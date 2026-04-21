14 наглядных доказательств того, как неумолимо бежит время
Иногда не нужны громкие даты или важные события, чтобы прочувствовать, как неумолимо меняется жизнь. Достаточно взглянуть на каждодневный мир вокруг нас и сразу становится ясно, сколько всего уже осталось позади. В этой подборке запечатлены простые, но очень наглядные моменты, которые заставят остановиться, улыбнуться и немного поразмышлять о том, сколь незаметно проходят годы.
«Мы с женой уже 30 лет вместе. Она мой любимый попутчик»
- Ваша жена вообще не стареет? © Internal-Dark-6438 / Reddit
Тогда и сейчас
«Тропинка, которую вытоптала наша собачка на лужайке за 6 лет»
«Начало 2000-х. Впервые играю на компьютере. Помню, аж коленки тряслись»
«Мы с сестрой и 20 лет разницы между снимками»
Новое видение старых вещей
- Прибиралась на чердаке и наткнулась на коробку со старыми дискетами. Позвала дочку, чтобы показать, на чем мы раньше хранили курсовые. Она схватила одну и с восторгом воскликнула: «Ого, мам! Ты что, распечатала на 3D-принтере значок „Сохранить“ из Ворда?»
«Моему плюшевому мишке уже больше 30 лет»
Рядом с ним — такой же, только совсем новый. Этот мишка был со мной всю жизнь и долгое время был моим лучшим другом. Я специально нашел точно такого же, чтобы однажды передать его уже своему ребёнку.
«Из 3 в 38. Все такой же бука»
- Ты с таким-то лицом не думал податься в голливудские злодеи? © DixGee / Reddit
Назад в будущее
- Разбирал гардеробную у родителей и нашел свою старую школьную куртку. В кармане лежал билет в кино на «Парк Юрского периода». Я отчетливо помню запах попкорна в тот день и то, как сильно я нервничал, так как это было мое первое свидание. Закрыл глаза и на секунду снова стал тем 15-летним подростком. А потом открыл их и увидел свою руку с обручальным кольцом и первую седину в зеркале. Получилась самая настоящая «телепортация» по жизни.
«Кот моего папы уже больше десяти лет точит когти об одну и ту же ножку скамейки»
У нас так пес сгрыз ножку кровати, спал под ней ну и грыз пока скучно
«В одном и том же кресле с разницей в полвека»
А вот мы в ваше время карандашом кассеты перематывали!
- Нашла в шкафу свой старый CD-плеер, с которым не расставалась в школе. Решила показать его 10-летнему племяннику — думала, удивится раритету. Ребенок повертел его в руках, внимательно рассматривая кнопки, а потом с абсолютно серьезным видом спросил у меня: «Тёть, а как ты сюда музыку из интернета скачивала? Тут же экрана нет!». В этот момент я отчетливо услышала, как где-то поблизости предательски зашебуршилась старость.
Скачивала,насосом.Я в 80- уже ремонтировал ламповую радиолу родителям
«Я в 18 — и я сейчас, в 35. Время летит!»
- У тебя просто потрясающая генетика! © bleedemblue / Reddit
«Мой ши-тцу в 3 месяца и спустя 3 года»
