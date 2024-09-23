отличный способ замужества, кстати. приходишь к потенциальному жениху, видишь, как он живет, что из себя представляет, сама ему свои хозяйственные навыки демонстрируешь... просто смотрины какие-то :)
19 человек вызвали специалиста, чтоб решить проблемы, но что-то пошло не по плану
Научиться можно практически чему угодно: хоть прочищать слив в ванной, хоть убираться до кристальной чистоты. Но если есть шанс делегировать малоприятные или малознакомые работы специалистам, то, кажется, грех им не воспользоваться. Вот и герои нашей статьи решили часть домашних дел переложить на чужие плечи. Однако довольны остались далеко не все.
- Время от времени заказываю клининг, чтобы чистить ковролин и диван. Обычно все просто: вот туалет, в ванной можно налить воду, вот комната. Но однажды приехала она — королева. Сходу сморщила нос и выдала: «О, у вас что, животные? У меня вообще-то аллергия!» Ну, так-то ковролин обычно пачкают либо дети, либо животные — чему тут удивляться? Затем началось: «Налейте мне воды», «Вылейте», «Налейте чистую». Мы с ведром бегаем, а она только пылесосом елозит и деньги за это получает. А после ухода этой мадам мы обнаружили в коридоре огромную лужу с порошком. Закинула эту фифу в черный список. Думаю, долго она так не проработает. © GrustnayaRiba / Pikabu
- Никогда не забуду глаза сантехника, когда он вытаскивал из унитаза плюшевого зайчика, мое белье и часы мужа... Мама трехлетней Анечки, которая ходит на унитаз и умеет смывать воду. © Мамдаринка / VK
- Однажды к нам на работу зашла девушка и раздала визитки с надписью «жена на час». Ну, я взял и ради прикола позвонил, мол, хочется пельмешек домашних — сил нет! Уже через час она была на пороге. Оставил ее одну на кухне, а когда вернулся, то просто обалдел: эта девица налепила 6 видов пельменей: свино-говяжьи, куриные, со свининой и капустой, с грибами и прочее. Внешне они тоже отличались: свернутые, квадратные, шестигранные, с узорным швом. А какое мастерство лепки!
Я ее уговорил вместе пообедать. Расплатился. Она перед уходом поинтересовалась, могу ли я ей в случае необходимости помочь с ремонтом. Естественно, согласился. В течение месяца я пару раз у нее что-то чинил, она готовила мне еду. Потом стали ходить в кафе вместе. Вот так и завертелось у нас с любимой. © admin / y-story
- Одна тетя помогала мне по хозяйству (до этого она больше 10 лет проработала у моей знакомой без нареканий). Первые звоночки стали поступать, когда мне другая профессиональная домработница сказала, что при моем метраже уж больно долго та тетя все делает. Потом я как-то заметила, что прихожу домой, а там пахнет моей туалетной водой, а однажды каплю лака для ногтей увидела на плитке в нелогичном для меня месте. А потом, ложась в роддом, я сняла все украшения, ибо пальцы опухли, и сложила в одну коробку. Когда вернулась, обнаружила пропажу одного кольца. В общем, муж надавил на тетю морально, и она созналась, мол, бес попутал, раскаиваюсь. Кольцо она вернула, и на этом мы расстались. А спустя длительное время выяснилось, что еще пропали очень красивые и памятные серьги, только уже и не доказать было.
Теперь я очень хочу няню, но не знаю, как можно за вменяемые деньги найти того, кому сможешь доверить ребенка. Ведь одно дело вещей не досчитаться — по камерам посмотрел, предъявил, вернул, как было. А вот если в камеру увидишь, что с ребенком ведут себя как-то не так, то обратно не отмотать будет уже. © nedrakedra / Pikabu
- Когда мы устанавливали новую стиральную машину, к нам пришел невероятный, удивительный сантехник. Это был молодой парень в джинсовом костюме. В руках он держал дорогой чемоданчик-дипломат. Прежде чем приступить к работе, он вымыл руки и надел медицинские перчатки и белый халат. Ни дать ни взять — хирург перед операцией.
Я, не отрываясь, смотрел, как он работает. В его дипломате все инструменты были явно не из дешевых и разложены в идеальном порядке. Для изоляции он использовал какую-то специальную нить. Я, всю жизнь пользовавшийся паклей, был в шоке.
Когда он быстро сделал свою работу, то убрал за собой мусор в специальный мешочек, который забрал с собой. Последний штрих, завершающий картину — он не взял денег, потому что установка машины входила в ее стоимость. После этого случая меня начали терзать смутные подозрения в том, что я — сильно отставший от современности человек. Службы сервиса уже давно вышли на новый уровень, а я по-прежнему живу устаревшими стереотипами. © smile2 / Pikabu
- Брат делал ремонт. Он все сам умеет, но родственники на него насели, мол, чтобы дверь устанавливать, надо мастера вызвать, а то будет криво-косо. Ок, вызвал. Через фирму, опытного. Бедолага возился около 6 часов — никак у него не получалось. Брат не выдержал, пошел смотреть. После минутного молчания брательник выдал: «Чувак, я все понимаю, но ты петли наоборот повесил». Посмеялись, брат доделал сам. А мастер обиделся, что ему не заплатили. © Подслушано / VK
«если в камеру увидишь, что с ребенком ведут себя как-то не так» Так предупредить нужно няню о камере, глядишь и побоится сделать что-то плохое
- В начале года у меня начала протекать раковина, вызвала сантехника. Открываю дверь и вижу невероятно красивого парня. Я на мгновение даже дар речи потеряла. Я довольно замкнутая и застенчивая девушка, но с ним было так легко, будто мы всю жизнь знакомы. Когда он закончил, мы попрощались, и мастер ушел. Тут слышу звонок в дверь, открываю — на пороге он. Думала, парень что-то забыл, а он попросил мой телефончик! Мы начали переписываться, сходили на свидание. Сейчас мы живем вместе. Да-да, ребята, я встречаюсь со своим сантехником. © Even_Ad7595 / Reddit
- Один-два раза в месяц я заказываю уборку. Бывает так, что постоянная мадам для этих целей занята, и приходится искать замену. Мужчинам сложно проверить качество уборки — это я по себе сужу. Поэтому я просто раскладываю 4 спички в рандомных местах, фоткаю их, а после уборки проверяю их наличие. А если девушку перед уборкой об этом предупредить, то можно почувствовать себя старцем из шоу «Форт Боярд».
- Мы с женой купили дом, и вскоре после переезда у нас возникли проблемы с кондиционером. Я вызвал мастеров. Во-первых, ребята опоздали почти на 3 часа. А во-вторых, когда я открыл дверь, они начали заглядывать в дом через мое плечо, и старший из них спросил: «А твои мама или папа дома?» Чтоб вы понимали, я бородатый 32-летний мужик ростом выше 180 см. Я не выгляжу моложе своих лет и не могу себе представить, почему кто-то мог принять меня за ребенка. Меня этот дурацкий вопрос настолько выбесил, что я просто закрыл дверь перед лицом этих горе-мастеров. Через 2 секунды, после того как моя голова немного прояснилась, я снова открыл дверь и сказал им: «Извините, я в ваших услугах не нуждаюсь», — и снова закрыл дверь. В итоге я вызвал других мастеров для настройки кондея. © Sonder89 / Reddit
Сколько читаю истории na Адми, и поняла, что нет ничего более хрупкого, нежели эго брутaльного, бородатого и высокого мужика. Это уже почти мем
- Один товарищ делал ремонт у меня в квартире. По-хозяйски развалил свои вещи в ванной комнате, хотя ремонт был не там и ему было предоставлено место для вещей. Он шлепал по всей квартире: то ему на лоджию надо выйти, то в туалет сходить, то музыку врубить погромче. Апогеем стал момент, когда он зашел ко мне в кабинет (я работала удаленно), поманил рукой и выдал: «Организуй-ка мне чайку!» Сразу скажу, я не против угостить чаем работника, но он сказал это таким тоном, будто я ему родственница какая-то... Распрощалась с ним, в общем. © fintirumpe / Pikabu
- Ко мне пришел сантехник чинить кран на кухне. Спустя минут 40 пришла его жена с какими-то дополнительными инструментами. Спустя еще 20 минут они стали обсуждать своих детей, какие майки им купить и сколько денег сдать в родительский комитет. Сейчас они вовсю ссорятся на моей кухне. Нормально ли то, что мне неуютно находиться в своей же квартире? © Карамель / VK
- Вызвали бригаду клининга для генеральной уборки перед продажей. Квартира в новостройке, не сильно грязная. Приехали 3 женщины. Убирали однушку часа 4. Болтали без умолку. Проверила я за ними чисто номинально, потому что была уверена, что уж три-то женщины с таким объемом работ легко справятся. А потом глянула: углы в ванной пыльные, налет вокруг стойки душа не отмыли (он ногтем снимается), в кухне рейлинги оставили жирными, пыль много где не вытерли — и это не полный список. Позвонила в компанию, там сказали, что приедет человек и переделает. Я составила исчерпывающий список косяков с фотографиями. Этот человек сделал ровно половину. Писала в компанию еще раз — деньги не вернули. Вот и выяснилось, что 4 человека за 15 тысяч не могут вымыть новую чистую однушку! © ScaryAkul / Pikabu
Не такая уж она и чистая эта однушка. Тут грязь ногтем отковыривается, там жир.
- Сломалась дома газовая колонка. Вызвали мастера, а я дома одна была (родители на работе). И такой интересный общительный мужчина пришел! Минут 30 колонку ремонтировал, мы разговорились, да так, что потом еще час сидели за чашкой кофе, обсуждая все на свете. За это время уже и мама успела с работы вернуться. Проводили мастера уже вместе, и тут мама мне выдает: «Присмотрелась бы ты к нему! Видишь, как много у вас тем общих, какой приятный человек». Это ж как я надоела маме за 22 года, что она меня уже за 50-летнего мужика сватать готова. © Карамель / VK
- Засорился слив в ванной, вызвали сантехника. Он вытащил из слива огромный ком волос. Смотрю, а в них вроде что-то блестит. Секунда — и довольный мастер протягивает мне сережку с камушком, мол, держи, хозяйка, свою пропажу. Все бы хорошо, но я не ношу серьги! И муж стоит красный, как рак. Оказалось, я все сразу и правильно поняла: у него действительно есть зазноба, и пока я ездила на выходные к родителям, он ее к нам в гости приводил. Как подумаю, что чужая женщина хозяйничала в моем доме, мылась в моей ванне, вытиралась моим полотенцем, так такое зло берет, что аж зубы сводит! Мужа сразу же выгнала, конечно. Большое спасибо сантехнику.
- Решила обновить мебель в комнате дочери. Привезли мне все в разобранном виде. Сидим мы, значит, с дочкой на горе досок, муж в командировке, рядом бегает полуторагодовалый младший. Решила вызвать мастера по сборке. Позвонила по первому номеру с сайта объявлений, пришел парнишка лет 18 и принялся за дело. Собрал всю дочкину мебель, потом собрал шкаф, который уже месяц стоял в коробке и ждал приезда мужа, передвинул все в детскую. Я вообще не планировала такой объем работы, но увидев его рабочий процесс, выдала сразу 5тысяч. Потом он прошелся по квартире, подкрутил везде дверцы, доводчики, починил душ, два язычка на комнатных дверях, заменил лампочки и повесил кашпо. А уже уходя, доставая свою обувь из обувного шкафа, услышал, что дверь в купе поскрипывает. Снял, разобрал там колесики какие-то, почистил, из чемоданчика достал новую запчасть, заменил и установил обратно.
Я обалдела, честно. За 5 штук он мне отремонтировал в доме все, до чего у мужа не доходили руки годами. При том, что из оговоренных услуг была только сборка мебели. Мусор он также забрал с собой. © Nuclear.Cat / Pikabu
- Родители на свадьбу подарили стиральную машинку, раковина к ней шла в комплекте. Жили мы тогда с уже бывшей женой в бабушкиной квартире. Бабушка очень любила свою квартиру, поэтому раковина там была итальянская. Короче, настала пора все это хозяйство менять. Вызвал «мастера», приехал пацан, мой ровесник, в руках ничего. Я тогда еще очень удивился, как он все будет делать. А оказалось, что никак не будет. Посмотрел он на все и сказал, что тут только болгаркой пилить. «Давайте болгарку», — и смотрит на меня вопрошающе. Я говорю ему, что у меня нет болгарки и не было никогда. В общем, инструмента не нашлось. И тогда он выдал:
— С вас 2,5 тысячи.
— За что?
— За ложный вызов. Я же потратил время и деньги на дорогу.
Жена ломанулась деньги искать. Я ее остановил, все еще не веря в тот сюр, который происходил прямо на моих глазах. Не стали мы ему платить. © vrotmnenogy / Pikabu
- Искали няню для ребенка. Когда мы дали объявление, поступило несколько звонков, и я сама выбирала кандидатку (муж только давал советы). И оказалось, что я выбрала среди всех девушек ту, с которой мой благоверный когда-то имел связь. Просто муж едко комментировал других кандидаток, а по поводу этой не сказал ничего.
Няня нам требовалась только по четным дням, когда я находилась на работе. Шустрая девочка успевала следить не только за маленьким ребенком, но и моего мужа без внимания не оставляла. Очень талантливая девочка, да...
Все вскрылось через несколько месяцев. Однажды я вернулась с работы и застала их вместе. Муж во всем признался. Пришлось расстаться и с ним, и с няней. © admin / y-story
- Переехали мы на съемную квартиру. Через день-два унитаз стал плохо сливать воду, вызвали сантехника из ЖЭКа. Он осмотрел место происшествия и промямлил: «У вас тут гофра криво приделана. Видите, какой уклон? Конечно, плохо смывает. Купите гофру, позвоните, я поменяю». В очередной раз сходив в туалет и получив аквариум с не совсем рыбками, я в бешенстве схватила вантуз и мучила бедный унитаз минут 10. И тут — чпок! — вся вода уходит, а на дне плавает металлическая крышка-закрутка от банки. Ну, каким надо быть гением, чтобы пытаться такое смыть в унитаз?! После этого все смывалось, как надо, и даже криво приделанная гофра не мешала. © zmeika2 / Pikabu
- История эта случилась с моей тещей. Поскольку она давно в разводе, то, чтобы починить розетку или капающий кран, ей нужно было вызывать мастера. И вот однажды в ванной потекла какая-то труба, и она вызвала сантехника. Обычно его приходилось ждать подолгу, а тут достаточно скоро в дверь позвонили.
Она открыла, на пороге стоял молодой человек, который сразу же спросил: «Сантехника вызывали?» Теща радостно сказала, что да, здорово, что так быстро, проходите-проходите, сейчас все покажу! Он начал мяться, мол, инструмента нет, приду попозже (а у него и правда с собой не было никаких инструментов!), но теща уже затолкала его в ванную и вручила заветную коробочку со всеми инструментами, которые в доме были. И занялась своими делами. Он поковырялся минут 30, вышел, сказал, что все нормально, и быстро-быстро покинул квартиру.
В общем, настоящий сантехник пришел потом. А этот чувак, видимо, обзванивал квартиры, чтобы понять, кого нет дома — наверное, домушник. Интересно, о чем он думал эти 30 минут, пока торчал в ванной? © barbarian6 / Pikabu
Строить отношения — задача непростая, но некоторым все же удается с ней справиться. Семейная жизнь очень меняет людей, и наша статья — прямое тому доказательство.
Комментарии
Не совсем про быт, но про красивых мальчиков. :) Снимали когда-то квартиру вдвоëм с подругой, и однажды поздно вечером почуяли запах дыма. Вызвали пожарных. В общем, приехали таааакие мальчики (они к нам заглянули сказать, что горел мусоропровод и всë уже потушено), что у нас с ней потом был соблазн самим что-нибудь поджечь, чтобы снова их вызвать. :)
Недавно надо было перевезти стеллаж из нашей квартиры дочке в другой город, причем в нeразобранном виде.
Обзвонили пару мест, везде просят денег больше, чем сам стеллаж стоит)
В итоге через третьи руки NA меня вышел доставщик, который запросил адекватную сумму, назначили время вечером в будний день.
Сижу, пью чай, жду. С 6 часов время плавно переместилось к 8, потом к 9, потом к 10. Приехал в в пол-одиннадцатого ночи дядько-хоббит, взял стеллаж под мышку, как батон и учапал. Довез за полчаса, т.к. пробок уже не было 😎