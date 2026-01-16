16 переписок с мужьями и женами, в которых прекрасно все — от списка покупок до выяснения отношений
Жить вместе долго и счастливо — это искусство, но еще большее искусство — не ударить лицом в грязь в семейном чате. Мы отыскали сообщения от супругов, которые не боятся иронизировать друг над другом, даже когда ситуация на грани катастрофы. Осторожно: в этих скриншотах многие узнают себя!
1.
Для создания этого материала были использованы следующие источники: © TBOPuDO6PO / Pikabu
2.
Для создания этого материала были использованы следующие источники: Radrigosen / Pikabu
3.
Для создания этого материала были использованы следующие источники: © gatalsky / Pikabu
4.
Для создания этого материала были использованы следующие источники: Смешные СМС-переписки! / VK
5.
6.
7.
Я бы тоже не увидела сердечко в сложенных пальцах. Добавить еще один палец и будет известный итальянский жест. Кстати, об итальянцах. В каком-то фильме с Челентано ему показывают I ❤️ you, а он не понимает - Что это? Я, сердце, ты? Я сердцую тебя?
8.
9.
Когда муж без настроения и понятно, что в течение дня всё равно рванёт, я обычно интересуюсь: может, не будем ждать, прямо сейчас поругаемся?..))) Обычно это немного разряжает обстановку
Для создания этого материала были использованы следующие источники: СМС ПЕРЕПИСКИ / VK
10.
Для создания этого материала были использованы следующие источники: © Temptatio / Pikabu
11.
Для создания этого материала были использованы следующие источники: © Poni161 / Pikabu
12.
Для создания этого материала были использованы следующие источники: © Silver1450 / Pikabu
13.
"Что ты кричишь? Что просила, то и принес. Я же не знал, что дамские пальчики - это виноград..."
Тоже из бородатых анекдотов
14.
Для создания этого материала были использованы следующие источники: © LenoreCldg / Pikabu
15.
Для создания этого материала были использованы следующие источники: © tamarabazova90 / Pikabu
16.
С утра варила. Вареники. И он их, видимо, не ел. А воду от них решил попробовать. Подумал, что это невкусный компот и вылил. И что он ожидал услышать, сообщая об этом? Будучи уверенным, что в кастрюле что-то ценное, подруга с утра варила, но т.к. ему не понравилось, он это выбрасывает. А если бы там была какая-то особая маска для волос? Или какое-то лечебное питание для животного? Выбросить то, не знаю что, а потом выставлять себя жертвой - попил невкусного киселя... Нет бы сказать - я помыл за тобой грязную кастрюлю, ты, видно, не успела утром. Получил бы благодарность.
Для создания этого материала были использованы следующие источники: © Anastasiyarnd161 / Pikabu
Если вам понравилась данная статья, то, возможно, вы оцените и эти: