14 детских фразочек, которые расмешили всех вокруг

У дяди и тёти не было детей. Удочерили девочку. В детском доме детьми не особенно занимались, поэтому девочка в три года плохо говорила. Нужно было какое-то время ставить ей клизмы, которых она боялась, но чувствовала, что те приносят облегчение. Мы как раз были в гостях у бабушки и дедушки (маминой тёти с мужем), постоянно играли с девочкой. Вдруг она мне говорит: "Тику таталя". Я не поняла, пошла к бабушке для выяснения. И только тётя догадалась, что это означало "клизму поставить" .