15 фото из детства, которые могут рассмешить, растрогать и мысленно вернуть в прошлое

Практически у каждого из нас где-то на полке пылится старый фотоальбом с детскими снимками. Стоит только открыть его, и вот мы уже мысленно переносимся в те беззаботные времена. А ведь когда-то некоторые из этих фото казались нам неловкими или даже зазорными. Теперь же они вызывают лишь теплую улыбку и чувство легкой, приятной ностальгии.

«В 10 лет мне говорили, что я застенчива и „некрасива“, а сейчас в свои 29 лет я работаю в модельном бизнесе и абсолютно счастлива»

«Это мое детское фото, которое больше всего нравится моей жене»

«Перед вами мое самое эпичное школьное фото. М-да, больше никаких маллетов! Вот я сейчас»

«Здесь мне 12 лет. Мама сказала, что будет шантажировать этим фото, если я отобьюсь от рук»

Кстати, у нас есть еще одна подборка старых фото, которые вызывают добрые эмоции.

«Моя бунтарская фаза в колледже была полной противоположностью поведению моих отвязных родителей»

«Год 1998-й... Я подписывала все свои школьные принадлежности как „Миссис ДиКаприо“, и ни один сантиметр стены в моей комнате не обходился без его лица»

«Мои родители сделали мне костюм Спанч Боба из коробки от старого телевизора»

«Моя невеста и ее мама»

«В 1994 году я был твердо убежден, что у меня настоящие, крутые усы»

«В 8 лет (2013 год) я ненадолго превратился в желудь с лицом»

«Это 2013 год, в 14 лет мне нравились фотошоп, шляпы и космос»

«Мне было 14, и я вела себя так же невыносимо, как и выглядела»

«Мама попросила меня стать моделью для „печальной“ фотосессии. 7 класс»

«Мое фото, которое я терпеть не могла в детстве, но оно очень смешное. Я решила увековечить его, как настоящее произведение искусства»