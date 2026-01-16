17 фото, при виде которых смех тяжело сдержать даже на совещании

1 день назад
В нашей повседневной рутине мы так спешим, что часто пролетаем мимо маленьких подарков судьбы. А ведь иногда достаточно всего на секунду притормозить — и улыбка тут же появляется на лице. То ребенок в кинотеатре выдаст что-нибудь такое, что сдержать смех сложно, то девушка повеселит своей эпичной «живописью». Пользователи сети поделились подобными яркими моментами.

«Пошли с дочкой в кино, на середине фильма поворачиваюсь и тут же хватаюсь за сердце! Вот так учудила!»

Элина Че
1 день назад

Когда я вижу детей до 13 лет, которые активно делают себе маски, патчи, делают себе полный макияж и плотный маникюр, то с одной стороны я понимаю, что они вроде как подражают мамам, а с другой думаю "почему у меня желание подкрашивать реснички и рисовать стрелочки появилось только лет в 15?". Более того, когда в 9-ом классе я на какое-то внеклассное мероприятие пришла с этими ресничками и стрелочками, заметили все, даже мальчишки. И это было прям вау. В первую очередь потому, что остальным девочкам либо еще не хотелось краситься, либо мамы не разрешали. Мне мама иногда разрешала и учила как все делать аккуратно и максимально естественно.

«Слева мое селфи, а справа этот же момент, но фото делал мой парень»

«Кто-то из коллег хранит сливки для кофе в сейфе»

Вера Н.
17 часов назад

у меня дома такой же. детские котлеты и прочее наконец-то стали попадать по адресу, а не в живот мужа, страдающего обжорством.

«Моя девушка стесняется своего Винни-Пуха. А мне кажется, что он просто идеальный»

  • Мне нравится, что даже с такой рукой Винни-Пух все еще может наслаждаться медом. Очень трогательно. © Its_Me_Derek / Reddit

«Так выглядит моя собака в костюме банана»

«Почему-то моя девушка не в восторге от новой занавески для душа»

«Класс! Теперь никто не найдет мою посылку»

Элина Че
1 день назад

Видела подборку роликов, где люди воруют посылки с крылец, явно американских. Иногда даже вполне приличные люди. А иногда владельцы домов подкладывают цветную хлопушку. Человек схватил коробку, побежал и вдруг коробка взрывается, осыпая человека просто кучей цветной пудры. Как же они матерятся от этого!
И вот смотрю я на все это и иду забирать пакет, который курьер привез и оставил за дверью часа 3 назад, и его никто не тронул. В России, если что...

«Я уезжала на все выходные. Вот с какой улыбкой меня встречали по возвращении»

Nati Ja
15 часов назад

Выражение морды: "Где ты была, зараза? А что ты мне привезла?"

Кстати, у нас есть еще одна классная подборка фотографий, которые стали гораздо круче благодаря случайности.

«Моя уставшая дочь отдыхает после вечеринки на Дне рождения»

«На местной ярмарке маленькая девочка продавала свои картины. Теперь это моя лучшая покупка за последнее время»

«Мой парень утверждает, что я над ним прикалываюсь. Мол, завернула какой-то подарок в виде топора. Ребята, там топор»

Ирина М
17 часов назад

боже, если б мне это подарили на тайном санте, я визжала бы от счастья. И прям с топором прям в ту же минуту пошла бы его применять. Вот только такие мечты и не дают мне сойти с ума.

«Да, вот такая елка стоит у моей золовки»

«Пока ждал врача, решил нарисовать шедевр. Да, мне 43 года»

Vadim Nikolaev
19 часов назад

Солнышко светит и птичка поёт,
За птичкой идёт удивительный кот.
Я пистолет из кармана достал -
Птичек я с раннего детства спасал!

«Забыл про эти банки в глубине холодильника. Теперь он их мне не отдает»

Natalya Doronina
1 день назад

А вы их феном. Ну и вообще есть такая традиция - холодильник размораживать...

«Только взгляните, какой телевизор мне достался в отеле Мадрида»

  • Я бы полмира проехал, чтоб поржать просто!

«Да, вот такая подставка для телевизора у моих родителей»

«Жена идеально упаковывает подарки, а я вот так! Ох, как же она бесится»

Вот ради таких мгновений и стоит иногда сбавлять темп, внимательнее смотреть по сторонам и радоваться мелочам. Наверняка и у вас найдется парочка прикольных фото, при виде которых улыбка не сходит с лица. Будем рады обсудить в комментариях.

Фото на превью DanburyDogDecimator / Reddit

