17 жизненных историй с собеседований, которые проверили чувство юмора на прочность

Зачем такие самодуры назначают собеседования? Не в крупной компании, но всё же) Созвонилась по поводу вакансии, назначили собеседование в тот же день. Длилось оно минут 5. Хамоватая тётка начала наезжать, что опыта нет, компьютером пользоваться не умею, рекомендаций нет и т.д. От какой балды она это взяла, так как в самом начале я сказала противоположное (что легко проверяется, если бы реально рассматривали кандидата), понятия не имею. На логичный вопрос, что она не видела меня в работе, не смотрела документы (даже резюме), а я только что рассказала об опыте работы и своих навыках, так откуда выводы? Аргумент: "Я вижу. Да и вы не показывали, что умеете". Как??? За несколько минут разговора? Дикость, конечно.