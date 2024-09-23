19 человек вызвали специалиста, чтоб решить проблемы, но что-то пошло не по плану

Недавно надо было перевезти стеллаж из нашей квартиры дочке в другой город, причем в нeразобранном виде.

Обзвонили пару мест, везде просят денег больше, чем сам стеллаж стоит)

В итоге через третьи руки NA меня вышел доставщик, который запросил адекватную сумму, назначили время вечером в будний день.

Сижу, пью чай, жду. С 6 часов время плавно переместилось к 8, потом к 9, потом к 10. Приехал в в пол-одиннадцатого ночи дядько-хоббит, взял стеллаж под мышку, как батон и учапал. Довез за полчаса, т.к. пробок уже не было 😎