Мода на натуральные ногти
На днях я наткнулась на пост одной девушки, которая ратует за гель-лак и двухчасовое сидение в кресле мастера раз в три недели.
Я делала гель-лак 10 лет. Каждый месяц 10 лет ходила к одному и тому же мастеру. А потом в какой-то момент мои длинные ногти переломались за неделю. Я психанула и сняла все покрытие. Ногти выглядели как тряпочки, крошились от соприкосновения с любой поверхностью. Сначала я думала, что подлатаю их немного и вернусь к гель-лаку, а потом привыкла.
Больше не нужно лихорадочно вспоминать, что надо бы записаться к мастеру, а то не будет окошек, подстраиваться под ее график, ехать куда-то и тратить на это вечер (2 часа плюс дорога!). Да и деньги целей.
И это вовсе не мода, а практичность и расстановка приоритетов.
А вы уже сняли гель-лак или все еще держитесь? Если сняли, расскажите, что повлияло на ваше решение?