16 детских фото модников и модниц, после просмотра которых нам смешинка в рот попала
Наверняка у каждого из нас есть парочка детских снимков, на которых мы выглядели невероятно стильно — по крайней мере, так нам тогда казалось. Сейчас такие фотки вызывают смех, легкую неловкость и желание поскорее спрятать подобный «компромат». Но есть люди, которым стесняться совершенно нечего — более того, они с удовольствием делятся этими кадрами со всем миром и собирают овации.
«По-видимому, у меня была привычка облизывать губы»
- Очень похоже, что взрослый притворился ребенком, но его поймали, и у него случился нервный срыв. © Awkward_Bison_267 / Reddit
«Так выглядела моя фотосессия 2007 года в спальне бабушки и дедушки»
«Да, лучшего наряда для похода я не придумала. Ярко-розовое пончо, огромные солнцезащитные очки и серьги в виде звезд. Розовые угги на фото даже не влезли»
- Прошу, оставь хоть немного стиля для остальных! © Snookisaysello / Reddit
«Я считала себя настоящей иконой моды с таким макияжем»
- Божечки! Только не говори, что ты так из дома выходила. © Dry_Dragonfruit3205 / Reddit
«Меня всегда спрашивают, в парике ли я на этом фото. Ха! Нет, ребятки, это реальная прическа»
- Что? Хочешь сказать, что это не шапка? © HislersHero / Reddit
«С детства любила одеваться в мамины платья»
«Когда мне было 11, обожала парней с такой прической»
«Мы с сестрой в роли зомби»
«Между прочим, очки у меня без стекол»
«Здесь мне 13 лет»
«В те времена считала себя крутой. Розовый цвет для комнаты выбрали родители»
«Второй год в колледже»
«Тот момент, когда я был на пике»
«2002 год. Мир сильно изменился»
«Я со своим братом в 1970 году»
«Мама мне сделала костюм рейнджера»
Глядя на эти снимки, понимаешь: время идет, мода меняется, и былая смелость и непосредственность куда-то улетучивается. Но несмотря на это, подобные фотографии одновременно могут рассмешить, растрогать и мысленно вернуть в прошлое. Наверняка и у вас найдется парочка эпичных снимков из старого альбома. Ждем вас в комментариях.