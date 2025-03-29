13 человек без купюр поделились воспоминаниями о школе, которые у них в памяти накрепко засели
Истории
1 час назад
Воспоминания о школе вызывают у всех разные эмоции, у одних положительные, а у других не очень. А уж если твои дети пошли в школу, то все будто заново проходишь. И от этих школьных приключений порой не знаешь, то ли плакать, то ли смеяться.
- Учился тогда в третьем классе. Мама утром собирала меня в школу, но уходила на работу раньше меня на один час. Однажды решил я, что смогу полежать полчасика до выхода и подремать. В итоге заснул и проснулся, когда шел уже третий урок. В школу идти было бессмысленно. Но что же теперь сказать маме? Решил, что лучшим объяснением будет то, что меня хулиганы толкнули в лужу, форма была грязная, и я пошел домой ее стирать. В ванной намочил форму и положил ее на батарею. Сработало. Рассказал правду только спустя лет десять. © Подслушано / Ideer
- Была у меня в школе учительница, которая на дни рождения ученикам "дарила" тест на эрудицию. Подготовиться было нереально, и мы в праздник получали плохие отметки. Но мы придумали план мести, взяли и вручили на ее день рождения тест на 120 вопросов. Но радовались недолго. Каждый день учительница задавала по одному вопросу из этого списка нам, приговаривая, что радостью нужно делиться. © Подслушано / Ideer
- О том, что моя дочка не очень любит одноклассников, я догадывался давно. Но вот степень этой нелюбви для меня стала новостью. На родительском собрании класрук попеняла мне, что дочь охотно дает списывать, и даже сама предлагает. И вокруг нее теперь собралась шайка прихлебателей. Я дома стал дочь расспрашивать, мол, зачем это тебе. А она как выдаст: "Так они же у меня спишут, а сами знать не будут. Плохо, что ли?" © XBOCT.KOTA / Pikabu
- Было мне лет семь. У мамы были бархатные сапоги-чулки с острым носом, на шпильке, и сбоку была огромная пряжка в камнях. Как же я мечтала об этих сапогах — словами не передать! В один день я решила "позвездить" в школе и втихушку взяла эти сапоги вместо сменки. Учительница не сразу заметила, а только тогда, когда вела весь класс в столовую и надо мной смеялась вся школа, в том числе и учителя. Такого позора в жизни моей больше не было. Сразу мне как-то сапоги эти разонравились. © Подслушано / Ideer
- Мне 30, дочке 16. Нет, я не родила в 14, мы с мужем удочерили девочку, так получилось. Так вот, за 2 года мы сменили 2 школы. В самом начале я забрала ее из той, в которую она ходила. Но когда учителя узнавали, что ребенок приемный, начинался ад. Любая ошибка, оплошность, невыученный урок — и учителя такие: "Неудивительно, ты же приемная". А на любой положительный сдвиг в учебе говорят: "Смотрите, дети, какая молодец, а ведь приемная!" © Мамдаринка / VK
- Вот есть отговорка, что домашнее задание съела собака. У меня что-то вроде того в школе было. Положила тетрадь с домашним заданием на крышку террариума с улитками, а крышка с дырочками маленькими была. Не знаю, как этим двум безобразникам такое удалось, но через полчаса моя тетрадь была как решето. Все сожрали, а потом еще неделю в аквариуме мы находили то, что раньше было моим конспектом по биологии. Учителю рассказала все как есть, но она не поверила. Но зато весь класс посмеялся. © Подслушано / Ideer
- На уроке по природоведению поставили тройбан за то, что я про подсолнухи сказал, будто они вращают свой цветок вслед за солнцем, поэтому так и называются. Учительница говорит: "Нет, они носят такое название потому, что похожи на солнце, а поворот — это общее заблуждение и выдумка". Я спорить не стал. Дома меня встречали подсолнухи. Они смотрели прямо на меня из палисадника, когда я открывал ворота, приходя из школы. И каждое утро, когда мы с папой завтракали, они смотрели на нас в окно, в сторону вставшего солнца. © Marsikot / Pikabu
Про приемного ребенка. Неужели есть такие отбитые «учителя», которые позволяют себе такие высказывания?
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- Задали мне в 3-м классе задачку. Был вопрос типа: "Какой угол образуют стрелки часов в 12:10, 15:00 и 16:50?" Я подсчитал отклонение минутной стрелки от 12-часовой и от часовой, посчитал разность и выдал результат. Кое-где получилось с угловыми минутами. Еще думаю, мол, ни фига себе задачи в начальной школе. Правильный ответ был такой: острый, прямой и тупой. Почувствовал себя умным и глупым одновременно. © panf00tich / Pikabu
- Дочь принесла свою первую двойку — еще и по физкультуре! Я так удивилась, потому что она у меня гимнастка. Я вообще ребенка за оценки не ругаю, но реально интересно стало, как хорошая спортсменка такую оценку получила. А дочка мне выдает:
- У меня что, двойка?!
- Да. Ты что, не видела?
- Покажи!
Оказалось, она и сама не видела, что там учитель выставил. Но на следующий день выяснилось, что Георгий Васильевич ее дневник перепутал с дневником одноклассника: ему поставил 5 баллов, а моей — двойку. © Мамдаринка / VK
- Первый раз получила тройку в пятом классе. Пришла домой из школы в ужасном настроении, но не показывала виду, как мне плохо, а наоборот, нарочито весело себя вела, обедала, играла, отвлекалась как могла. Наконец, пришло время делать уроки. Достав тетрадку с контрольной и увидев жирную тройку, расплакалась. Услышав мои рыдания, прибежала мама, расспросила обо всем. Узнав причину слез, она рассмеялась, успокоила меня и сказала, что это мелочи жизни! А школу я окончила с серебряной медалью. © Подслушано / Ideer
Мдя... А я вот в школе "троек" не получал. Заучкой не был, но был очень самолюбивым.
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«Ребенок в 1-м классе. Нужно было сделать домашку. Ну сделал и сделал, дело обыденное. Оказалось, что есть и такие домино».
- Однажды я пришла в школу с красивым винтажным кулоном. Отбоя не было от одноклассниц, которые хотели узнать, откуда у меня эта прелесть, ровно до тех пор, пока я не призналась, что это побрякушка от лифчика. © Подслушано / Ideer
- Уроков химии я ждал давно, класса с 5-го. И вот первый урок. Учительница рассказывает в целом о химии и о том, что любой процесс на земле можно описать химической формулой. Вопросы? У меня они есть: "А какая формула у костра? Ведь он же поглощает кислород в процессе?" И тут начался цирк: "Ха-ха! Посмотрите, какой глупый! Формула костра! Ха-ха! Какой глупый ребенок!" Лидия Федоровна, отбившая раз и навсегда желание ходить на ваши уроки, это называется «интенсивный процесс окисления». © barkan12 / Pikabu
- Вспомнилась одна короткая история из детства. Дело было в 3-м классе, я только перевелся в другую школу. Диалог с учителем во время урока:
- Что кушают ежики?
- Червей, жуков, прочих мелких насекомых.
Тут я замечаю недоумение на лицах учителя и одноклассников. Далее учитель:
- Ну не знаю, мне кажется, что нет. Настя, что кушают ежики?
- Яблочки, груши!
- Правильно, Настенька!
Атмосфера в классе разрядилась, и все радостно заулыбались от восстановленной "справедливости". © TihiyNoDikiy / Pikabu
А вот еще несколько историй о школе, которые надолго останутся в памяти их главных героев:
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