16 родителей рассказали, из-за чего их вызывали в школу, и это очень смешно
Школьные годы — это не только диктанты и контрольные, но и внезапные вызовы родителей «на ковер». Никогда не знаешь, что станет поводом для серьезного разговора: природный румянец или привычка рисовать только черным карандашом.
Мы собрали 16 историй, показывающих, что иногда детская логика и родительская поддержка способны обезоружить даже самого строгого директора.
- Вызвали меня как-то в школу, а сын говорит, что все в порядке: учится хорошо, ведет себя спокойно. Прихожу в класс, классрук указывает на свой стол, я в недоумении спрашиваю: «И что?», а она мне с укором: «Да ничего. Просто я здесь обычно кладу свои вещи и пару конфет к чаю, и кто-то их постоянно забирает, угадайте, кто это?» Пошла я домой проводить воспитательную беседу, и тут сын мне выдает: «Так я думал, это она нам специально оставляет!» С такой детской логикой даже спорить трудно.
- Меня срочно вызвали: «Ваш сын устроил хаос на уроке». Прихожу — директор серьезный. Оказалось, на фразу учителя «В жизни вам никто аплодировать не будет» сын встал и начал хлопать. К нему присоединился весь класс. Учитель растерялся. Хаос длился 12 секунд, но эффект был впечатляющий.
- Позвонили и сказали прийти: «У вашей дочери странная привязанность к учителю». Оказалось, она постоянно остается после уроков, приносит ему чай, помогает с бумагами. Я уже начала паниковать. Оказалось, что учитель — 72-летний историк, у которого дрожат руки. Дочь сказала: «Он хороший, просто одинокий». Вышла я из школы с ощущением, что меня воспитали.
- Меня во время рабочего дня вытащила в школу классная дочери. По ее мнению, моя дочь, которая тогда была в 8 классе, накрасила себе щеки! Я бы поверила, что она накрасила ресницы, губы, но щеки? В общем, я показала свои очень розовые щеки — ибо у меня тоже были ситуации, когда училка даже слюнявила платок и терла мне их, когда я в сильный мороз прибежала в школу за 5 минут до урока. В общем, дочка переубедить училку не могла, так что разбиралась я. © Лидия Петрова / ADME
- Знакомых вызвали в школу. «Вы в курсе, что ваша 14-летняя дочь встречается со взрослым мужчиной?» У родителей в глазах немой вопрос, учительница продолжает: «Вы ее соцсети видели?» — и показывает фотки, где дочь селфится с солидным таким мужчиной. А дочь занимается волонтерством, и тем мужчиной был мэр города, который бывает на важных городских мероприятиях. © Подслушано / Ideer
- Меня с мужем недавно вызвали в школу. По поводу поведения младшего сына. Немного в непонятках, что он мог натворить, но мы пришли. Сели в кабинете втроем: я муж и учительница. Ожидала уже всего. А оказалось, что были у детей психологические тесты, нужно было нарисовать всякие рисунки. Так вот, наш сын все рисовал только черным карандашом. Все в шоке, мол, у ребенка какая-то травма, поговорите с ним. Ну, поговорили. Ларчик просто открывался: черный карандаш у него рисовал лучше и ярче других цветов, он его и выбрал. А остальные были блеклые (видимо, дешевый был набор). © Graviy / Pikabu
- Логопед вызвал родителей в школу. Старшая, второклассница, не по возрасту увлекавшаяся астрономией и космической фантастикой, на просьбу сказать несколько слов с буквой «Р» выдала «магнитар», «Андромеда» и «космодром». Полчаса слушала лекцию о том, что ребенок переинформирован. © ****** / Pikabu
- Умела хорошо читать уже в 4 года. А когда пошла в первый класс, то все мои одноклассники читали медленно, по слогам. Чтобы не выделяться, стала им подражать. В итоге родителей вызвали в школу из-за моего самого отвратительного в классе чтения... © Подслушано / Ideer
- Бабушку вызвали в школу, потому что мама надела короткую юбку. И вот бабушка приходит в школу, учительница высказывает претензию. Бабушка распахивает плащ, а там юбка еще короче: «Я же не могу запретить дочери короткие юбки, если сама ношу». Учительница в шоке, затем выдает: «Но... у нее же фигура другая». © Ефегырф / ADME
- В начальной школе одноклассник ходил с волосами до плеч. Завуч бесилась от этого, однажды психанула и вызвала в школу его родителей. Пришел папа (известный в нашем городе рок-музыкант), а волосы у него еще длиннее, чем у сына. Спросил, мол, какие претензии? Претензий, внезапно, не нашлось, Костик продолжил ходить с длинными волосами. © Нюраня / ADME
- Я была самая маленькая в классе, ни с кем не конфликтовала. И тут родителей вызывают в школу. Я в шоке. Мама тоже. Причина: ваш ребенок очень тихо разговаривает, сделайте что-нибудь! © ms.milasha / Pikabu
- Училась в 6-м классе. Как-то после уроков пошли с одноклассниками кататься с горки. Горка была перед окнами классного руководителя. На следующий день она вызывает мою маму в школу и при мне ей говорит: «Наш класс очень вредный, но больше всех выделяется ваша дочь. И я не удивлюсь, если она в 15 лет загуляет с мальчиками». Оказалось, что когда я каталась с горки на ногах, мальчик ухватился за мою шубу, и мы вместе скатились. Вот такие были бдительные учителя. © Подслушано / VK
- Когда мой сын учился в 4 классе, он нашел у меня книгу «Язык телодвижений». Книга его захватила. Как понять, когда человек лжет, искренняя ли его улыбка, интересен ли ему разговор, какие используются жесты в разных странах, какие бывают рукопожатия и многое другое. Естественно, он сразу начал практиковаться. На следующий день в дневнике была запись — меня вызвали в школу. Ребенок сорвал урок английского языка. Формулировка претензии была великолепна: «Ваш сын смотрел на учительницу». © Vipman84 / Pikabu
- Сын увлекся программированием. В 14 лет начал получать небольшие деньги, к 16 стал уже прилично этим зарабатывать. Перед 11-м классом сказал, что хочет съехать и снимать квартиру. Деньги у него на это есть, парень он самостоятельный, мы разрешили. В середине года меня вызвали в школу и попросили перевести сына в другое место. Мол, из-за него остальные дети теперь тоже требуют отдельные квартиры, да и вообще я подрываю авторитет всех родителей. © Подслушано / VK
- Вызвали меня в школу, потому что дочь «слишком активно обсуждает отношения». На уроке литературы они разбирали Татьяну и Онегина, и дочь сказала: «Если мужчина игнорит — значит, не заинтересован». Учительница решила, что это «слишком взрослые выводы». Дочь пожала плечами: «Это базовое самоуважение». В классе воцарилась подозрительная тишина — девочки кивали.
- Меня вызвали в школу к сыну за то, что он не переживает, если получает плохую оценку. Я так и не смогла понять, почему он должен переживать по этому поводу. Исправит, тем более что они у него не часто. © Marisikk / Pikabu
В конце концов, школа — это школа, а жизнь гораздо шире любых педагогических тестов. Главное, чтобы за «странной привязанностью» к истории всегда стоял родитель, готовый защитить своего «археолога». А за что ваших родителей вызывали в школу? Или, может, вы сами уже выслушивали «перлы» от учителей своих детей? Поделитесь своими историями в комментариях!
В начальной школе меня вызывала училка дочери по-поводу того что дочка слишком активная на уроках, всегда хочет отвечать на вопросы учителя и всегда тянет руку. Эта училка пересадила мою дочу на последнюю парту из-за этого. Но если училка её не вызывала, то дочка подходила к её столу и тянула руку ей в мор...лицо. Я конечно была в шоке от такого и сказала: "ну, спрашивайте её чаще!" Тогда училка заявила, что моя дочь не одна в классе и другие дети тоже должны отвечать. Пришлось проводить дома разъяснительную беседу с дочерью.
У меня коллегу вызвали в школу. Причем ещё и с присутствием ювенального психолога. Они пошли с мужем в месте, конечно. Надо сказать, что дело происходило в Германии . Они немцы, но не 2метровые, как многие, а оба примерно 1,60 . Ещё и очень худенькие.
В общем учительница разволновалась почему дети такие худющие и сильно меньше одноклассников.
Когда родителей увидела давай извиняться за подозрение, что они маргиналы.
А коллега очень , на мой взгляд, правильно отреагировала: начала ее благодарить, что та волнуется и заботится о ее детях. Сказала учительнице, что та все правильно сделала и что лучше лишний раз проверить, чем кто- то из заброшенных детей будет незамеченным и без помощи.