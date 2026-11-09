Мода на натуральные ногти

Больше не нужно лихорадочно вспоминать, что надо бы записаться к мастеру, а то не будет окошек, подстраиваться под ее график, ехать куда-то и тратить на это вечер (2 часа плюс дорога!). Да и деньги целей.

И это вовсе не мода, а практичность и расстановка приоритетов.