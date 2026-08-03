Как животные предсказывают погоду — 10 ярких примет, в которых живут маленькие радости деревенского детства

Раньше в деревнях могли узнавать погоду без приложений и телевизионных прогнозов. Достаточно было взглянуть, в каком настроении пребывают домашние питомцы и как ведут себя птицы на подворье, чтобы понять, можно ли сегодня сушить белье во дворе или всех ждет теплый семейный вечер под барабанящий по окнам дождь. Конечно, мы доверяем синоптикам, но многие простые бабулины приметы до сих пор срабатывают, и к ним стоит прислушаться, чтобы не упустить маленькие радости, которые щедро дарит нам лето.