20+ светлых комиксов и историй о маленьких радостях взрослой жизни, в которой всегда найдется место счастью и уюту

Многие мечтали о том, чтобы поскорее вырасти. Тогда можно будет делать все, что душе угодно — скупать игрушки, завести питомца, объедаться мороженым с фруктовым вкусом. Долой дневной сон, дачу в деревне у бабушки и квартиру, пропитанную мыльным запахом уборки. Какова ирония судьба — теперь нам хочется тех самых светлых, добрых моментов, которые на самом деле дарят тепло и ощущение счастья получше самых навороченных гаджетов, экзотических путешествий и громких слов.

Помните мамино легендарное «Это же хэбэшка»? Так вот, кажется, мы начали ее понимать

А помните, как учителя говорили: «Сейчас у вас много времени, вот начнете работать, поймете»? Мы закатывали глаза, а сейчас по старинке ждем летних каникул. Не беда, устроим себе отдых сами!

После тяжелого рабочего дня нам приносят радость даже самые, казалось бы, обычные вещи. Например, свежее постельное белье, пахнущее летним солнышком

Зашла в магазин около 10 ночи, купила сырок и шоколадку. Продавщица посмотрела на меня и у нас случился такой диалог:

— Сладкого на ночь захотелось, моя маленькая?

— Да!

— Чаек себе заваришь?

— Да, так и хотела.

— Доброй ночи, сладкая.

— И вам доброй ночи!

Вышла с широкой улыбкой до ушей и чуть не расплакалась. Мне 22 года. Оказывается, я настолько погрузилась в суету, что забыла, какие чувства испытываешь, когда тебе говорят теплые слова и ласково обращаются. aizh.sadvakasovaa Сестрица Алёнушка только что "А твоё какое собачье дело, чего мне там захотелось? Не на твои же , с..а , деньги!" Ответить

С возрастом мы понимаем себя лучше. Знаем, когда в чем нуждаемся. Иногда хватает просто любимой песни и ветра в волосах, чтобы поднять настроение

С возрастом ценности меняются, уже не хочется следовать по пятам за другими. Порой нужна смелость, чтобы выбрать то, что по душе. Именно поэтому окружать себя хочется такими же людьми

Быть собой — наивысшая роскошь. Посуда с любимым персонажем или целое ведерко лимонного мороженого — да пожалуйста!

TetyaM только что (Завистливо)

Дааа...когда-то и я так могла...и ни грамма не прибавлялось..... Ответить

Убралась дома, сходила в душ, готовлю себе нагетсы, дома никого, вся стирка постирана, спать лягу с чистой постелью — почувствовали это счастье через экран? Прелести взрослой жизни! Я шикую! kazhimuratovak

То, что раньше казалось скучным и неинтересным, теперь приобрело ценность. Бабушкин супчик для животика, перерыв на сон в садике или тихий отдых в санатории — давайте все сюда!

Jrmjayay только что А люди так ведь в жизни и говорят: "Подожди, я тебе сейчас хлопчатобумажную футболку принесу и пластиковый пульт от телевизора" Ответить

Большинство людей в какой-то момент жизни обзаводятся «взрослым» хобби и это прекрасно!

С возрастом перестаешь так беспокоиться о том, что подумают другие. Взрослый мальчик 35-ти лет вполне может купить себе конструктор. Любить и радовать себя — это не эгоизм, а нормальный поступок

Мне 32. Три недели назад впервые стала жить одна и вот сегодня купила свой первый самостоятельный личный арбуз! Приперла 11 килограмм, как муравей, в свою квартиру, помыла его в ванной, притащила на кухню и порезала! Есть начала прямо с середины. Могу хоть из обеих половинок выковырять самое вкусное, а остальное отнести птичкам! Какое блаженство! alevtinalevo Jrmjayay только что Многовато останется, в птичью кормушку не влезет. Ответить

Косметика, новые шмотки и всякие мелочи по прежнему поднимают настроение, но теперь радость приносит и кое-что другое

Jrmjayay только что А это уже как в рекламе: "Сейчас дам тебе трендовую губку с уникальным дизайном, которая идеально сочетается с твоим чистящим средством" Ответить

С возрастом мы приобретаем необходимые навыки. Технологии развиваются, но в некоторых ситуациях лучше действовать по-старинке. Мы же все выбираем фрукты одинаково?

Мы все еще с нетерпением ждем выходные и отпуск, но теперь относимся к планированию совсем по-другому

Гонял сегодня в офис вместе с 8-летним сыном. На весь день. Он сказал, что самое интересное в моей работе — выйти из офиса на обед, поесть рамен.

В целом, все правильно понял про офисную жизнь уже в 8. В следующий раз покажу ему принтер и кулер с водой. ivan_khorev

Чем больше времени проходит, тем яснее мы понимаем, что на самом деле начать можно в любое время. Возраст — это просто число

E V только что Что у Ани с правой рукой? Это не от футбола же? 😁 Ответить

Иногда наслаждение взрослой жизнью — это просто радость от того, что больше не надо ходить в школу и делать домашнее задание

Гороухща не сдаёцца только что А у тебя кейпиай, не к ночи будь помянут, квартальный отчет и минус бонус, ммухахаха!! Ответить

Одна из прелестей взрослой жизни — та теплая радость и триумф, которые чувствуешь, когда понимаешь, что твой честный труд действительно того стоил. Свое собственное жилье — это же просто круто!

Аnn только что Только не всем доступна, учитывая уровень наших зп. Ответить

Мне 32. Неделю назад я привезла из отпуска целый карман разных камней (это повторяется каждый отпуск). У меня есть коробочка воспоминаний, куда я складываю ракушки, монетки и всякие такие штуки. Иногда дарю найденные камушки друзьям. rewarekaht

Годы идут, приоритеты меняются. Вот бы нам раньше сказали, что летом главное — хороший солнцезащитный крем и та самая панамка, которую мама с трудом впихивала нам в руки перед прогулкой