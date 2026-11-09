15 осенних комиксов и историй о том, как по-разному проходит это время года у наших бабушек и их внуков

Куча сухих листьев, резиновые сапоги у порога, банки с лечо на подоконнике и шапка, которую натягивают «на всякий случай» при плюс двенадцати. Осень у бабушек и у их внуков проходит как будто в разных измерениях: одни собирают грибы и закрывают огурцы, другие снимают кадры для сториз и заказывают еду с доставкой. Но каждый раз выясняется, что бабушка была права, а главные споры заканчиваются теплым «а я же говорила».

А вы тоже замечали: бабушки запрещают внукам ровно то, что сами обожали в детстве?

Птичка-в-клетке только что В любое время дети прыгали по лужам, лазали через заборы и придумывали разные шалости. Причём во времена "до гаджетов" придумывались игры и развлечения, которые сейчас и в голову не придут Ответить

Прогноз может ошибиться, а бабушкины колени — никогда

Светланка БМВ только что Если я беру с собой зонтик, то дождя не будет. Но если не взяла, то попаду под дождь обязательно. Ответить

Помните бабушкину погоду, где шапка была нужна примерно с сентября по май?

Руконожка Ай-Ай только что Можно подумать, кто-то запрещает снять шапку сразу при выходе из подъезда) Ответить

Видимо, раньше из леса старались принести полную корзину, а сейчас хотя бы удачный кадр

Хотела устроить бабушке осеннюю фотосессию, а прославила ее на весь интернет

Уговорила бабушку прогуляться по осеннему парку и устроила ей фотосессию. Она сначала ворчала: «Нашла модель: шапка набекрень, нос красный», а потом так освоилась, что сама выбирала деревья и командовала: «Теперь сними меня возле рябины». Одну фотографию я выложила в соцсеть, и она собрала больше комплиментов, чем все мои снимки за последний месяц. Показала бабушке. Та внимательно посмотрела на экран и спросила: «Это хорошо. А напечатать можно?» Через неделю фотография уже стояла у нее на комоде. А маленькую копию бабушка отдала мне: «Телефон сменишь, пароль забудешь, а я у тебя вот здесь останусь». ADME Светланка БМВ только что Фото в студию!! Ответить

А ты посмей-ка чихни у бабушки!

А вы тоже пытались записать бабушкин рецепт, где все — «немного», «щепотку» и «на глаз»?

А у вас дома тоже вечная битва между «закрой, продует» и «открой, душно»?

Светланка БМВ только что Даже батарея сдвинулась вправо и уменьшилась, настолько душно стало в комнате. Ответить

«Я собрала все яблоки. Но у бабушки были другие планы»

В яблочный сезон поехала помогать бабушке в саду. Полдня собирала опавшие яблоки, наконец выпрямилась и гордо объявила:

— Все, ни одного не осталось!

Бабушка внимательно осмотрела траву:

— Подожди секундочку.

Подошла к яблоне, как следует тряхнула нижнюю ветку, и вокруг меня снова посыпались яблоки. Стоит рядом и хитро смеется.

— Бабуль!

— А что? Теперь точно все созрели. ADME

Попробуй скажи бабушке, что «много». Ей это слово незнакомо!

Вопрос, который хочется задать всем бабушкам. Куда они едут в семь утра?

Бабушкино лечо против фастфуда: угадайте, кто победит

А от вас тоже просили гербарии, ради которых вся квартира была завалена листьями?

Тот самый осенний ритуал: помидоры в газету и ждать, пока покраснеют... Но покраснеют ли? Вот в чем вопрос!

Искала винтажную куртку, а она все это время лежала у бабушки на антресолях

Всю осень я искала себе «настоящую винтажную куртку» и показывала бабушке объявления. Она долго рассматривала фотографии, а потом сказала: «Подожди покупать, у меня на антресолях что-то похожее лежит». И достала кожаную куртку с широкими плечами, которую носила еще в молодости. В кармане мы обнаружили старый билет в кино. Оказалось, в тот вечер дедушка впервые пригласил ее на свидание. Бабушка предложила убрать подплечники и заменить пуговицы, но я замахала руками: «Ты что! В этом весь смысл!» Теперь хожу в этой куртке почти каждый день. Бабушка довольна, хотя по-прежнему встречает меня словами: «Винтаж винтажом, а застегнуться можно было». ADME