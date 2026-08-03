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Как животные предсказывают погоду — 10 ярких примет, в которых живут маленькие радости деревенского детства
Раньше в деревнях могли узнавать погоду без приложений и телевизионных прогнозов. Достаточно было взглянуть, в каком настроении пребывают домашние питомцы и как ведут себя птицы на подворье, чтобы понять, можно ли сегодня сушить белье во дворе или всех ждет теплый семейный вечер под барабанящий по окнам дождь. Конечно, мы доверяем синоптикам, но многие простые бабулины приметы до сих пор срабатывают, и к ним стоит прислушаться, чтобы не упустить маленькие радости, которые щедро дарит нам лето.
Если собака заволновалась, возможно, скоро будет гроза
«У нас собака во время дождя прячет во что-нибудь голову. При наступлении жары ситуация повторяется».
Собаки нередко мгновенно реагируют на изменения атмосферного давления. А еще они умеют улавливать отдаленные звуки грома. Так что если даже в теплую погоду питомец ворчит, скулит или пытается залезть под кровать, лучше лишний раз свериться с прогнозом — возможно, в ближайшее время все-таки не стоит выходить на улицу. По крайней мере, без зонтика.
- Привезли мы своего городского лабрадора к родителям в деревню. Псу счастье привалило: бегает по двору, нюхает все подряд, гоняет бабочек. Но через пару часов его будто подменили. Начал ходить за всеми хвостиком, поскуливать, лезть под стол и постоянно заглядывать в дом. Мы смеемся: мол, избаловался в квартире, привык к кондиционеру. А мой свекор торопит нас: «Так, молодежь, убирайте-ка мангал, гроза будет». Мой муж еще посмеялся, мол, пап, ты чего — на небе-то ни облачка. В общем, зря он не поверил — через полчаса налетел такой ливень с громом, что мы едва в дом успели заскочить.
Коты тоже чувствуют предстоящие изменения погоды
Переменная облачность, осадки. Плата за прогноз стандартная - пара рыбов.
«Реакция на погодные качели у нашего Василия».
Эти пушистики часто беспокоятся перед сильным дождем — начинают точить когти или активнее вылизываться. В деревнях даже говорят: «Кошка дождь намывает». А еще опытные хозяева знают: если пушистик заворачивается в клубочек и прикрывает нос — тепло в ближайшее время не будет, идет похолодание.
«Говорят, что перед тем, как станет холодно, кошки накрывают нос хвостом. Моя решила не мелочиться».
- Уехала я на дачу, а кота оставила дома под присмотром соседки. Вечером звонок от нее: «Твой Персик уже час орет на балконе!» Я попросила ее глянуть, что там. Соседка зашла, а кот вылетел с лоджии и уставился на нее, будто что-то сказать хотел. И реально через полчаса начался такой градище, что мама дорогая. Вот так я и узнала, что кошки перед сильной непогодой начинают беспокоиться.
Если ласточки летают низко, скорее всего, будет дождь
“Если ласточки низко себя ведут…»
Кр. Бурда
Подтверждаю, под коньком крыши нашего недостроенного дома свили гнездо ласточки-касатки . И да, все лето летают над самыми грядками - а дожди практически не прекращаются. Я уж им по-соседски пеняю, что могли бы и колорадских жуков склевать😁
Только на картинке вовсе не ласточки !
Есть еще ласточки-береговушки, живут в норах на берегах рек - они, в отличие от касаток не фрачники, а просто с коричневым оперением.
Наверняка вы в детстве не раз слышали от бабушки: «Птицы низко летают, можно грядки не поливать, все равно дождик будет». И это хоть и простая, но реально работающая примета. Только дело не в самих птицах, а в их добыче — насекомых. Крылья мошек перед дождем тяжелеют из-за повышенной влажности воздуха, а значит, что птицам приходится летать ниже, чтобы добыть себе еду.
- Отдыхала я в детстве у бабули в деревне. Прибежали подружки: «Айда на речку!» Я уже шлепки обула, а бабушка вдруг говорит: «Подождали бы вы, девчата, до завтра». Мы еще посмеялись. А через полчаса хлынул дождь стеной. В общем, я навсегда запомнила, что когда над головой низко-низко кружатся ласточки — это к серьезной непогоде.
Гуси поджимают лапки к возможному похолоданию
Домашние птицы тоже умеют «прогнозировать» погоду. Деревенские жители давно знают, что гуси и курицы поджимают одну лапку, когда чувствуют скорое похолодание. Зато если начался дождь, а счастливые гуси и утки не бегут под крышу, значит, непогода скоро закончится.
А с воробьями - наоборот. Если во время дождя воробьи прячутся, дождь будет коротким, а если продолжают искать пищу - дождь будет затяжной. Когда мне папа в детстве рассказал про эту примету, я очень удивилась, но папа объяснил, что воробьи долго голодать не могут, поэтому не ждут окончания дождя
- Жил у деда в деревне гусь Петрович. Он обычно ходил по двору важный — прямо как председатель колхоза. А тут вдруг встал на одну ногу и притих. Дед еще сказал: «Ох, Петрович. Скажи, что ты пошутил». Я только посмеялась. И зря. Потому что ночью началось такое! Ударили заморозки, и бабулины помидоры удалось спасти только потому, что дед заранее все теплицы закрыл. Оказывается, гуси заранее заморозки чувствуют.
Коровы неспроста укладываются на траву или дают меньше молока
«Коровы в тенечке».
Есть версия, что перед дождем или похолоданием коровы стараются сохранить тепло и энергию, поэтому на всякий случай принимают лежачее положение. А еще в жару дойные буренки не любят делиться молоком, так что надои в такие дни могут падать.
- Грозы в основном у нас выглядят так: солнце становится ярким, сбоку наползает темная туча, похожая на картинку из учебника про циклоны, видно молнии, слышен гром, видно стену из дождя, кажется, что еще секунда и туча собой накроет все небо. Вдруг, не доходя до деревни, туча останавливается, замирает и начинает обходить деревню стороной. Это одно из самых прекрасных представлений от природы. Что еще нового? Бык ведет себя спокойно, а коровы на жару опять сбросили молоко. Отправила в Питер 8 кг масла, там говорят, что мало. Буду делать еще, раз требуют. Так и живем потихоньку.
Домашние птицы часто реагируют на перепады погоды
«Ручной орел».
Попугаи могут не находить себе места при изменении атмосферного давления, а некоторые, по словам их владельцев, способны почувствовать даже магнитную бурю. Хозяйка одного из таких пернатых питомцев рассказывала, что днем ее попугай тревожился, а ночью стал разговаривать в полной темноте, несколько раз позвал ее: «Лена!» — и начал повторять: «Спать пора!» На следующее утро она узнала, что ночью произошел сильнейший всплеск солнечной активности.
- Купили мы с женой попугая. И вот сидим как-то вечером, на улице жарища. Гляжу, наш Кеша почему-то нахохлился. А он смотрит мне в глаза и вдруг сообщает: «Сережа, ты лучший!» А ничего, что я Андрей? Как же мы хохотали, когда через пять минут за окном загремела гроза, а наш Кеша сообщил: «Сережа закрыл окно». Мы просто вспомнили, что бывшего хозяина нашего попугая звали Серегой. Видать, птичка перед грозой переволновалась и меня с ним перепутала. А так да, я лучший и окно вовремя закрываю.
Рыбы перед сильным дождем ищут места поглубже
«Наблюдает за рыбками».
Даже аквариумные рыбы реагируют на изменения атмосферного давления и пытаются уйти на глубину. Конечно, вряд ли они когда-то увидят реальный ливень или град в своем уютном аквариуме, но от инстинкта, который зовет переждать непогоду в укромном месте, никуда не денешься.
- Жена очень любит аквариумных рыбок, знает каждую по пятнышкам. И вот однажды прибегает ко мне: «Саня, с ними что-то случилось!» Подходим, а все рыбки притаились у самого дна. Проверили фильтр, компрессор, температуру — все идеально. И чего им надо? По какому поводу это дворянское собрание? А потом глядим — с севера туча черная идет. Только отгромыхало — рыбки снова заплавали как ни в чем не бывало. Синоптики вуалехвостые!
Пчелы перед непогодой предпочитают не покидать улей
«Какое же умиротворение и спокойствие, когда слушаешь, как гудит этот полосатик!»
Шмели и пчелы тоже способны улавливать тончайшие изменения влажности воздуха и атмосферного давления. Поверьте, ни одна уважающая себя пчела не высунется из улья перед сильным ливнем.
- Обожаю малину, а вот пчел побаиваюсь. Помню, в детстве я приехала к бабушке на каникулы, а она сразу: «Пошли малину собирать». Я уперлась: «Не пойду, там пчелы!» Бабушка вышла во двор, огляделась и такая: «Давай скорее, у нас целый час есть». Думаю, откуда она знает? Пошли к малиннику — и правда, ни одной пчелки. Короче, набрали мы ведерко ягод, а стоило вернуться домой, как сразу по окнам капли забарабанили. Вот так я узнала, что пчелы и шмели заранее дождь чувствуют.
Дождевые черви перед дождем подбираются ближе к поверхности
Накопать червей на рыбалку бывает гораздо проще перед дождем. Именно в этом время они поднимаются ближе к поверхности. Слишком уж им не хочется ползать в залитых водой подземных ходах. Отсюда и идет народная примета о том, что дождевые червяки на земле — предвестники скорого дождя.
- Я как-то в детстве собрался с дедом на рыбалку. Он согласился при условии, что я сам червей накопаю. Ну я и рад стараться. Потом прибегаю к дедушке и кричу: «А я и не копал! Они сами повылезали!» В общем, рыбалка в тот день отменилась, а настроение у меня упало. Сейчас-то понимаю, что дед был прав: если дождевые червяки ползают буквально под ногами, значит, скоро будет дождь, а в непогоду рыба прячется поглубже. Ну и что бы мы там поймали?
Если входы в муравейник открыты — жди солнечную погоду. Ну и наоборот
Деревенские жители и опытные туристы нередко узнают о предстоящих изменениях погоды по муравейникам. В жару его обитатели активно вентилируют свое жилище, оставляя входы широко раскрытыми, а перед дождем торопятся как можно скорее закрыться от непогоды.
- Если деревенская бабушка говорит: «Надевайте панамки», — лучше так и сделать. Я это понял еще в юности, когда мы в походы постоянно выбирались. Однажды зашли в деревню за молоком и начали продавца в магазине торопить. Типа, давайте скорее, сегодня ливень обещали, нам еще обратно в лагерь успеть надо. А бабка в очереди за нами радостная такая стоит и хохочет: «Вы чего, сынки? Муравьи сегодня с самого утра гуляют». Короче, она была права. Дождь так и не пошел.
Бонус: «Простое собачье счастье»
Для нормальной собаки мячик, который периодически кидают вдаль, это почти как слиток золота для людей. Наш Чарли был помешан на воде, поэтому такое сочетание - вода и мячик - для него было бы праздником души.
- Хорошее в этом году лето выдалось в Екатеринбурге, жаркое. Люблю жару, а собака понятно, нет. Зато любит плескаться в воде. Каждый вечер, несмотря ни на что, мы едем купаться. Она плавает за мячом, а я просто отдыхаю. Такой вот у нас с ней вечерний ритуал. А потом едем в машине, окна нараспашку, слушаем что-нибудь из старых хитов.
Вот еще одна статья про животных и погоду. Этим пушистикам летняя жара дается совсем непросто, но они не теряются и выкручиваются как могут.
Комментарии
моя старая котенька, Чегира Ёсиковна, показывала заморозки дня за 3). не могу описать как, но там прям видно было по поведению). точность - 90%.
новая.... Шатзи... она со строительного факультета)))