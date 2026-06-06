У дяди и тёти не было детей. Удочерили девочку. В детском доме детьми не особенно занимались, поэтому девочка в три года плохо говорила. Нужно было какое-то время ставить ей клизмы, которых она боялась, но чувствовала, что те приносят облегчение. Мы как раз были в гостях у бабушки и дедушки (маминой тёти с мужем), постоянно играли с девочкой. Вдруг она мне говорит: "Тику таталя". Я не поняла, пошла к бабушке для выяснения. И только тётя догадалась, что это означало "клизму поставить" .
14 детских фразочек, которые расмешили всех вокруг
Иногда самые теплые истории рождаются из простых моментов детства, которые спустя годы с улыбкой вспоминают родные. Это те самые уморительные эпизоды, где ребенок, бывает, как сказанет что-то, а воспоминания об этом оставляют по-настоящему светлый и добрый след в памяти семьи. Здесь вы прочитаете истории, которые до сих пор согревают всех, кто их помнит.
- Годовалая сестра с плачем требовала почитать ей «Акиваеть Ляпидель». Мы в непонятках. Перебрали все детские книжки, все мимо! Пока, наконец, не попалась та самая. Оказалось, что «Ляпидель» — это отрывок стихотворения «Щенок» Сергея Михалкова: «Вдруг какой-то страшный зверь открывает лапой дверь».
- Едем в сад и школу утром, я рассказываю детям, что планирую приготовить сегодня их любимую картофельную запеканку. Старший сын: «А я в садике бабку любил!» Младший: «Воспитательницу?» Я валяюсь в это время... Дети — просто неиссякаемый мем. «Бабка» — это картофель на терку со шкварками, сыром, грибами и луком, делают в горшочках в печи.
На противне или сковороде чугунной , можно без грибов. Но реально вкусная вещь
Кстати,в духовке делать можно, а сыр - это уже лишнее, он хорош на запеканку из варёной картошки
- Сын был маленький, забрали от бабушки. Укладываем спать, просит спеть песню про цветок. Перепела все, что знала. Не то! Звоню заполночь маме, спрашиваю, что за песню она пела. Фиг бы догадалась, что это была: «Что стоишь, качаясь, тонкая рябина».
«Дочка каждое утро перед школой просит меня сфотографировать ее „стиль“ и отправить фотографию бабушке»
- Оливия, 6 лет: «Угадай имя моей лошадки, ее зовут на «И».
Я: «Ира? Изида? Иракли? Илларион? Илона? Ида?»
Илюша, 4 года, теряя терпение: «Мама, она Идинарог, понимаешь?!»
Оливия: «Да».
- У меня двойняшки. Как-то в садике они потребовали, чтобы им поставили песню про плохие привычки. У них там чуть истерика не случилась, что их не понимают. Тем временем этой песней оказалась «Bad Habits» — Ed Sheeran.
- У меня сын Саша. Диалог в 5 лет:
— Саш, ну чего весь рот грязный?!
-Таким родился...
-Каким? Грязным?!
-Нет. Хулиганом.
«Дочка надела в детский сад мое платье 27 лет спустя»
У меня было платье, доставшееся мне от кого-то из маминых знакомых. После меня его носили все мои двоюродные, троюродные и даже четвероюродные сестры и потерялось оно в итоге у кого-то из племянниц. Очень милое платье, надевали по праздникам, потому и сохранилось так долго.
- Дочка просилась погулять в «скревик». И так, и эдак пыталась выудить у нее, что это за место. Она радостно уточняет: «Там могила красивая!» Сглотнула шок, путем дальнейших уточнений выяснилось, что это сквер с бюстом писателя Максима Горького в центре композиции.
- Когда я была маленькая, года 4, мы ехали с мамой в автобусе. А мама была сногсшибательная красотка! С ней стал заигрывать какой-то юноша, она отвечала «на отвали». Тогда он обратился ко мне: «Девочка, у тебя такая красивая мама, а почему она такая сердитая?» Весь автобус грохнул, когда я громко заявила: «Она не сердитая! Она хочет в туалет!»
- Сын года в 4 настаивал на книжке «пралега». Когда дедушка стал декламировать: «Как ныне сбирается вещий Олег...», ребенок в отчаянии пришел ко мне, чтоб я выдала ему его любимую книжку про Лего.
«Однажды мой сын пришел домой из школы и сказал, что во время перемены собрал этот крошечный букетик»
- Дочь любила музыку с раннего детства. И однажды довела меня до истерики, упорно требуя спеть «Колясю». Я перебрала все известные мне песни и романсы и сдалась. И тогда она одним пальцем наиграла мне на пианино «Вот мчится тройка почтовая».
- Мою истерику, что мне нужна книга про дядю в простыне, никто не переплюнет. Не знаю, каким чудом, но мои родители догадались, о чем шла речь. Книга мне, в том возрасте (лет 5), не понравилась, что не удивительно. Потому как это был Плутарх, «Сравнительные жизнеописания».
- Дочь в 2,5 года: «Расскажи сказку про вашу мать». Я сходу не могу вспомнить подобный сюжет. Она объясняет: «Ты что, забыла?! „Ваша мать пришла, молока принесла!“»
«Моя дочь пыталась помочь этому птенцу вернуться на дерево, но он решил, что это более привлекательное место»
- Нашла в архиве детские высказывания взрослого теперь уже сына Саньки. Как-то Саня принял душ, стоит перед зеркалом сушит волосы феном, приглаживает челку расческой. По отражению вижу — собою доволен. «Зачем ты так стараешься, — спрашиваю, — все равно спать ложишься». «А вдруг мне какая-нибудь девочка приснится!»
- Дочь вернулась из садика, от ужина нос воротит: «Свари суп с батарейками!» Я перепугалась. Уточняю: «С какими еще батарейками?» «Ну такими, как в садике!» Пишу воспитательнице, та тоже ничего не поняла. Наутро отвожу ребенка в садик, иду смотреть на загадочный суп, а там повар разливает рассольник. Дочь радостно показывает в тарелку: «Вот же батарейки!» На дне плавают кружочки соленых огурцов. Занавес.
Какие, на гхыр, кусочки огурцов?! Готовить требуют по тех картам, там русским языком прописано - огурцы соломкой! Нас технологи так штрафанули за огурцы,натертые на терке для корейской моркови, что до сих пор передергиваюсь...
Опять таки, что там за повара? Для "детского" рассолльника огурцы, уже нарезанные, кипятят часа три. Даже дольки потеряют фактуру и вкус
Комментарии
Сыну недавно исполнилось три года, разговаривает он ПОСТОЯННО, словарный запас абсолютно полноценный, запоминает всё мгновенно. Недавно пришел из комнаты мне рассказать, что в мультике «напали на цыпленка и отобрали абсолютно всё его ИМУЩЕСТВО»😆 Сын юриста, блин))
Но очень трогательные они, конечно, в этом возрасте. Вчера моей маме, когда я его привезла отдать бабе/деду на выходные, сказал, указывая на меня: «это моя душа, моя мама!»😅