14 наглядных доказательств того, как неумолимо бежит время

21.04.2026
14 наглядных доказательств того, как неумолимо бежит время

Иногда не нужны громкие даты или важные события, чтобы прочувствовать, как неумолимо меняется жизнь. Достаточно взглянуть на каждодневный мир вокруг нас и сразу становится ясно, сколько всего уже осталось позади. В этой подборке запечатлены простые, но очень наглядные моменты, которые заставят остановиться, улыбнуться и немного поразмышлять о том, сколь незаметно проходят годы.

«Мы с женой уже 30 лет вместе. Она мой любимый попутчик»

Тогда и сейчас

«Тропинка, которую вытоптала наша собачка на лужайке за 6 лет»

«Начало 2000-х. Впервые играю на компьютере. Помню, аж коленки тряслись»

«Мы с сестрой и 20 лет разницы между снимками»

Новое видение старых вещей

  • Прибиралась на чердаке и наткнулась на коробку со старыми дискетами. Позвала дочку, чтобы показать, на чем мы раньше хранили курсовые. Она схватила одну и с восторгом воскликнула: «Ого, мам! Ты что, распечатала на 3D-принтере значок „Сохранить“ из Ворда?»
«Моему плюшевому мишке уже больше 30 лет»

Рядом с ним — такой же, только совсем новый. Этот мишка был со мной всю жизнь и долгое время был моим лучшим другом. Я специально нашел точно такого же, чтобы однажды передать его уже своему ребёнку.

«Из 3 в 38. Все такой же бука»

  • Ты с таким-то лицом не думал податься в голливудские злодеи? © DixGee / Reddit

Назад в будущее

  • Разбирал гардеробную у родителей и нашел свою старую школьную куртку. В кармане лежал билет в кино на «Парк Юрского периода». Я отчетливо помню запах попкорна в тот день и то, как сильно я нервничал, так как это было мое первое свидание. Закрыл глаза и на секунду снова стал тем 15-летним подростком. А потом открыл их и увидел свою руку с обручальным кольцом и первую седину в зеркале. Получилась самая настоящая «телепортация» по жизни.
«Кот моего папы уже больше десяти лет точит когти об одну и ту же ножку скамейки»

«В одном и том же кресле с разницей в полвека»

А вот мы в ваше время карандашом кассеты перематывали!

  • Нашла в шкафу свой старый CD-плеер, с которым не расставалась в школе. Решила показать его 10-летнему племяннику — думала, удивится раритету. Ребенок повертел его в руках, внимательно рассматривая кнопки, а потом с абсолютно серьезным видом спросил у меня: «Тёть, а как ты сюда музыку из интернета скачивала? Тут же экрана нет!». В этот момент я отчетливо услышала, как где-то поблизости предательски зашебуршилась старость.
«Я в 18 — и я сейчас, в 35. Время летит!»

«Мой ши-тцу в 3 месяца и спустя 3 года»

