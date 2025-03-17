15 фото из детства, которые могут рассмешить, растрогать и мысленно вернуть в прошлое

Практически у каждого из нас где-то на полке пылится старый фотоальбом с детскими снимками. Стоит только открыть его, и вот мы уже мысленно переносимся в те беззаботные времена. А ведь когда-то некоторые из этих фото казались нам неловкими или даже зазорными. Теперь же они вызывают лишь теплую улыбку и чувство легкой, приятной ностальгии.
«В 10 лет мне говорили, что я застенчива и „некрасива“, а сейчас в свои 29 лет я работаю в модельном бизнесе и абсолютно счастлива»
«Это мое детское фото, которое больше всего нравится моей жене»
«Перед вами мое самое эпичное школьное фото. М-да, больше никаких маллетов! Вот я сейчас»
«Здесь мне 12 лет. Мама сказала, что будет шантажировать этим фото, если я отобьюсь от рук»
Кстати, у нас есть еще одна подборка старых фото, которые вызывают добрые эмоции.
«Моя бунтарская фаза в колледже была полной противоположностью поведению моих отвязных родителей»
«Год 1998-й... Я подписывала все свои школьные принадлежности как „Миссис ДиКаприо“, и ни один сантиметр стены в моей комнате не обходился без его лица»
«Мои родители сделали мне костюм Спанч Боба из коробки от старого телевизора»
«В 1994 году я был твердо убежден, что у меня настоящие, крутые усы»
«В 8 лет (2013 год) я ненадолго превратился в желудь с лицом»
«Это 2013 год, в 14 лет мне нравились фотошоп, шляпы и космос»
«Мне было 14, и я вела себя так же невыносимо, как и выглядела»
«Мама попросила меня стать моделью для „печальной“ фотосессии. 7 класс»
«Мое фото, которое я терпеть не могла в детстве, но оно очень смешное. Я решила увековечить его, как настоящее произведение искусства»
Пересматривая старые детские фото, мы понимаем, как быстро летит время и как дороги нам эти моменты. И пусть мода, прически и странные позы вызывают смех, главное — они хранят кусочки нашего беззаботного прошлого.