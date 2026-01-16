16 переписок с мужьями и женами, в которых прекрасно все — от списка покупок до выяснения отношений

Истории
1 день назад
Жить вместе долго и счастливо — это искусство, но еще большее искусство — не ударить лицом в грязь в семейном чате. Мы отыскали сообщения от супругов, которые не боятся иронизировать друг над другом, даже когда ситуация на грани катастрофы. Осторожно: в этих скриншотах многие узнают себя!

1.

© TBOPuDO6PO / Pikabu

2.

Radrigosen / Pikabu

3.

© gatalsky / Pikabu

4.

Смешные СМС-переписки! / VK

5.

СМС приколы :D / VK

6.

СМС приколы :D / VK

7.

Elenaki Kavardaki
1 день назад

Я бы тоже не увидела сердечко в сложенных пальцах. Добавить еще один палец и будет известный итальянский жест. Кстати, об итальянцах. В каком-то фильме с Челентано ему показывают I ❤️ you, а он не понимает - Что это? Я, сердце, ты? Я сердцую тебя?

СМС приколы :D / VK


8.

Nati Ja
16 часов назад

Такой же баян, как про телевизор: смотреть можно, включать нельзя.))

СМС приколы :D / VK


9.

КолоБася
1 день назад

Когда муж без настроения и понятно, что в течение дня всё равно рванёт, я обычно интересуюсь: может, не будем ждать, прямо сейчас поругаемся?..))) Обычно это немного разряжает обстановку

СМС ПЕРЕПИСКИ / VK

10.

© Temptatio / Pikabu

11.

© Poni161 / Pikabu

12.

© Silver1450 / Pikabu

13.

Jane
22 часа назад

"Что ты кричишь? Что просила, то и принес. Я же не знал, что дамские пальчики - это виноград..."
Тоже из бородатых анекдотов

14.

© LenoreCldg / Pikabu

15.

© tamarabazova90 / Pikabu

16.

Elenaki Kavardaki
23 часа назад

С утра варила. Вареники. И он их, видимо, не ел. А воду от них решил попробовать. Подумал, что это невкусный компот и вылил. И что он ожидал услышать, сообщая об этом? Будучи уверенным, что в кастрюле что-то ценное, подруга с утра варила, но т.к. ему не понравилось, он это выбрасывает. А если бы там была какая-то особая маска для волос? Или какое-то лечебное питание для животного? Выбросить то, не знаю что, а потом выставлять себя жертвой - попил невкусного киселя... Нет бы сказать - я помыл за тобой грязную кастрюлю, ты, видно, не успела утром. Получил бы благодарность.

© Anastasiyarnd161 / Pikabu

