу детей до 13 лет, которые активно делают себе маски, патчи, делают себе полный макияж и плотный маникюр, то с одной стороны я понимаю, что они вроде как подражают мамам, а с другой думаю "почему у меня желание подкрашивать реснички и рисовать стрелочки появилось только лет в 15?". Более того, когда в 9-ом классе я на какое-то внеклассное мероприятие пришла с этими ресничками и стрелочками, заметили все, даже мальчишки. И это было прям вау. В первую очередь потому, что остальным девочкам либо еще не хотелось краситься, либо мамы не разрешали. Мне мама иногда разрешала и учила как все делать аккуратно и максимально естественно.