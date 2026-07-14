11 ярких купальников, от которых веет морским бризом и ароматом кокоса
Когда собираешь чемодан в отпуск, стараешься ничего не забыть. Забавно, что иногда упускаешь самые очевидные вещи, например, солнцезащитный крем или даже купальник. Главное — относиться к таким ситуациям с юмором. Кстати, о купальниках! Мы поинтересовались, какие из них на пике популярности этим летом, и спешим признаться, что находимся под впечатлением от простых и светлых, ярких и запоминающихся вариантов. Ассимметричное плечо, морские мотивы и элегантные бусины на бретелях — аж глаза разбегаются! С такими купальниками любой отдых, будь то целый день на белоснежном пляже или часик у местной речки, превратится в маленькую радость.
Однотонные купальники с контрастной отделкой
Давайте начнем с самого простого и универсального — классических однотонных купальников.
Любителям минимализма эксперты модного издания Harper’s Bazaar предлагают опробовать тренд на контрастную отделку. Смотрится строго и стильно. Например, белая окантовка лямок на черном купальнике или бежевые завязки на темно-коричневом бикини. Такие детали добавляют пляжному образу изюминки, а еще облегчают подбор одежды и аксессуаров. Возьмите юбку или очки в тон, и вуаля — элегантный образ для отдыха готов! Важно заметить, что контрастность выглядит выгоднее именно в деталях и окантовке. Например, верх и низ разного цвета создают немного другое впечатление: только взгляните — разница просто колоссальная!
Купальники в морской тематике
Если вы любите носить на море что-то более активное, то этот тренд для вас! Эксперты рассказывают, что сюжетные и тематические принты, например, те же фрукты с ягодками, уже не актуальны. Они уступили место морской тематике. Ракушки, рыбки, морские звезды — подавайте да побольше! Чтобы образ не стал детским из-за обилия деталей, лучше выбирать модели с элегантными силуэтами и интересной фурнитурой.
Купальники с лямкой или завязками на шее
Мы спешим обрадовать фанатов девяностых: купальники халтер снова на пике! Халтер — это модели купальников с лямкой или завязками на шее. Высокий вырез, открытое декольте или спина очень красиво подчеркивают природную красоту и овал лица. Это достаточно активный фасон, который отлично смотрится в более спокойных, глубоких цветах, например, в черном, белом или коричневом оттенках. Однако, если вы хотите добавить еще больше винтажности, то можно выбрать ретро-орнамент или текстуру с эффектом люрекса. Благодаря сдержанности цветовой палитры такой купальник не будет смотреться вычурно на летнем отдыхе.
Купальники с декоративными бусинами
Помните, как ранее, рассказывая о морских принтах, мы упомянули интересную фурнитуру? Тренд этого лета на декоративные бусины — это как раз то, что нужно. Давайте разберемся подробнее. Бусины могут быть как деревянными, так и, например, напоминать разноцветные камни, жемчужины или ракушки. Бретели с такими бусинами придадут образу лоска и оригинальности. Готовый образ — купальник сразу с аксессуарами! Чтобы эти детали вышли на первый план, лучше выбирать лаконичные фасоны: например, бикини на завязках или слитный купальник на тонких бретелях.
Купальники в серферском стиле
Второй купальник - для тех, кто любит активно отдыхать на море, но бережёт кожу от солнца.
По словам экспертов, микро-бикини теряют свою актуальность: модницы предпочитают для активного морского отдыха более комфортные и элегантные модели. Кроме того, популярностью пользуются купальники, напоминающие одежду серферов. Слитные модели с длинными рукавами не только надежно защищают от солнца, но и выглядят как нельзя актуально. Автор статьи даже приобрела такой купальник для себя. И удобно, и красиво! Это еще и очень практично — в таком купальнике спокойно можно отправиться в ресторан на обед, надо лишь добавить струящиеся льняные брюки.
Купальники в винтажный цветочный принт
Еще один дизайн купальников для любителей легкого винтажа — цветочные принты, отдаленно напоминающие старые обои или обшивку дивана. Чтобы уравновесить романтичность этих ностальгических мотивов, эксперты рекомендуют современные фасоны, например, плавки бикини с высокой посадкой, топ-бандо или слитный купальник без бретелей. Надели бы такой на море?
Купальники на одно плечо
Если хочется поиграть с фасоном, то стоит обратить внимание на трендовые модели с одним плечом. Благодаря ассимметрии даже самый простой однотонный купальник станет эффектным. Динамично, смело, но при этом не вызывающе. Кроме того, такой купальник отлично смотрится, например, с шелковыми брюками или рубашкой — универсальный образ на лето готов!
Купальники в принт «клеточка»
Еще одна нотка ретро этим летом — принт в мелкую клеточку. Она напоминает те самые красно-белые платочки в плетеных корзинках для пикника. Очень уютно и мило! Смотрится свежо и легко. В этом году эксперты советуют выбирать более спокойные, приглушенные и благородные цвета: бледно-голубой, темно-синий или пыльно-ягодный.
Белые купальники с декоративными элементами
По словам стилиста Иры Лисы оборки на купальниках смотрятся не актуально, вместо них лучше рассмотреть более лаконичные фасоны. Однако, если вам хочется той нежности и романтики, то можно обратить внимание на белые купальники с декоративными деталями. Модели с ажурными вышивками, фестончатыми краями и интересными бретелями в белом цвете смотрятся невероятно стильно и воздушно — самое то в знойную летнюю жару. В таком купальнике можно отправиться и на море, и на фотосессию!
Купальники в полоску
Если я захочу напялить леопардовый купальник, меня никто и ничто не остановит))
Купальники в полоску произвели настоящий фурор этим летом! Они пришли на смену полюбившемуся многим анималистическому принту. Бикини и слитные модели смотрятся одинаково стильно и динамично. Кстати, стилисты Instyle упоминают, что у некоторых комплектов даже встречаются трендовые плавательные шорты в полоску.
Купальники в принт «горошек»
Принт в горошек просто покорил мир моды, где только его ни встретишь — и в маникюре, и в педикюре, и даже на купальниках! Акцент смещается с крупных ретро горошин на более современные дизайны. Модные эксперты призывают «поиграть» с размером горошин, фасоном и тканями. Лето, море, идеальный купальник — просто сказка!
А вы уже выбрали себе купальник на лето? Какие модели предпочитаете? Красивый купальник, шлепки в цвет и таяющее в руках мороженое — вот она, квинтессенция лета! Кстати, у нас есть несколько подборок, которые справляются с созданием летнего настроения ничуть не хуже:
Комментарии
На хорошей фигуре смотрится все!
А если хозяйке нравится, то хоть мешок с прорванными дырками!
На молоденьких девушках любой фасон купальника уместен. Но главное, чтобы самой нравилось.
Главное в купальнике - оставить на теле как можно меньше следов, а все эти "красивости", вроде одной лямки, как раз потом и остаются белесым бельмом на загорелых плечах.Как можно носить купальник "с петлей" для меня вообще загадка - в нашем климате как правило именно декольте открыто, а плечи закрыты,а после такого купальника будешь несколько месяцев ходить с белой грудью и загорелыми шеей и лицом и всю эту красоту в любой футболке видно будет...Ну такое себе в общем))
Надо же так не завлекательно и неинтересно написать про пляжную моду.
То ли мода нынче унылая, то ли автор так постарался..
"Проблема" в том, что на пляже всем наплевать на твой купальник. Ну только если ты совсем голая собралась купаться или в костюме деда Мороза, тога да, обратят внимание. А так... Горошек у тебя там, полоска или тигра....