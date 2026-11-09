В любое время дети прыгали по лужам, лазали через заборы и придумывали разные шалости. Причём во времена "до гаджетов" придумывались игры и развлечения, которые сейчас и в голову не придут
15 осенних комиксов и историй о том, как по-разному проходит это время года у наших бабушек и их внуков
Куча сухих листьев, резиновые сапоги у порога, банки с лечо на подоконнике и шапка, которую натягивают «на всякий случай» при плюс двенадцати. Осень у бабушек и у их внуков проходит как будто в разных измерениях: одни собирают грибы и закрывают огурцы, другие снимают кадры для сториз и заказывают еду с доставкой. Но каждый раз выясняется, что бабушка была права, а главные споры заканчиваются теплым «а я же говорила».
А вы тоже замечали: бабушки запрещают внукам ровно то, что сами обожали в детстве?
Прогноз может ошибиться, а бабушкины колени — никогда
Если я беру с собой зонтик, то дождя не будет. Но если не взяла, то попаду под дождь обязательно.
Помните бабушкину погоду, где шапка была нужна примерно с сентября по май?
Можно подумать, кто-то запрещает снять шапку сразу при выходе из подъезда)
Видимо, раньше из леса старались принести полную корзину, а сейчас хотя бы удачный кадр
Хотела устроить бабушке осеннюю фотосессию, а прославила ее на весь интернет
- Уговорила бабушку прогуляться по осеннему парку и устроила ей фотосессию. Она сначала ворчала: «Нашла модель: шапка набекрень, нос красный», а потом так освоилась, что сама выбирала деревья и командовала: «Теперь сними меня возле рябины». Одну фотографию я выложила в соцсеть, и она собрала больше комплиментов, чем все мои снимки за последний месяц. Показала бабушке. Та внимательно посмотрела на экран и спросила: «Это хорошо. А напечатать можно?» Через неделю фотография уже стояла у нее на комоде. А маленькую копию бабушка отдала мне: «Телефон сменишь, пароль забудешь, а я у тебя вот здесь останусь».
А ты посмей-ка чихни у бабушки!
А вы тоже пытались записать бабушкин рецепт, где все — «немного», «щепотку» и «на глаз»?
А у вас дома тоже вечная битва между «закрой, продует» и «открой, душно»?
Даже батарея сдвинулась вправо и уменьшилась, настолько душно стало в комнате.
«Я собрала все яблоки. Но у бабушки были другие планы»
- В яблочный сезон поехала помогать бабушке в саду. Полдня собирала опавшие яблоки, наконец выпрямилась и гордо объявила:
— Все, ни одного не осталось!
Бабушка внимательно осмотрела траву:
— Подожди секундочку.
Подошла к яблоне, как следует тряхнула нижнюю ветку, и вокруг меня снова посыпались яблоки. Стоит рядом и хитро смеется.
— Бабуль!
— А что? Теперь точно все созрели.
Попробуй скажи бабушке, что «много». Ей это слово незнакомо!
Вопрос, который хочется задать всем бабушкам. Куда они едут в семь утра?
Бабушкино лечо против фастфуда: угадайте, кто победит
А от вас тоже просили гербарии, ради которых вся квартира была завалена листьями?
Тот самый осенний ритуал: помидоры в газету и ждать, пока покраснеют... Но покраснеют ли? Вот в чем вопрос!
Искала винтажную куртку, а она все это время лежала у бабушки на антресолях
- Всю осень я искала себе «настоящую винтажную куртку» и показывала бабушке объявления. Она долго рассматривала фотографии, а потом сказала: «Подожди покупать, у меня на антресолях что-то похожее лежит». И достала кожаную куртку с широкими плечами, которую носила еще в молодости. В кармане мы обнаружили старый билет в кино. Оказалось, в тот вечер дедушка впервые пригласил ее на свидание. Бабушка предложила убрать подплечники и заменить пуговицы, но я замахала руками: «Ты что! В этом весь смысл!» Теперь хожу в этой куртке почти каждый день. Бабушка довольна, хотя по-прежнему встречает меня словами: «Винтаж винтажом, а застегнуться можно было».
Кажется, главное осеннее правило давно известно всем: если бабушка сказала «возьми шапку», шапку надо взять. Если «подожди покупать», то подожди, потому что нужная вещь, скорее всего, уже лежит у нее на антресолях.
А какие осенние ритуалы есть у вашей бабушки? Расскажите в комментариях, мы с удовольствием почитаем.
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Комментарии
У моей бабушки был осенний ритуал - съездить на базар, купить овечьей шерсти у знакомой деревенской тетки, спрясть ее дома на старой прялке и связать всем внукам (нас было четверо) теплые носки, перчатки и варежки.
С характерным узором в "крапочку")