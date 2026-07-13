17 жизненных историй с собеседований, которые проверили чувство юмора на прочность
На собеседование мы все приходим, собираясь произвести максимально хорошее впечатление. Но жизнь любит проявлять чувство юмора и проверять нас на прочность: то будущее начальство ляпнет что-нибудь неожиданное, то рекрутер задаст вопрос, к которому невозможно было подготовиться, а то и сам случайно возьмешь и нелепо оговоришься. Зато спустя годы именно такие моменты становятся яркими историями, о которых рассказываешь с улыбкой.
- После часового собеседования выходит ко мне сотрудница отдела кадров и со смехом говорит: «Мы твою кандидатуру слили». Я в шоке: «Как слили? Мы же только что нормально поговорили!» А оказалось ...с ней просто кто-то поделился моими контактными данными. Самое нелепое завершение собеседования в моей жизни.
- Еще в самом начале карьеры, где-то на 3 курсе, поехала собеседоваться на бесплатную стажировку в рекламное агентство. Прождала собеседования минут 40, потом захожу, а одна из совладелиц в этот момент решает, что ей срочно надо пойти погулять со своим стейк-терьером. Что ж, опыт был интересный.
Рекламщики креативные и , в некоторых роде, сумасбродные, так что ничего удивительного.🫢
- Пригласили меня на очное собеседование. Полчаса нанимающий менеджер подробно рассказывал о компании, задачах, команде и планах, потом ещё полчаса расспрашивал меня об опыте. В конце встречи он как ни в чём не бывало говорит:
— Кстати, эйчар же предупредил, что вакансия уже закрыта? Человек вышел на неё ещё месяц назад. Это собеседование просто на случай, если через пару месяцев что-то не сложится.
Вот только в отделе эйчар, конечно же, проявили завидное чувство юмора, не сказав мне об этом ни слова.
«В офисе, который я посетил, оказывают вот такую моральную поддержку до или после собеседования»
А что там за надпись? Разобрала только: пожалуйста помогите, а дальше не могу разобрать.
- От после череды отказов пошла на собеседование в непонятную контору. Думала, лишь бы не «Рога и копыта». Собеседовал меня сам владелец — крупный такой мужик. Вдруг он понизил голос: «У меня деликатная просьба. Только между нами». Киваю, он наклоняется ближе и шепчет: «Никому не надо знать, что на самом деле зарплата у нас выше, чем в объявлении, а то очередь будет до соседнего города, а меня уже достало кучу людей собеседовать». Я аж выдохнула и поблагодарила судьбу за чувство юмора.
Супер! Это что-то новое, когда зарплата выше заявленной, а не наоборот. А то бывает: "Зарплата 100 тысяч, но получать будете 20". 🤭
- На третьем курсе университета пришла на собеседование. Минут тридцать меня подробно расспрашивали об учёбе, планах на будущее и карьерных целях. А потом потенциальная руководительница неожиданно начала с энтузиазмом рассказывать, какой у неё замечательный сын — всего на пару лет старше меня, очень успешный и вообще завидный молодой человек.
Три в одном: руководитель, сваха для сына и потенциальная свекровь. Тут уж надо её саму пособеседовать.
- Собеседование в крупную EdTech-компанию из топ-10 в стране. Я было начала говорить о своём опыте, но руководитель внезапно перебил меня, заявив, что весь мой опыт выдуман, что я «обычная эсэмэмщица», никогда нигде серьёзно не работала и даже не могу предоставить рекомендации. Последнее он придумал сам, поскольку два последних проекта у меня были под договор о неразглашении, и я не могла раскрывать подробности. На этом наш разговор и закончился, заняв не больше двух минут.
Зачем такие самодуры назначают собеседования? Не в крупной компании, но всё же) Созвонилась по поводу вакансии, назначили собеседование в тот же день. Длилось оно минут 5. Хамоватая тётка начала наезжать, что опыта нет, компьютером пользоваться не умею, рекомендаций нет и т.д. От какой балды она это взяла, так как в самом начале я сказала противоположное (что легко проверяется, если бы реально рассматривали кандидата), понятия не имею. На логичный вопрос, что она не видела меня в работе, не смотрела документы (даже резюме), а я только что рассказала об опыте работы и своих навыках, так откуда выводы? Аргумент: "Я вижу. Да и вы не показывали, что умеете". Как??? За несколько минут разговора? Дикость, конечно.
«Мой кот выглядит так, будто только что вернулся с собеседования, где ему отказали в работе»
- На первом курсе колледжа подруга позвала меня работать в тот же ресторан, где трудилась сама. Я пришла на собеседование, даже не подозревая, что работать предстоит в суши-баре. И вот мне задают вопрос:
— Какой ролл из нашего меню ваш любимый?
И тут мне пришлось честно признаваться, что я не переношу морепродукты, поэтому суши старательно избегаю.
- Во время учёбы в колледже я отправилась на собеседование сразу после занятий. Перед этим решила быстро перекусить в столовой. На мне был деловой костюм и белая блузка. Как раз передо мной кому-то налили суп. Человек резко развернулся — и через секунду весь этот суп оказался на мне. Я бросилась в туалет, но от жирных жёлтых пятен избавиться уже не смогла. Переодеться тоже было не во что, поэтому надела плащ и всё равно поехала на собеседование. Сразу предупредила кадровика, что попала в нелепую ситуацию, и спросила, можно ли остаться в плаще. Та сказала, мол, это не проблема, и попросила все же снять плащ. Увидев мою одежду, она воскликнула: «Вот это вам сегодня досталось!» и в течение всего собеседования её взгляд то и дело возвращался к пятнам на моей блузке, а я чувствовала себя ужасно неловко. Работу я в итоге не получила. Впрочем, после такого начала меня это уже совсем не расстроило.
Я никогда никуда не заходила есть перед собеседованием, хотя это не удивительно, учитывая мой аппетит 😁
- Приходил собеседование на должность инженера. Но вместо вопросов по специальности кадровик начала гонять меня по темам, которые вообще никак не относились к работе. Последней каплей стало классическое:
— Продайте мне эту ручку.
Я не выдержал и спокойно ответил:
— Я вообще-то не продавец, а инженер.
Она тут же заявила, что я не подхожу, потому что не умею работать в стрессовых ситуациях.
Тогда я так же спокойно сказал:
— Вообще-то прямо сейчас я как раз с такой ситуацией и справляюсь.
Она мое чувство юмора не оценила. Зато второй эйчар едва сдерживал смех.
Дамы и господа! Ручка - это банальность и ерунда. При собеседовании в инвестиционную компанию, где работает мой сын, нужно было аргументированно и квалифицированно убедить приобрести живого слона в барбершоп! Вот это, скажу я вам, задачка не из лёгких!
«Пришел в офис, а у них ковер в один тон с моими носками»
- Пришла на собеседование вовремя. Ко мне подходит ассистент и говорит:
— Руководитель немного задержится. Пока заполните анкету.
Протягивает лист, где нужно указать кучу личных данных, и уходит.
Проходит десять минут. Спрашиваю:
— Руководитель ещё не подошёл?
— Заполняйте, заполняйте.
Ещё через двадцать минут ситуация повторяется. Я отвечаю, что не готова оставлять столько личной информации, ведь я ещё даже не прошла собеседование.
На это ассистент заявляет:
— Пока не заполните анкету, руководитель к вам не выйдет.
Позже выяснилось, что всё это время руководитель спокойно сидел в соседнем кабинете.
Было две конторы (одна должность - администратор в кафе, другая - консультант в ювелирный), где готовы были взять на работу, но требовали копии (а в одной - скан) паспорта и сразу подписать договор, едва вошла в кабинет. Не было нормального собеседования, не видела рабочего места, не объяснили нюансы работы. Отказалась. Так и сказала, что только на основе минимальной информации в объявлении, не готова соглашаться "наугад". Было странно.
- Подключилась онлайн на собеседование в крупную тревел-компанию на позицию руководителя SMM. На той стороне были три женщины, все без камер. Я тоже выключила свою, но мне сразу сказали:
— Анастасия, нет-нет, мы будем без камер, а вот вы свою оставьте. Хотим на вас смотреть.
Ладно, оставила. Почти час меня подробно расспрашивали об опыте, а в конце сказали, что я им «вроде бы подхожу». И тут прозвучал неожиданный вопрос:
— А вас вообще устраивает наша зарплатная вилка?
Я напомнила, что уже обсуждала свои ожидания с HR. На что получила ответ:
— Нет-нет, столько мы платить не можем. Максимум половину от этой суммы.
Занавес.
Такое надо озвучивать в начале собеседования, а не в конце. Видимо, для некоторых руководителей - диво дивное, что люди работают за зарплату.
«Работаю в отделе кадров, провожу собеседование. Так уж получилось, что оно выпало на день корпоративного праздника»
Мысли: "Весело тут у вас...")) И надо было спросить кандидата: "Вы готовы соблюдать дресс-код?". 🤭
- На одном из собеседований интервьюер сообщил мне, что компания едва не отменила встречу со мной из-за опечатки в резюме. Я удивилась и попросила показать, где именно он её нашёл. Оказалось, «ошибкой» ему показалось... моё собственное имя. Просто оно пишется чуть необычнее, чем его более распространённый вариант.
- Во время собеседования кадровик похвалила один из пунктов в моём резюме. Я так обрадовалась и засмущалась одновременно, что полезла поправлять очки... и нечаянно засунула палец прямо в нос.
- Рекрутер пропесочила мои профессиональные навыки, а под конец cпросила, каким фруктом я себя считаю. Я выдал, мол, наливным яблочком — само по себе довольно кислое, зато в компании других яблок получается отличный пирог. Работу я не получил. Мой ответ, видите ли, показался ей хорошим, но не настолько, чтобы нанять меня.
А почему надо считать себя фруктом? Это кастинг на постановку "Чиполлино", что ли?!
Или замаскированное обследование у психиатра?
«Даниил поспешил с выводами»
- Когда-то, сразу после института, я пришла на собеседование во вьетнамскую нефтегазовую компанию. Меня рассматривали на должность помощника руководителя, собеседование проводили HR и будущий начальник. Всё шло отлично, пока в самом конце руководитель неожиданно не спросил: «А что вы умеете готовить?» Я тогда знатно растерялась. Всё-таки устраивалась секретарём после иняза, а не поваром. Честно призналась, что не так уж много.
Впрочем, несмотря на этот неожиданный вопрос, меня взяли. В итоге работа оказалась отличной, компания — замечательной, а с руководителем мы прекрасно сработались.
- Я рассчитывала на обычное собеседование один на один, а оказалось, что на вакансию претендуют сразу несколько человек и беседу проводят сразу несколько интервьюеров.
Позже мне сообщили, что я не прошла, потому что «недостаточно поддерживала зрительный контакт». Ну, если честно, поддерживать его сразу с несколькими людьми, которые перебивают друг друга вопросами, было практически невозможно.
Однажды мне на собеседовании дали документ, я должна была прочитать его и понять, после чего мне должны были задать по нему вопросы. Я взяла этот лист, поставила локти на стол, подперла щеки руками и начала внимательно читать. Эйчарки при этом начали громко разговаривать между собой, типа мешать мне и отвлекать. Я прочитала, подняла голову и жду вопросов. А мне говорят, что я не прошла, т.к. во время чтения заткнула уши 🤷😅
- Перед самым собеседованием эйчар предупредила, что к беседе присоединится еще один сотрудник. Каково же было моё удивление, когда оказалось, что это мужчина из моего прошлого.
После собеседования мне предложили работу, но, если бы я согласилась, нам пришлось бы официально сообщить компании, что раньше мы состояли в отношениях. Ситуация была особенно неловкой, ещё и потому что расстались мы после того, как я узнала: всё время наших отношений он был помолвлен с другой женщиной, которая впоследствии стала его женой.
Женщину можно понять, она не хотела видеть его бесстыжую рожу и ворошить воспоминания. Но почему пришлось бы сообщать компании, что когда-то встречались? Ок, где-то запрещены отношения между сотрудниками. Но если отношений нет, о чём сообщать? Что были знакомы в прошлом? Странно как-то.
А вот еще несколько собеседований, которые смахивают не на шаг к новым карьерным высотам, а на странный квест, из которого ждешь не дождёшься, чтобы спастись.
Комментарии
У меня "подгорает" от этих историй про собеседования. Помню, была история женщины, которую собеседовали на должность уборщицы в какую-то контору. Скоро ассенизаторов будут собеседовать. Или такой вариант: прокурор и адвокат собеседуют преступника, и судья оглашает приговор: "Вы нам не подходите, Вы свободны!"
А вообще-то, такая ду_рость эти собеседования! Такие глупые вопросы умудряются придумать эйчарки!! Ну, задали несколько вопросов по профессии и "го работать", или "гудбай".
Тому, кому очень нужна работа, нет ничего смешного в таких вот собеседованиях, когда отказывают по каким-то ду_рацким причинам.
Ну, если только отнестись к отказу, как: "что ни делается - всё к лучшему".
В Германии все собеседования, которые я проходила (всё успешно), были совершенно нормальными. Никто не просил представлять себя фруктом или овощем. Всё было исключительно по теме. Где таких специалистов отдела кадров находят, которые подобные финты на собеседованиях выкидывают?