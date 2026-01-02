16 детских фото модников и модниц, после просмотра которых нам смешинка в рот попала

Фотоподборки
3 часа назад
16 детских фото модников и модниц, после просмотра которых нам смешинка в рот попала

Наверняка у каждого из нас есть парочка детских снимков, на которых мы выглядели невероятно стильно — по крайней мере, так нам тогда казалось. Сейчас такие фотки вызывают смех, легкую неловкость и желание поскорее спрятать подобный «компромат». Но есть люди, которым стесняться совершенно нечего — более того, они с удовольствием делятся этими кадрами со всем миром и собирают овации.

«По-видимому, у меня была привычка облизывать губы»

  • Очень похоже, что взрослый притворился ребенком, но его поймали, и у него случился нервный срыв. © Awkward_Bison_267 / Reddit

«Так выглядела моя фотосессия 2007 года в спальне бабушки и дедушки»

«Да, лучшего наряда для похода я не придумала. Ярко-розовое пончо, огромные солнцезащитные очки и серьги в виде звезд. Розовые угги на фото даже не влезли»

«Я считала себя настоящей иконой моды с таким макияжем»

«Меня всегда спрашивают, в парике ли я на этом фото. Ха! Нет, ребятки, это реальная прическа»

Кстати, у нас есть классная подборка курьезных детских фото, благодаря которым улыбка не сходит с лица.

«С детства любила одеваться в мамины платья»

«Когда мне было 11, обожала парней с такой прической»

«Мы с сестрой в роли зомби»

«Между прочим, очки у меня без стекол»

«Здесь мне 13 лет»

«В те времена считала себя крутой. Розовый цвет для комнаты выбрали родители»

«Второй год в колледже»

«Тот момент, когда я был на пике»

«2002 год. Мир сильно изменился»

«Я со своим братом в 1970 году»

«Мама мне сделала костюм рейнджера»

Глядя на эти снимки, понимаешь: время идет, мода меняется, и былая смелость и непосредственность куда-то улетучивается. Но несмотря на это, подобные фотографии одновременно могут рассмешить, растрогать и мысленно вернуть в прошлое. Наверняка и у вас найдется парочка эпичных снимков из старого альбома. Ждем вас в комментариях.

Фото на превью azwe**** / Reddit

Комментарии

Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!

Похожее