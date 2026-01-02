16 детских фото модников и модниц, после просмотра которых нам смешинка в рот попала

Наверняка у каждого из нас есть парочка детских снимков, на которых мы выглядели невероятно стильно — по крайней мере, так нам тогда казалось. Сейчас такие фотки вызывают смех, легкую неловкость и желание поскорее спрятать подобный «компромат». Но есть люди, которым стесняться совершенно нечего — более того, они с удовольствием делятся этими кадрами со всем миром и собирают овации.