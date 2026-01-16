16 переписок с мужьями и женами, в которых прекрасно все — от списка покупок до выяснения отношений

С утра варила. Вареники. И он их, видимо, не ел. А воду от них решил попробовать. Подумал, что это невкусный компот и вылил. И что он ожидал услышать, сообщая об этом? Будучи уверенным, что в кастрюле что-то ценное, подруга с утра варила, но т.к. ему не понравилось, он это выбрасывает. А если бы там была какая-то особая маска для волос? Или какое-то лечебное питание для животного? Выбросить то, не знаю что, а потом выставлять себя жертвой - попил невкусного киселя... Нет бы сказать - я помыл за тобой грязную кастрюлю, ты, видно, не успела утром. Получил бы благодарность.