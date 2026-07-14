11 ярких купальников, от которых веет морским бризом и ароматом кокоса

Когда собираешь чемодан в отпуск, стараешься ничего не забыть. Забавно, что иногда упускаешь самые очевидные вещи, например, солнцезащитный крем или даже купальник. Главное — относиться к таким ситуациям с юмором. Кстати, о купальниках! Мы поинтересовались, какие из них на пике популярности этим летом, и спешим признаться, что находимся под впечатлением от простых и светлых, ярких и запоминающихся вариантов. Ассимметричное плечо, морские мотивы и элегантные бусины на бретелях — аж глаза разбегаются! С такими купальниками любой отдых, будь то целый день на белоснежном пляже или часик у местной речки, превратится в маленькую радость.